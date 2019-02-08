Певица Изабель Жеффруа: Пиаф это Пиаф, а Zaz это Zaz

Перед концертом Изабель Жеффруа громко приветствует группу ожидающих ее журналистов: "Salut!" Даже когда мы говорим, ее ладони отбивают ритм на коленях. Мне слышится "Je veux", и я мысленно подпеваю. Позднее нам подпоет, а где-то и станцует весь "Крокус Сити Холл" — более семи тысяч человек.
О том, почему важно выйти из зоны комфорта, чтобы получить первый приз, о планах на этот год и возможном проекте с российскими артистами французская певица рассказала ТАСС накануне московского концерта, открывшего ее мировое турне.
— Вы начинаете свое мировое турне в России концертами в Санкт-Петербурге и Москве, а какие еще планы есть на этот год?
— Мы будем в Санкт-Петербурге, в Москве проводить фестиваль (10–11 августа — прим. ТАСС), который мы уже организуем во Франции, и он будет называться Zavtra. Вместе с представителями гражданского общества, различными экспериментальными мастерскими, с местными организациями мы будем делать разные вещи, которые помогут улучшить жизнь общества.
— Ваш первый визит в Россию был десять лет назад, когда вы еще не "проснулись знаменитой". Как изменилась наша страна за это время, с вашей точки зрения?
— На самом деле мы не успеваем это заметить, потому что все время концерт — самолет — концерт — самолет. Плотный график. Мы очень быстро переезжаем из города в город. Единственное, что я заметила, что на каждый концерт приходит все больше людей, и они всегда счастливы, и я, конечно, чувствую любовь, которую они дарят. Очень много любви, и это очень трогательно.
— Однажды вы покинули зону комфорта, когда ушли из кабаре-бара в Париже петь на улицах Монмартра. А впоследствии получили мировую известность. Что бы вы посоветовали тем, кто сегодня плывет по течению жизни и несчастен от этого?
— В любом случае нет выбора: даже если ты чего-то боишься — к этому просто нужно идти. Если мы чего-то боимся, скорее всего, нас ждет что-то важное. Если ты остановишься и позволишь страху заблокировать свои поступки, то ты лишишь себя того, что стоит впереди, и не узнаешь чего-то нового. И кроме этого, когда ты посмотришь в глаза своему страху, ты ведь от этого не умрешь, но ты поймешь, что то, что сделал, — это что-то важное. Нужно идти и нужно быть смелым.
— Сейчас вы удовлетворены достигнутым или что-то хотели бы поменять в своей жизни?
— На самом деле я, конечно, довольна тем, что в моей жизни происходит. Я всегда стремлюсь совершенствоваться, и сейчас я ценю то, что чувствую себя немного привилегированной, потому что мало французских артистов, которые могут так много концертов давать за границей.
Часто у нас аншлаги, и я дорожу этой любовью, которую получаю от зрителей, и мне очень нравится шоу, которое мы приготовили, оно очень отличается от остальных. Мы даже смогли разместить видео, и в этих видео даже есть картины, которые я сама нарисовала. С таким количеством концертов мы можем лучше узнать друг друга в команде, и это, конечно, помогает дальше развивать нашу креативность. Есть много вещей, которые я бы хотела еще узнать.
— Сейчас модно получать российское гражданство, вы, наверное, слышали про Жерара Депардье. Вы не думали об этом?
— Ну, я об этом не думала никогда. Но вообще мы не можем предугадать, что случится в нашей жизни. Может произойти то, что мы даже себе и представить не можем. Может, действительно это когда-нибудь произойдет.
— Ваш последний альбом — в нем есть песня с припевом на испанском языке "Qué vendrá?" А не думаете ли вы использовать русский язык в вашем творчестве?
— У меня в последнее время такое ощущение, что меня об этом постоянно спрашивают. Давление на меня немного оказывают (смеется). Наверное, нужно будет исполнить какую-то песню на русском тоже. И, может быть, дуэтом вместе споем с каким-нибудь русским артистом.
— Дуэтом? А с кем, например? Кто вас восхищает из русских артистов?
— Я знаю Земфиру, видела ее выступления, у нее интересный стиль. Мне сказали, что у нее очень поэтичные тексты и она производит впечатление особого такого человека-музыканта... И еще знаю группу "Мумий Тролль". Пока я не знаю так много артистов русских.
— А дуэтом вы спели бы с Земфирой?
— Да, может быть. Все возможно.
— Во всех интервью вы говорите, что особенно не увлекались французским шансоном, но вас называют новой Эдит Пиаф. Как вам это сравнение?
— Ну, на самом деле, Пиаф — это Пиаф. Возможно, нас объединяет общая культура французская, но вот если послушать мои песни, то здесь и поп, и рок, и свинг. У Пиаф была особенная манера петь — вибрато, которого нет у меня. И мы на самом деле очень разные. Хотя, наверное, нас объединяет большое число концертов за пределами Франции. Но Пиаф — это Пиаф, а Zaz — это Zaz. (Изабель задирает вязаный свитер, позируя фотокамере, пока ее слова переводят. Под ним радуга — веселый рисунок на белой футболке).
— Согласна. Как вам русская речь, нет ли желания выучить язык и какие слова уже знаете кроме слова "завтра"?
— "Пожалуйста", "спасибо", "не понимаю", "как дела", "спасибо, что пришли". Вот все слова, которые я выучила.
— Пробовали ли что-то из русских блюд и что понравилось?
— Не могу вспомнить, что мы ели... Вот да, борщ, наверное. А так вообще у меня нет времени, и мы как-то не попробовали еще типичную русскую кухню.
— Есть ли задумки по новым альбомам и проектам у вас сейчас?
— Ну, сейчас я сконцентрирована полностью на турне, потому что оно длится почти год, и мы по всему миру ездим: это Латинская Америка, США, вся Европа, и фестиваль, конечно, наш, Zavtra, который пройдет в России.
— Последний вопрос о ваших благотворительных проектах. Скажите, для чего вы занимаетесь благотворительностью?
— На самом деле я об этом думала еще с детства. Мне хотелось что-то сделать для нашего общества, для нашего мира, и мне нравится знакомиться с новыми людьми, что-то делать, но я не знала, как это организовать. И год назад где-то у меня появился новый менеджер, Оливье, я ему рассказала свои идеи, он мне помог развить их и создать эту организацию — Zazimut, организовать ее деятельность. Я всегда думала о том, что есть много людей, которые занимаются благотворительностью, хотят кому-то помочь, но они остаются в тени. Я долго думала о том, как сделать так, чтобы они вышли на свет, чтобы они взаимодействовали друг с другом. Моя организация создана для этого. И мы вместе взаимодействуем всегда, помогаем друг другу и помогаем развиваться нашему обществу.
Беседовала Екатерина Ефимова