Замгенсека ООН: говорить о преодолении угрозы террора в Сирии и Ираке пока рано

В ООН не так много так называемых неконфронтационных тем. К счастью, борьба с терроризмом — одна из них. А усилия международного сообщества на этом направлении с июня 2017 года возглавляет российский дипломат — заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления (КТУ) организации Владимир Воронков. В интервью ТАСС он рассказал о тех странах, где террористическая угроза сейчас наиболее высока, а также об инновационных проектах, которые помогут дать отпор террористам в будущем. — Завершилась ли работа по формированию Контртеррористического управления ООН? — Могу смело утверждать, что КТУ ООН состоялось. Управление входит в основные управленческие структуры, созданные генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем — Исполнительный комитет, Постоянная руководящая группа, группа старших должностных лиц.

За полтора года существования удалось сформулировать приоритеты работы, провести ряд крупных мероприятий, обеспечить устойчивое финансовое положение КТУ ООН

За истекший год я посетил 28 стран, провел 329 встреч высокого уровня, в том числе с главами государств, правительств, их заместителями, министрами иностранных дел и руководителями силовых структур. Мы организовали 15 международных мероприятий, в которых принимал участие Антониу Гутерриш. — Какие именно страны вы посетили? — Афганистан, Ирак, Нигерию, Кению, Мали. Мы вместе с исполнительным директоратом контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Мишель Конинкс побывали там в районах контртеррористических операций, встречались с военными, представителями спецслужб, местной администрации, гражданского общества. — Что запомнилось больше всего? — В Мали я общался с представителями гражданского общества — четырьмя девушками, которые занимаются продвижением самых элементарных вещей в сфере образования. Там ведь большая часть населения неграмотная. Они своими силами дают детям начальное образование, так как школы есть не везде.

Конечно, потрясло, что хрупкие девушки делают такую благородную и тяжелую работу, с которой не каждый мужчина справится. Такие вещи впечатляют гораздо сильнее, чем абстрактные разговоры о гендерном равенстве, когда своими глазами видишь, как хрупкие женщины, по сути, помогают местному населению выживать. Еще, конечно, поразило, что у них очень оптимистичный взгляд на жизнь. Они уверены, что в регион придут и инвестиции, и инфраструктура, когда произойдет прорыв в образовании и обучении. Такие вещи запоминаются. — Можете поделиться планами работы на сирийском направлении? — Ситуацией в Сирии в системе ООН занимается спецпосланник генерального секретаря Гейр Педерсен. В данном вопросе главный принцип — не навреди. Будем руководствоваться рекомендациями специального посланника. Приглашение от правительства Сирии посетить эту страну у меня имеется. — Какие еще страны вы планируете посетить? — В ближайшее время еду в Испанию. Это очень продвинутая страна в плане поддержки жертв терроризма, она председательствует в Рабочей группе по поддержке жертв терроризма. Проведу встречи как с руководством страны, так и с представителями гражданского общества, но в первую очередь — с группой по поддержке жертв терроризма. Это очень важная составляющая нашей работы, а голос этих людей — наиболее убедительный в плане предотвращения радикализации. Собираюсь также посетить Филиппины и Индонезию. Это страны с высоким террористическим риском. Поэтому сейчас необходимо оценить ситуацию на месте, предложить какие-то программы содействия, которые смогли бы укрепить устойчивость деятельности этих стран к террористической бацилле. — В каких странах террористические риски, по оценке ООН, сейчас наиболее высоки? — Они по-прежнему очень высоки в Ираке и Сирии, поэтому говорить о том, что эта угроза там окончательно преодолена не приходится. Еще многое предстоит сделать. Есть такая тема, как реинтеграция этих людей, и здесь ей нужно уделить особое внимание. — Расскажите, как удается избежать дублирования работы вашего управления с функциями подразделений ООН и многих других организаций, преследующих ту же цель — борьбу с терроризмом? — По инициативе нашего управления генсек ООН подписал Глобальный договор о координации контртеррористической деятельности с руководителями 36 агентств Организации, Интерполом и Международной организацией по миграции.

