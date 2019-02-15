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Интервью

Глава "Почты России": доставка лекарств почтальонами может стать востребованной услугой

© ТАСС

"Почта России" активно развивает сервисы, не связанные напрямую с предоставлением почтовых услуг. В 2016 году совместно с ВТБ был открыт "Почта банк", в 2018 году почтовый оператор договорился с розничным ретейлером "Магнит" о развертывании в отделениях торговых точек. Можно ли будет купить на почте лекарства, как получить посылку без бумажного уведомления и когда "Почта России" начнет доставлять товары из IKEA, рассказал в интервью ТАСС глава компании Николай Подгузов.

— Известно, что "Почта России" планирует инвестировать не менее 40–50 млрд рублей в цифровые сервисы на горизонте следующих пяти лет. Какие это будут сервисы?

— "Почта России" в настоящее время — это транспортно-логистическая ИТ-компания, и цифровые сервисы — это то, что нам необходимо внедрять для улучшения качества обслуживания клиентов.

В этом плане, во-первых, мы внедряем цифровые сервисы в те продукты, которые уже сейчас предлагаются населению.

Например, в 2018 году появилась простая электронная подпись, которая позволяет получить посылку или письмо, не заполняя бумажное уведомление

Это, во-первых, в пять раз увеличивает скорость получения посылки, а во-вторых, просто удобно.

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Конечно, значительная часть инвестиций в цифровые сервисы связана с логистикой. Мы строим большую логистическую систему, она должна сопровождаться в том числе и современным ИТ-обеспечением — это программы управления складом, это решения, которые позволят выстраивать время доставки до крупнейших городов, с населением 200 тыс. — 1 млн человек, в течение одного-двух дней.

Ядром цифровизации компании является филиал "Почты России" — "Почтовые технологии". Мы создали его в прошлом году. На базе этого подразделения "Почты России" будут развиваться и цифровые сервисы, и те продукты, которые нам необходимы для того, чтобы быть максимально эффективными.

— Назрел вопрос по поводу внедрения отечественного ПО в связи с акционированием оператора. Раньше говорили, что готовится план по переходу на него. На каком этапе сейчас находится этот проект?

— "Почта России", наверное, с точки зрения масштабности внедрения отечественного программного обеспечения является самым передовым предприятием — большинство ИТ-продуктов "Почты России" работают на отечественных разработках. Мы опираемся в своих решениях на базу возможностей компании "1С". У нас, как я уже сказал, создана компания "Почтовые технологии", которая разрабатывает собственные ИТ-программы, потому что для обслуживания отделений почтовой связи нам необходима очень мощная техническая платформа, которая позволяет в одну систему связать все процессы, производительность окон, операции клиентов. И все это для "Почты России" является уникальным продуктом, который, наверное, только мы сами и можем создать.

— Какова сейчас доля отечественного ПО в рамках работы "Почты России" и когда можно рассчитывать на 100-процентный переход на российский софт?

— Где-то мы по-прежнему опираемся на иностранные разработки, но план перехода на отечественные аналоги у нас также присутствует. Переход займет какое-то количество времени, как и у любой компании.

— Какое?

— Мне сложно сейчас вам дать точный ответ. Это будет обусловлено производственной необходимостью.

— Тогда поговорим о том, сколько планируется отделений отремонтировать в текущем году.

— В 2018 году мы отремонтировали около 3 тыс. отделений почтовой связи. Сопоставимые темпы будут поддержаны и в этом году.

— А что касается Петербургского почтамта?

— Мы приступаем к его реконструкции. До конца года, я думаю, что даже, наверное, до конца лета мы постараемся выполнить все работы по ремонту фасада.

— Сколько денег потребуется на его реконструкцию?

— Около 200 млн рублей.

— Когда будет отреставрирован Московский почтамт?

— В настоящее время мы находимся на стадии проектирования, проект реконструкции будет очень масштабным. Долгое время почтамт не использовался, и нам очень важно аккуратно подойти к этому проекту, чтобы сделать максимально качественно.

— Там пока не просчитывали?

— Просчитываем в настоящее время.

— Расскажите, пожалуйста, про технологию распознавания лиц. Вы говорили, что в некоторых отделениях это тестируется. На каком этапе находится проект?

— Технология распознавания лиц тестируется. Здесь нет какого-то большого секрета, но опять же это технология, о которой, когда будет она готова, мы обязательно расскажем.

Для использования ее в промышленных масштабах необходимо решить не только технические, но и юридические вопросы, связанные с защитой персональных данных наших клиентов.

— Недавно стало известно, что к вам поступало обращение по поводу возможности продажи лекарств в отделениях "Почты России". Как вы считаете, можно ли это реализовать?

