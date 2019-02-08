Певица Изабель Жеффруа: Пиаф это Пиаф, а Zaz это Zaz

Перед концертом Изабель Жеффруа громко приветствует группу ожидающих ее журналистов: "Salut!" Даже когда мы говорим, ее ладони отбивают ритм на коленях. Мне слышится "Je veux", и я мысленно подпеваю. Позднее нам подпоет, а где-то и станцует весь "Крокус Сити Холл" — более семи тысяч человек.

О том, почему важно выйти из зоны комфорта, чтобы получить первый приз, о планах на этот год и возможном проекте с российскими артистами французская певица рассказала ТАСС накануне московского концерта, открывшего ее мировое турне.

— Вы начинаете свое мировое турне в России концертами в Санкт-Петербурге и Москве, а какие еще планы есть на этот год?

— Мы будем в Санкт-Петербурге, в Москве проводить фестиваль (10–11 августа — прим. ТАСС), который мы уже организуем во Франции, и он будет называться Zavtra. Вместе с представителями гражданского общества, различными экспериментальными мастерскими, с местными организациями мы будем делать разные вещи, которые помогут улучшить жизнь общества.

— Ваш первый визит в Россию был десять лет назад, когда вы еще не "проснулись знаменитой". Как изменилась наша страна за это время, с вашей точки зрения?

— На самом деле мы не успеваем это заметить, потому что все время концерт — самолет — концерт — самолет. Плотный график. Мы очень быстро переезжаем из города в город. Единственное, что я заметила, что на каждый концерт приходит все больше людей, и они всегда счастливы, и я, конечно, чувствую любовь, которую они дарят. Очень много любви, и это очень трогательно.

— Однажды вы покинули зону комфорта, когда ушли из кабаре-бара в Париже петь на улицах Монмартра. А впоследствии получили мировую известность. Что бы вы посоветовали тем, кто сегодня плывет по течению жизни и несчастен от этого?

— В любом случае нет выбора: даже если ты чего-то боишься — к этому просто нужно идти. Если мы чего-то боимся, скорее всего, нас ждет что-то важное. Если ты остановишься и позволишь страху заблокировать свои поступки, то ты лишишь себя того, что стоит впереди, и не узнаешь чего-то нового. И кроме этого, когда ты посмотришь в глаза своему страху, ты ведь от этого не умрешь, но ты поймешь, что то, что сделал, — это что-то важное. Нужно идти и нужно быть смелым.

— Сейчас вы удовлетворены достигнутым или что-то хотели бы поменять в своей жизни?