Теперь именно за КТУ ООН закреплена роль такого координатора

Суть договора сводится к тому, что все его участники согласились вести совместные планирование, реализацию, оценку выполнения задач в области антитеррора. То есть ООН выступает как единое целое в противодействии террору при сохранении специфики каждого участника Глобального договора. Более того, работа с донорами также будет вестись сообща — это позволит более эффективно использовать ресурсы. — Как происходит такое взаимодействие на практике? — С рядом ведущих внешних партнеров у нас подписаны меморандумы о взаимопонимании: с комиссией Африканского союза, Интерполом, Контртеррористическим центром СНГ, Секретариатом ОДКБ, Секретариатом ОБСЕ, Организацией исламского сотрудничества и другими. Тесные отношения нас связывают и с Евросоюзом. В 2018 году в Нью-Йорке состоялось знаковое мероприятие, демонстрирующее масштаб международного сотрудничества в этой сфере — первая в истории организации встреча руководителей контртеррористических ведомств стран — участниц ООН. На нее собрались представители более 150 государств, многочисленных международных организаций, гражданского общества. Главным итогом стала договоренность о сплочении усилий по борьбе с террором под эгидой ООН.

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А встык со встречей и Генассамблея обновила свой стратегический документ в этой области — Глобальную контртеррористическую стратегию. Причем сделано это было единодушно. То есть страны подтвердили свою приверженность борьбе с террором и признали лидерство ООН в этой сфере. Таким образом, теперь у нас есть как политические рамки, так и механизм для дальнейшего сложения международных усилий на контртеррористическом направлении. Только в течение 2018 года Управление осуществляло 39 проектов в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН и оказало техническую помощь для укрепления потенциала в сфере антитеррора 60 государствам-членам. — Я знаю, что самая большая головная боль многих ооновских подразделений — это финансирование. Из чего складывается бюджет КТУ? — С точки зрения финансирования мы — уникальная структурная единица в системе ООН. Наш кадровый состав и деятельность более чем на 90% покрывается добровольными взносами государств-участников. То есть в чистом виде живем по русской поговорке: как потопаешь, так и полопаешь! Я сам, как дипломат, за этот год приобрел новое для себя умение — привлекать донорские средства от государств-участников. Так что на ближайшие годы финансовое положение Управления стало более устойчивым. Теперь главное — сделать все для умелого расходования денег на контртеррористические цели. Этим мы и занимаемся, выстраивая новую структуру Управления, привлекая квалифицированных профильных специалистов. Это одна из главных задач 2019 года. Подтверждением заинтересованности государств — членов ООН в успешной работе Управления стало существенное увеличение его финансирования. Нам удалось заключить новые соглашения на сумму $96 млн с 15 странами в виде добровольных взносов. В 2017 году эта цифра составляла всего $4,3 млн от девяти стран. Среди ведущих доноров — Саудовская Аравия, Нидерланды, Катар, Евросоюз, США, Норвегия, Япония, Испания, Россия и Великобритания. Благодаря этому за истекший год нам удалось существенно нарастить техсодействие заинтересованным государствам. На программную деятельность было выделено $17,7 млн, что почти на 59,5% больше, чем в 2017 году. Средства использованы на поддержку различных проектов контртеррористической направленности, прежде всего, в африканских и азиатских странах. — Можете пояснить, как именно происходит помощь странам, борющимся с терроризмом? — Во-первых, хочу подчеркнуть — мы работаем только с согласия и по приглашению стран. На сегодняшний день по линии Управления осуществляются или планируются к осуществлению 15 таких проектов в различных странах.

Наша философия нацелена на создание глобальных программ

Терроризм — глобальная угроза, и надо предельно сообща противостоять ей. На сегодняшний день таких программ мы реализуем несколько. Один из конкретных примеров — программа по противодействию иностранным боевикам-террористам путем укрепления авиационной безопасности — предварительная информация о пассажирах, регистрация имен пассажиров. Это сугубо практические проекты, нацеленные на внедрение технологий, переданных правительством Нидерландов в интеллектуальную собственность КТУ ООН. Кстати, это факт, подтверждающий доверие к деятельности КТУ. В настоящее время технология внедрена в аэропортах 13 стран, в течение следующих двух лет мы планируем реализовать ее еще в 20 государствах. В числе других осуществляемых и планируемых к осуществлению глобальных программ — поддержка жертв терроризма, предотвращение насильственного экстремизма, ведущего к терроризму, противодействие финансированию терроризма, включая поставки оружия, спорт-контртеррор. Кстати, две последние темы — оружие и спорт — инициированы и продвигаются Российской Федерацией.

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