— Продажа лекарств в отделениях "Почты России" требует достаточно серьезной подготовки. В том числе и с точки зрения оборудования. Кроме того, на регуляторном уровне требуется определенное согласие правительства РФ. Поэтому мы с удовольствием бы эту тему развивали, но здесь есть определенные регуляторные ограничения.

Другое дело, что более востребованной, на мой взгляд, была бы доставка лекарств силами почтальонов. Здесь у нас тоже есть определенные регуляторные ограничения. Мы бы хотели поработать с этими ограничениями, чтобы их снять.

— Какие платформы социальных сервисов планируется запустить в ближайшее время и где?

— "Почта России" находится в диалоге с государством о создании широкой платформы для оказания государственно-социальных услуг. Мы ожидаем, что платформа будет востребована прежде всего в сельской местности, где проживает около 40 млн россиян. Там почта — фактически единственный представитель государства, центр притяжения на селе.

На базе социальной платформы будет запущена всероссийская система мониторинга основных риск-факторов для здоровья граждан.

120 тыс. почтальонов ежемесячно приносят пенсии и пособия 18 млн человек. Во время этих визитов почтальон мог бы отдавать клиенту планшет, на котором он мог бы пройти предварительный скрининг, ответив на ряд вопросов, и определить врача, которого ему было бы целесообразно посетить

Пациент, посетив врача в превентивных целях, будет менее подвержен развитию тяжелых заболеваний и влиянию их последствий. Например, каждые 10 млн дополнительных скринингов ведут к прямому сокращению смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 20 тыс. в год. При этом за счет предотвращения части госпитализаций возможно снизить затраты системы здравоохранения на 20 млрд рублей ежегодно. Даже самое простое "донесение" цифровых продуктов клиентам может дать позитивный экономический и социальный эффект.

— В конце прошлого года вы совместно с "Магнитом" объявили о масштабном развертывании до 2 тыс. розничных магазинов ретейлера в почтовых отделениях. Какими будут инвестиции в этот проект?

— Масштабирование розничного проекта с "Магнитом" начнется во втором квартале 2019 года. Планы по дальнейшему развитию проекта мы будем формировать исходя из результатов текущего года. Сумму инвестиций в проект мы не можем раскрыть по условиям договора с партнером.

— А как проходит тестирование доставки продуктов из "Магнита" почтальонами на дом? Есть уже результаты "пилота"? Когда такая возможность может появиться по всей стране?

— Услуга доставки продуктов силами почтальонов уже сейчас доступна по всей стране. Она наиболее востребована в сельской местности, где расположено порядка 30 тыс. почтовых отделений. Более 10 тыс. почтовых отделений расположено в населенных пунктах с численностью жителей менее 500 человек. Зачастую они расположены в населенных пунктах, в которых нет полноценных розничных объектов, и отделения являются единственной точкой, где можно приобрести необходимые продукты.

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Что касается "Магнита", то такой "пилот" действительно имел место. Суть его была довольно простой — мы решили реализовать розничные продажи силами почтальонов, чтобы понять, какой может быть эффективность данного канала. В отделениях, где располагаются точки "Магнита", продажи продуктов почтальонами, благодаря широкому ассортименту товаров, увеличились в разы. Это позитивный сигнал для нас, мы продолжим развивать данное направление, которое недавно было выделено в отдельный блок розничного бизнеса.

— Поговорим о сотрудничестве с другими ретейлерами, например о планах IKEA и "Почты России" запустить тестовые отправки посылок в Московской области. На какой стадии этот эксперимент? Когда могут быть запущены доставки по всей России?

— Мы ожидаем, что пилотный проект по доставке товаров IKEA силами "Почты России", в соответствии с согласованным двумя компаниями графиком, будет запущен до конца первого квартала этого года. Сначала — по Москве и Московской области. Во втором квартале — по всей России. Мы ожидаем, что средний срок доставки по России составит порядка трех-четырех дней. Пока речь идет о доставке отправлений весом до 5 кг, поэтому на первом этапе акцент будет сделан на доставке предметов домашнего и бытового обихода, мелкогабаритной мебели в пределах 140 см по сумме трех измерений.

— Какой размер инфраструктурного платежа от "Почта банка" ожидается в 2019 году?

— Ожидаемые доходы от "Почта банка" в 2019 году достигнут порядка 7,9 млрд рублей, из которых примерно 850 млн рублей составят мотивационные выплаты сотрудникам "Почты России". В 2018 году "Почта России" получила от "Почта банка" более 5,5 млрд рублей, в том числе около 600 млн рублей составили выплаты сотрудникам "Почты России", которые оказывают банковские услуги по агентской схеме.

Беседовала Виктория Андреева

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