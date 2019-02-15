Глава центра "Лидер" МЧС: за 25 лет спасательный спецназ спас более пяти тысяч человек

Центру по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России 15 февраля исполнилось 25 лет. Изначально создававшийся как спасательный спецназ, центр считается одним из самых престижных подразделений в системе МЧС. На его вооружении стоят роботы и оборудование, которого зачастую нет в других подразделениях ведомства. Но главное — его спасатели и уникальные спасательные операции, проводимые по всему миру. Последняя была в Магнитогорске, где специалисты "Лидера" спасли из-под завалов 10-месячного младенца. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник "Лидера" Анатолий Саввин. — Анатолий Анатольевич, расскажите о самой запомнившейся вам спасательной операции "Лидера" или о необычной истории спасения.

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— Не могу выделить какую-то особенную спасательную операцию. Они все и мне, и спасателям запоминаются. Из последнего, наверное, это поисково-спасательные работы при обрушении жилого дома в Магнитогорске, когда достали из-под завала десятимесячного мальчика, который более 30 часов на холоде пролежал под завалами и остался в живых. Это настоящее новогоднее чудо. После спасения Ванечки Фокина мы встречались в Магнитогорске с его отцом, тетей, выпили чаю, рассказали, как проводилась спасательная операция. Сказали им, что мальчик стал теперь нашим крестником, что мы его берем под свой патронаж, будем навещать и следить за его дальнейшей судьбой. — А за 25 лет сколько человек удалось спасти, что удалось сделать за четверть века? — За 25 лет спасатели центра провели более двух тысяч спасательных, гуманитарных и специальных операций, в которых были спасены более пяти тысяч человек. За это время из районов чрезвычайных ситуаций эвакуировано свыше трех тысяч беженцев, раненых и больных. В различные регионы России и мира спасатели доставили более двухсот тонн грузов гуманитарной помощи, обезврежено и уничтожено свыше ста тысяч взрывоопасных предметов. — В чем главные отличия "Лидера" от других подразделений МЧС? — Кадровый состав — это главная особенность "Лидера". Только в нашем центре сосредоточен такой широкий спектр высококвалифицированных специалистов.

Наши спасатели работают в труднодоступной местности, на воде, под водой, в горах, десантируются с любого воздушного судна практически в любую точку, обеспечивают сохранность гуманитарных грузов, материальных и культурных ценностей в районах чрезвычайных ситуаций

Кроме того, они проводят пиротехнические работы, связанные с обнаружением, обезвреживанием и уничтожением невзорвавшихся боеприпасов. То есть выполняют любые задачи. — Какие требования предъявляются к спасателю вашего подразделения? Как попасть к вам на службу? — При подборе кадров особое внимание уделяем моральному состоянию кандидата, его готовности ставить интересы общества выше своих личных. Очень важна при этом его готовность жертвовать жизнью и здоровьем во имя спасения других. В основном центр комплектуется выпускниками ведомственных вузов МЧС России. У них уже есть определенные теоретические знания, и некоторые даже принимали участие в ликвидации различных ЧС. Уже придя в "Лидер", они сталкиваются с особенностями нашей службы, проходят боевую учебу. А она у нас на первом месте: в течение года проходят сборы и со спасателями-десантниками, и с водолазами, и с пиротехниками, и с горноспасателями, и с другими специалистами. Проводим командно-штабные учения, полевые выходы с подразделениями.

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Сегодня у нас есть все для постоянного совершенствования боевой подготовки. И я вижу практически у каждого желание повышать свой профессиональный уровень, а в центре для этого есть силы и средства. Мы активно развиваем материальную базу. Если, допустим, что-то не можем отработать у себя на месте, то отрабатываем на полигоне Ногинского спасательного центра и там отрабатываем учебные задачи. Важно, что в центре офицеры имеют возможность заочно обучаться и повышать свою квалификацию в различных вузах МЧС России и не только. Все имеют возможность повысить свою классность, для чего в самом центре организуется дополнительная подготовка специалистов. — Какие у "Лидера" нормативы готовности, за какое время спасатели должны собраться и вылететь на ЧС? — Если это небольшое происшествие — например, ДТП, которое произошло где-то в Москве или области, то у нас есть дежурное подразделение, оно выезжает незамедлительно. То же самое с пиротехническим подразделением и другими. Если речь идет о крупной ЧС на территории России или за рубежом, то готовность к вылету первого эшелона — два часа. Это время от поступления сигнала до посадки на борт самолета. Далее уже по решению правительства страны вылетают следующие эшелоны. — Помимо спасения, "Лидер" занимается гуманитарным разминированием? — После многолетних боевых действий как в России, так и за рубежом территории буквально нашпигованы взрывоопасными предметами. Сотрудники центра на протяжении многих лет проводят гуманитарное разминирование в Чеченской Республике, Тверской области, Новой Москве, Крыму, Южной Осетии. Начиная с 2009 по 2018 год наши сотрудники ежегодно проводят очистку от мин и снарядов территории Сербии. В общей сложности за девять лет мы успешно обследовали нескольких сотен тысяч квадратных километров территорий и уничтожили десятки тысяч взрывоопасных предметов. — Сотрудники центра, насколько я знаю, также дегазируют аварийные баллоны с хлором, которые уже много лет хранятся на станциях очистки по всей стране. — Да этот так. Недавно, в декабре, наши сотрудники привлекались к утилизации аварийных емкостей с химически опасным веществом в Новгородской области. Это более 30 контейнеров с хлором, по 900 литров каждый, которые находились на территории муниципального предприятия на окраине Старой Руссы. Емкости хранились более двадцати лет, покрылись ржавчиной и представляли потенциальную опасность. Уникальность операции была еще и в том, что она проходила в условиях низких температур. Для дегазации хлора требовался специальный раствор из соды и аммиачной воды, а при отрицательных температурах, как известно, вода замерзает. При этом еще ведь при минусе замедляется и скорость химических реакций. Поэтому приходилось использовать тепловые пушки. Помимо этого ежедневно каждый специалист проводил в средствах защиты в зараженной зоне суммарно шесть-восемь часов. Но операция была проведена успешно. — "Лидер" считается самым технически оснащенным подразделением МЧС. Какая техника у вас есть? — Пожалуй, ни одно спецподразделение МЧС России не может сегодня сравниться с "Лидером" по количеству стоящих на вооружении роботов. У нас сосредоточена лучшая отечественная и зарубежная робототехника легкого, среднего и тяжелого класса. И новая техника на складах у нас не хранится — вся находится в работе. В том числе это касается роботокомплексов, используемых в интересах проведения спасательных операций пиротехниками, специалистами РХБ-защиты. Например, в Магнитогорске мы взяли с собой новейшую аварийно-спасательную машину тяжелого класса, гидравлический инструмент на аккумуляторах. Это же касается и беспилотных авиационных комплексов — мы уже не представляем без них выезд ни в одну командировку. Используем их и при мониторинге обстановки, и в пожароопасный период, и при ДТП. Дежурный расчет, выдвигающийся на происшествие, подняв в воздух беспилотник, видит всю диспозицию, заранее принимает необходимые решения по дальнейшим действиям, докладывает о своем решении в НЦУКС (Национальный центр управления в кризисных ситуациях) и ГИБДД. При разминировании с беспилотника видим территорию сверху, оцениваем, откуда можно подойти к нужному месту, какие есть тропинки, где еще вероятные места нахождения взрывоопасных предметов.

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