Российский инвестиционный форум в Сочи сконцентрировался на нацпроектах и регионах

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Российский инвестиционный форум, проходивший в Сочи 14-15 февраля, на этот раз был посвящен в первую очередь национальным проектам, подробности о которых стали известны за два дня до начала мероприятия. В ближайшие шесть лет на них планируется выделить более 25,7 трлн рублей.

Эту сумму премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на одной из сессий форума назвал "гигантскими деньгами" и добавил, что средства должны быть потрачены максимально рационально, эффективно и адресно, а чиновники будут нести личную ответственность за результат. Именно на ощутимые результаты и нацелены новые нацпроекты, которые, по словам Медведева, станут инструментом для устранения структурных дисбалансов в экономике и повышения качества жизни населения. "Важно, чтобы граждане в нашей стране, чтобы люди не терпели, что называется, до светлого будущего - эти обещания нам всем хорошо известны, особенно людям старшего поколения, - а чувствовали результаты каждый день. Люди доверяют не красивым презентациям, словам, а тому, что видят своими глазами, что называется, из собственного окна. Проложили дорогу там, где ее не было, построили школу, запустили новые автобусы, новые машины скорой помощи появились, парк благоустроили, набережную сделали - вот это видимые, зримые результаты", - заявил Медведев в ходе выступления на пленарной сессии Российского инвестиционного форума. В общей сложности 12 нацпроектов направлены на реализацию майского указа президента РФ Владимира Путина, подписанного в день инаугурации главы государства в 2018 году. Они охватывают такие сферы, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автодороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, культура, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт. Итоги форума: новые акценты и новые рекорды Улучшению жизни всех россиян и каждого региона страны в отдельности была посвящена в этом году большую часть сессий Российского инвестиционного форума. При этом региональная повестка оказалась наиболее объемной - за два дня ей были посвящены 19 сессий различного формата. Остальные мероприятия прошли в обсуждении социальной повестки и делового климата. Все дни форума в Сочи его участники концентрировались на абсолютно прикладных вопросах, связанных с реализацией нацпроектов. Подготовив 12 проектов и обнародовав подробности, правительство и главы российских регионов, а также чиновники разных уровней принялись обсуждать практические аспекты программы развития страны до 2024 года. "Нынешний форум действительно отличается от всех предыдущих. Впервые мы будем говорить о всестороннем преобразовании нашей страны. Причем говорить предельно конкретно. Все, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие шесть лет, сведено в показатели национальных проектов", - сказал Медведев на пленарной сессии мероприятия.

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При этом нынешний форум отличился не только тематикой своих дискуссий, но и большим количеством соглашений, а также рекордным числом участников. "В форуме приняли участие более 8 тыс. делегатов, причем в прошлом году было более 5 тыс., то есть существенное продвижение", - констатировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что было "заключено 443 соглашения на общую сумму 768 млрд рублей без учета тех соглашений, которые содержат коммерческую тайну". Вице-премьер уточнил, что в 2018 году к этому моменту форума было подписано 184 соглашения на общую сумму около 100 млрд рублей. По его данным, в форуме приняли участие 79 руководителей регионов. Индивидуальный подход к регионам Региональной повестке на форуме было уделено особое внимание в контексте как реализации нацпроектов, так и улучшения условия жизни в каждом субъекте, повышения эффективности системы их субсидирования и поиска точек роста каждого региона. В Сочи было объявлено о важных нововведениях, в том числе утверждении Стратегии пространственного развития, в рамках которой будут сформированы 12 макрорегионов, и создании еще 14 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР): 11 - в моногородах, три - в закрытых административно-территориальных образованиях. В частности, Стратегия пространственного развития позволит сделать меры государственной поддержки более адресными и эффективными, исключив при этом их дублирование, чтобы "не строить в двух соседних областях одинаковые заводы, заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную, конкуренцию между ними", пояснил Медведев в ходе. Создание же ТОР поможет преодолеть зависимость от градообразующих предприятий, поскольку в рамках территорий опережающего развития действует льготное налогообложение, а привлечь инвесторов становится легче. На совещании с главами российских регионов в заключительный день форума в Сочи премьер-министр предложил обсудить возможность перенастройки предоставления субсидий субъектам федерации так, чтобы инвесторы, участвующие в региональных проектах, могли планировать на более длительную перспективу. Кроме того, по его словам, при распределении финансирования нужно учитывать специфику региона. "Деньги должны выделяться с учетом реальных потребностей, чтобы не возникало ситуаций, когда в городе строится новая фешенебельная школа, а десять других стоят в аварийном состоянии, или суперсовременное оборудование поставляется в больницу, в которой течет крыша", - отметил председатель правительства. Национальные проекты, по словам Медведева, - это единая матрица, в которую правительство постаралось уложить жизнь всей страны. Однако это не значит, что регионы будут подгоняться под программу развития страны. Напротив, несмотря на единую цель, задачи у каждого региона свои. Особенности и задачи определяются "чертами характера" региона. "Если регион "молодой", нужно строить больше школ, детских поликлиник. В некоторых регионах, наоборот, эта задача сейчас не так актуальна. Иными словами, национальные проекты должны быть всегда заточены под конкретные нужды конкретных регионов. И деньги должны распределяться соответственно", - пояснил премьер-министр. Он предупредил, что нельзя уравнивать целевые показатели для для регионов и национальных проектов. При этом Медведев подчеркнул, что несмотря на различия между регионами страны, необходимо добиться того, чтобы россияне вне зависимости от места проживания имели "нормальные условия для жизни, достойную зарплату, возможность выбирать работу, нормальное жилье и дороги, доступную медицину и качественное образование". Продвижение вперед Новые нацпроекты нацелены на достижение результата по девяти целям развития страны, обозначенным в майских указах. Это в том числе обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, переход к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и так далее.

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