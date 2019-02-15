Глава "Почты России": доставка лекарств почтальонами может стать востребованной услугой

В этом плане, во-первых, мы внедряем цифровые сервисы в те продукты, которые уже сейчас предлагаются населению.

— "Почта России" в настоящее время — это транспортно-логистическая ИТ-компания, и цифровые сервисы — это то, что нам необходимо внедрять для улучшения качества обслуживания клиентов.

— Известно, что "Почта России" планирует инвестировать не менее 40–50 млрд рублей в цифровые сервисы на горизонте следующих пяти лет. Какие это будут сервисы?

"Почта России" активно развивает сервисы, не связанные напрямую с предоставлением почтовых услуг. В 2016 году совместно с ВТБ был открыт "Почта банк", в 2018 году почтовый оператор договорился с розничным ретейлером "Магнит" о развертывании в отделениях торговых точек. Можно ли будет купить на почте лекарства, как получить посылку без бумажного уведомления и когда "Почта России" начнет доставлять товары из IKEA, рассказал в интервью ТАСС глава компании Николай Подгузов.

Например, в 2018 году появилась простая электронная подпись, которая позволяет получить посылку или письмо, не заполняя бумажное уведомление

Это, во-первых, в пять раз увеличивает скорость получения посылки, а во-вторых, просто удобно.

Конечно, значительная часть инвестиций в цифровые сервисы связана с логистикой. Мы строим большую логистическую систему, она должна сопровождаться в том числе и современным ИТ-обеспечением — это программы управления складом, это решения, которые позволят выстраивать время доставки до крупнейших городов, с населением 200 тыс. — 1 млн человек, в течение одного-двух дней.

Ядром цифровизации компании является филиал "Почты России" — "Почтовые технологии". Мы создали его в прошлом году. На базе этого подразделения "Почты России" будут развиваться и цифровые сервисы, и те продукты, которые нам необходимы для того, чтобы быть максимально эффективными.

— Назрел вопрос по поводу внедрения отечественного ПО в связи с акционированием оператора. Раньше говорили, что готовится план по переходу на него. На каком этапе сейчас находится этот проект?

— "Почта России", наверное, с точки зрения масштабности внедрения отечественного программного обеспечения является самым передовым предприятием — большинство ИТ-продуктов "Почты России" работают на отечественных разработках. Мы опираемся в своих решениях на базу возможностей компании "1С". У нас, как я уже сказал, создана компания "Почтовые технологии", которая разрабатывает собственные ИТ-программы, потому что для обслуживания отделений почтовой связи нам необходима очень мощная техническая платформа, которая позволяет в одну систему связать все процессы, производительность окон, операции клиентов. И все это для "Почты России" является уникальным продуктом, который, наверное, только мы сами и можем создать.

— Какова сейчас доля отечественного ПО в рамках работы "Почты России" и когда можно рассчитывать на 100-процентный переход на российский софт?

— Где-то мы по-прежнему опираемся на иностранные разработки, но план перехода на отечественные аналоги у нас также присутствует. Переход займет какое-то количество времени, как и у любой компании.

— Какое?

— Мне сложно сейчас вам дать точный ответ. Это будет обусловлено производственной необходимостью.

— Тогда поговорим о том, сколько планируется отделений отремонтировать в текущем году.

— В 2018 году мы отремонтировали около 3 тыс. отделений почтовой связи. Сопоставимые темпы будут поддержаны и в этом году.

— А что касается Петербургского почтамта?

— Мы приступаем к его реконструкции. До конца года, я думаю, что даже, наверное, до конца лета мы постараемся выполнить все работы по ремонту фасада.

— Сколько денег потребуется на его реконструкцию?

— Около 200 млн рублей.

— Когда будет отреставрирован Московский почтамт?

— В настоящее время мы находимся на стадии проектирования, проект реконструкции будет очень масштабным. Долгое время почтамт не использовался, и нам очень важно аккуратно подойти к этому проекту, чтобы сделать максимально качественно.

— Там пока не просчитывали?

— Просчитываем в настоящее время.

— Расскажите, пожалуйста, про технологию распознавания лиц. Вы говорили, что в некоторых отделениях это тестируется. На каком этапе находится проект?

— Технология распознавания лиц тестируется. Здесь нет какого-то большого секрета, но опять же это технология, о которой, когда будет она готова, мы обязательно расскажем.

Для использования ее в промышленных масштабах необходимо решить не только технические, но и юридические вопросы, связанные с защитой персональных данных наших клиентов.

— Недавно стало известно, что к вам поступало обращение по поводу возможности продажи лекарств в отделениях "Почты России". Как вы считаете, можно ли это реализовать?

— Продажа лекарств в отделениях "Почты России" требует достаточно серьезной подготовки. В том числе и с точки зрения оборудования. Кроме того, на регуляторном уровне требуется определенное согласие правительства РФ. Поэтому мы с удовольствием бы эту тему развивали, но здесь есть определенные регуляторные ограничения.

Другое дело, что более востребованной, на мой взгляд, была бы доставка лекарств силами почтальонов. Здесь у нас тоже есть определенные регуляторные ограничения. Мы бы хотели поработать с этими ограничениями, чтобы их снять.

— Какие платформы социальных сервисов планируется запустить в ближайшее время и где?

— "Почта России" находится в диалоге с государством о создании широкой платформы для оказания государственно-социальных услуг. Мы ожидаем, что платформа будет востребована прежде всего в сельской местности, где проживает около 40 млн россиян. Там почта — фактически единственный представитель государства, центр притяжения на селе.

На базе социальной платформы будет запущена всероссийская система мониторинга основных риск-факторов для здоровья граждан.