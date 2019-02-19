Глава департамента МИД РФ: у "Белых касок" совсем не "белое" досье

Летом прошлого года западные покровители псевдогуманитарной организации "Белые каски", инсценировавшей применение химического оружия в Сирии, решили эвакуировать их из зачищенных от террористов зон деэскалации. "Белокасочников" вывезли в соседнюю Иорданию с перспективой дальнейшего размещения в западных странах, однако процесс переселения застопорился. Почему так случилось, рассказал в специальном интервью ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев. — Как бы вы могли прокомментировать ситуацию, связанную с размещением на Западе эвакуированных из Сирии в июле 2018 года активистов "Белых касок"? По сообщениям в СМИ, часть из них осела в ряде западных стран, в том числе Канаде и Великобритании, другая часть осталась на территории Иордании. Как вы думаете, с чем это может быть связано? — Напомню, что когда сирийские вооруженные силы при поддержке российских ВКС вели "зачистку" от террористов юго-западной зоны деэскалации, включая соответствующий сектор Голанских высот, наши западные партнеры в июле 2018 года приняли решение об эвакуации активистов псевдогуманитарной организации "Белые каски" из Сирии. В качестве временного прибежища для них были определены иорданские лагеря для сирийских беженцев с тем, чтобы поручившиеся западные государства, как Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Франция и другие, разместили их затем на собственной территории.

Подчеркну, что, к сожалению, в этой сомнительной операции была задействована авторитетная международная структура — Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, силами которой и были эвакуированы "Белые каски" из Сирии в Иорданию. И как в свое время отмечал МИД России, любая поддержка со стороны УВКБ ООН провокационной активности "белокасочников" — в лучшем случае большая ошибка, а в худшем — политическая ангажированность и отказ от гуманитарных принципов нейтральности, независимости, гуманности и беспристрастности в своей работе. По-видимому, именно западные дипломаты заставили поверить не только представителей данной структуры ООН, но и самих иорданцев, что "белокасочники" на иорданской земле долго не задержатся. Однако они задержались и до сих пор там находятся. Да и сама по себе операция по их эвакуации свидетельствует о многом. Во-первых, это показывает, кто на самом деле "кукловод" — кто принимает решения по "белокасочникам", в том числе принципиального характера, как то, которое мы обсуждаем, — прекратить деятельность и рассредоточиться по миру, так, очевидно, и все остальное. Во-вторых, буквально до последнего момента — этапа эвакуации из Иордании — все шло вполне гладко, что также говорит об абсолютной управляемости этой организации, наличии дисциплины и подчиненности в ее рядах, позволяющих действовать скрытно и организованно. Интересно, на мой взгляд, что с "белокасочниками" обращаются не как с другими сирийцами-беженцами, а в соответствии с неким привилегированным режимом. Так в опасной ситуации обращаются с ценными помощниками, которые по предварительной договоренности оказали деликатную услугу, "отработали свое" и теперь их надо "вытаскивать". Не напоминает ли эта эвакуация то, как в былые годы американцы вывозили сотрудничавших с ними вьетнамцев, переводчиков из Афганистана и других коллаборационистов в разных ситуациях из разных стран, в силу этой своей вовлеченности во взаимодействие с США не пользовавшихся, мягко говоря, уважением соотечественников в своих собственных странах?

Но вот в случае с "белокасочниками" что-то засбоило, пошло не по сценарию

Обещанные вначале "три-четыре недели" для расселения более 400 активистов "Белых касок" на территории западных стран оказались нереалистичными, в том числе по причине ставшей очевидной преступной деятельности псевдогуманитарщиков. Россия неоднократно говорила, что организация "Белые каски" — это провокаторы, пособники опаснейших террористических группировок, противники контртеррористических усилий сирийского правительства и содействующей ему России. Именно они являлись авторами и исполнителями целой серии циничных фейков, призванных создать повод для дезинформации широкой международной аудитории, помешать стабилизации в Сирии и, соответственно, решению первоочередных гуманитарных задач, включая добровольное возвращение сирийских беженцев. Понятно, что именно в силу абсолютно не "белого" досье часть эвакуированных из Сирии псевдогуманитарных активистов до сих пор находится в Иордании без какой-либо определенной перспективы. На данный момент в качестве основного, весьма благовидного предлога, почему они все еще на иорданской земле, используется тот факт, что с начала 2019 года в их семьях родилось восемь детей и их вместе с матерями нежелательно-де куда-либо перемещать. Мы же все понимаем, что это несерьезно. — То есть вы хотите сказать, что западные покровители "белокасочников" осознали, что они представляют серьезную угрозу и для их безопасности? — Дело в том, что как бы ни старались спонсоры этого спецпроекта скрыть истинную природу деятельности "Белых касок", правда о совершенных ими в Сирии преступлениях пробивает себе дорогу, в том числе благодаря изобличающей работе независимых журналистов и общественников. Взять, к примеру, доклад члена Общественной палаты Российской Федерации, директора российского Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, представленный на организованном постпредством России при ООН совместно с сирийской стороной мероприятии против "Белых касок" в Нью-Йорке 20 декабря 2018 года.

Западники попросту опасаются за безопасность своих граждан и не могут гарантировать, что принятые ими "белокасочники" не сохраняют связей с террористами или не являются ими