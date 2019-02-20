Глава Аналитического центра при правительстве РФ: мы ищем ответы на неприятные вопросы

В работе Аналитического центра при правительстве Российской Федерации определились три приоритетных направления. Об участии в национальной программе "Цифровая экономика", Комплексном плане по развитию магистральной инфраструктуры и оценке эффективности национальных проектов в интервью ТАСС рассказал руководитель центра Владислав Онищенко.

— В последний раз мы с вами встречались полгода назад, на Дальневосточном форуме. Что за это время изменилось в работе Аналитического центра? Какие основные сдвиги вы видите в сфере работы центра над национальными проектами? — В нашей работе определились три приоритетных направления. Во-первых, мы достаточно интенсивно вовлечены в программу мониторинга реализации национальных проектов. Поскольку мы рабочий орган правительства, который обеспечивает аналитическую поддержку его деятельности, наши задачи связаны с поиском альтернативных ответов на неприятные вопросы, оценкой эффективности, опросами мнений и так далее. Мы не единственные на этом поприще, на разных стадиях участвуют Счетная палата, Общероссийский народный фронт, всевозможные общественные организации, Федеральная служба охраны в части проведения опросов ВЦИОМ и другие. Во-вторых, мы обросли дополнительными задачами по реализации национальной программы "Цифровая экономика". Основная из них — это центр компетенций по вопросам создания и развития Национальной системы управления данными (НСУД). К концу прошлого года мы подготовили первый набор методических материалов по единой системе метаданных в системе государственного управления. После утверждения приоритетной программы, а потом и федеральных проектов за нами оказался закреплен целый ряд ответственных поручений, которые надо исполнить в течение этого года. Это создание и подготовка необходимых изменений нормативного регулирования, начало работы по гармонизации данных информационной системы государства и так далее — по большому счету все, кроме разработки необходимых программных средств. Третий большой блок — участие в ранжировании и в рейтинговании инициатив, которые претендовали на то, чтобы стать элементами Комплексного плана развития магистральной транспортной инфраструктуры, который хоть и не является национальным проектом, но остается значимой частью всей инициативы по реализации указов президента. Мы многоэтапно и многопланово участвовали в разных стадиях рейтингования и оценки инициатив регионов, которых сейчас около 860. Из них около половины вошло в утвержденный вариант плана, другая половина попала в так называемый подвал. Наиболее проработанные инициативы или проекты из "подвала" можно будет выбирать для реализации, если появится дополнительное финансирование. Либо они смогут заменить те проекты, которые в план включены, но по различным причинам не смогут дойти до стадии реализации. За нами фактически закреплена вся работа, связанная с общением с заявителями новых проектов, их ранжированием, а в дальнейшем мы займемся проверкой заявленных результатов и эффектов. Кроме этого, возобновлена работа по регламентно-надзорной деятельности, о которой Дмитрий Анатольевич Медведев говорил чуть раньше — по регуляторной гильотине. — На ваш взгляд, регуляторная гильотина вписывается в систему национальных проектов? — Да, вписывается. Ее цель — создание условий для роста инвестиций и вообще экономической активности бизнеса, потому что всевозможные проверки, избыточные требования, несвоевременные регламенты осуществления тех или иных задач и так далее, которые гильотина призвана исключить или существенным образом проредить, — это все то, что мешает реализации целого ряда национальных целей и проектов.

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Мы помним один из установленных показателей: 25% ВВП должны идти в инвестиции. Сейчас идет меньше 20%, и для того, чтобы создать стимул бизнесу, необходимы инвестиции бизнеса, а не государства. Чтобы бизнес вкладывал больше денег в проекты, необходимо, чтобы барьеров на пути инвестирования и предпринимательской деятельности было меньше. Есть целый ряд секторов, в которых инвестиции и ведение бизнеса крайне затруднены в связи с большим количеством требований. На форуме приводили пример того, что госпроект постройки третьего моста через Босфор сделали за 36 месяцев целиком, этого времени оказалось достаточно для завершения проекта. У нас за 36 месяцев никто к стройке не приступит. Снятие регуляторных и контрольных ограничений в том числе способно эти задачи сделать более реалистичными. — У нас сейчас 12 нацпроектов. Магистральный план, в котором вы тоже приняли активное участие, является 13-м проектом или как его оценивать? — Изначально Комплексный план развития магистральной инфраструктуры рассматривался отдельно и не считался нацпроектом. Но в ходе его подготовки мы пришли к мнению, что все-таки единообразие правил подготовки, мониторинга и реализации даст больший эффект. В итоге было принято решение, что управлять Комплексным планом нужно по правилам, имеющим свои особенности, но очень схожим с правилами, по которым управляются все остальные нацпроекты. Это требует приведения документов в форму нацпроектов, но суть при этом не меняется. Есть объективные особенности, но они вписываются в формат национальных проектов. Можно, в принципе, считать, что сейчас Комплексный план по сути и по форме является национальным проектом. — Тогда есть ли вероятность, что появятся 14-й и 15-й нацпроекты? — Система управления проектами в правительстве подразумевает не только национальные проекты. Бывает такой уровень, как федеральный проект, не входящий в национальный. Условно говоря, чуть поменьше масштабом, но все равно требующий внимания правительства. — Но у каждого национального проекта есть федеральные проекты? — Совершенно верно, это их составная часть. Но подразумевается, что могут существовать отдельные проекты в какой-то посторонней сфере, не связанной с одним из 12 нацпроектов. Они управляются так же, но в их состав не входят.

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Я видел, как такого рода проекты выносились на обсуждение, но не были поддержаны. Это не значит, что вынесение на рассмотрение 13-го, 14-го, 15-го и 16-го проектов невозможно в предстоящие годы. Все-таки основное внимание правительства с прошлого мая до настоящего момента было посвящено тем проектам, которые надо было разработать согласно указу. Когда они перейдут в стадию исполнения в полной мере и все будет достаточно детализировано, может быть, внимание обратится и к другим сферам. Например, обсуждался отдельный проект по спорту, но было решено, что это нецелесообразно и все останется как есть. Рассматривался отдельный проект по инновационному технологическому развитию и так далее. — Счетная палата запустила сервис, который будет оценивать эффективность реализации национальных проектов. У вас будет такой же сервис? Не будет ли это дублированием функций Счетной палаты? Как вы видите, со своей стороны, свой вклад? — Сотрудничать мы точно будем. В конце концов, мы все делаем общую работу, выполняем одну задачу, но роли наши немного различаются. Я не думаю, что мы будем друг друга дублировать. Если Счетная палата — это государственный внешний аудитор, не имеющий отношения к реализации проектов, то мы в силу своего статуса проектного офиса по цифровой экономике и вовлечения в работу по Комплексному плану модернизации транспортной инфраструктуры, скорее схожи с внутренним аудитором. Наша задача — не провести конечную оценку, у нас нет никаких контрольных полномочий или возможностей предъявлять те или иные требования или санкции. Наша задача — вовремя, на ранних этапах выявить и подсказать, как можно улучшить реализацию. — Как вы будете выявлять? — Во-первых, все-таки мы недаром называемся Аналитическим центром при правительстве — мы умеем сравнивать разные вещи. В рамках работы по управлению информационной системой данных, наверное, мы будем одними из немногих, кто будет обладать реальным объемом возможностей, чтобы эффективно использовать все знания, накопленные в базах данных федерального уровня. Все-таки значимую часть фактов мы сможем выявить, когда будем сличать разные данные, потому что мы так или иначе будем работать с информационными источниками. Во-вторых, значимая часть нашей работы — это взаимодействие с экспертным сообществом, и этим мы занимаемся не только в связи с нацпроектами. У нас в год проходит порядка 350–400 разных экспертных мероприятий. Структурируя работу на год или на пять лет вперед, в том числе вокруг национальных проектов, можно детализированно и углубленно понять то, что там делается, — оценку дают вовлеченные эксперты профессионального сообщества. В-третьих, мы достаточно активно занимается тематическими опросами бизнеса либо населения. В-четвертых, мы, занимаясь экономико-математическим моделированием или имея в наличии какой-то набор финансово-экономических моделей, можем сказать, что если здесь А, то тут не может быть Б. Или если А, то здесь как минимум Б. Мы на ежедневной основе вовлечены в бизнес-процесс по целому ряду национальных проектов, но одновременно не аффилированы ни с одним из них и имеем возможность подсказать правительству или дать по крайней мере информацию, на основании которой можно принять более обоснованное решение или что-то скорректировать. — К вопросу про Магистральный план. Мы с вами ранее говорили про то, что Аналитический центр занимался разработкой методики оценки тех проектов, которые будут в него входить. Сейчас уже официально объявлено на уровне правительства, что будет некий рейтинг проектов, которые входят в него. Скажите, правильно ли мы понимаем, что вы будете рейтинговать те проекты, которые будут включаться в правительственные планы? — Все так. Есть специально утвержденная методика как механизм и как алгоритм. Как алгоритм у нас есть определенная прописанные детализированные роли, которые отмечены в документе, это каждый может увидеть. Наша задача сводится ровно к двум вещам: мы рейтингуем начальные заявки и оцениваем последующий эффект, когда проект завершается. — Поступление заявок уже началось? — Оно не прекращалось с лета. — Сколько вы уже переработали?

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