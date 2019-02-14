Конкретные результаты, а не "тысячи отчетов". В Сочи обсудили нацпроекты

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Второй день Российского инвестиционного форума в Сочи сфокусировался на вопросе эффективности реализации национальных проектов, а основной тон дискуссиям на форуме задало выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Пленарная сессия началась с выступления премьера, в ходе которого он не только подробно описал поставленные перед правительством и руководством российских регионов задачи по реализации нацпроектов, но и особое внимание уделил вопросам эффективности госуправления.

На эту тему Национальные проекты в рамках майского указа 2018 года. Главное

По словам Медведева, ключевым критерием оценки эффективности нацпроектов будут конкретные результаты по улучшению жизни россиян, а не "тысячи отчетов". Премьер призвал чиновников на заниматься "игрой в цифры" с бюджетами, а рационально расходовать средства, и предупредил о персональной ответственности чиновников за реализацию нацпроектов. "За каждую недостроенную школу, за каждый непостроенный, неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать не "абстрактная" власть, а конкретный чиновник. Отвечать перед правительством", - предупредил Медведев. 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Для реализации майского указа правительству РФ было поручено разработать 12 нацпроектов по направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Рациональное расходование средств без "игры в цифры" Значительное внимание в ходе выступления на пленарной сессии форума премьер-министр уделил эффективности госуправления при реализации нацпроектов, а также рациональному расходованию средств, ответственности чиновников и их вовлеченности в работу. По его словам, несмотря на сложные задачи и вызовы, которые стоят перед представителями органов власти всех уровней, им необходимо быть уверенными в успехе и передать этот настрой людям. Медведев напомнил историю из жизни академика Сергея Королева. Во время проектирования аппарата, спускаемого на Луну, инженеры выразили ему сомнение, отметив, что для успеха проекта нужно знать свойства поверхности Луны и иметь гарантии того, что она твердая. "Королев взял лист бумаги и написал "Луна - твердая" и поставил свою подпись. Что это значит? Это значит, что все в наших силах!" - заявил премьер. Кроме того, Медведев призвал подходить к решению вопросов нешаблонно, искать гибкие, эффективные и индивидуальные решения для каждого случая, для каждого региона. Однако ответственность за реализацию нацпроектов должна быть серьезной, а чиновники будут нести личную ответственность за результат, отметил Медведев. Он обратил особое внимание на недопущение неэффективного расходования средств, выделенных на нацпроекты, и излишнюю бюрократизацию процессов, связанных с реализацией нацпроектов. "Деньги большие, но нужно их будет очень рационально тратить, направлять их именно туда, где они нужны. Иначе и эти триллионы мы можем выбросить в непонятном направлении", - предупредил Медведев. Он добавил, что будет лично контролировать реализацию нацпроектов на местах и постоянно выезжать в регионы.

Говоря о результатах реализации нацпроектов, Медведев особенно подчеркнул, что для россиян важнее конкретные результаты, а не "тысячи отчетов". Премьер добавил, что необходимо не "играть в цифры" с бюджетами нацпроектов, а заниматься реальным улучшением жизни людей. "Мы не должный увлекаться игрой в цифры. - Я сегодня эту цифру (объем финансирования нацпроектов - прим. ТАСС) назвал - 26 трлн рублей. Это гигантские деньги! Но когда мы говорим об этом, мы не должны забывать, что у людей, которые слышат эти цифры, все это сразу же конвертируется в размышление о том, а что у них изменилось. Вот это - важнее всего", - заявил Медведев в ходе дискуссии на круглом столе "Экономика городского комфорта" на Российском инвестиционном форуме. Премьер-министр обратил особое внимание на то, что нацпроекты являются одним из инструментов повышения качества жизни населения, решения насущных проблем граждан, которые, по его словам, должны чувствовать результат работы по реализации нацпроектов каждый день, а не терпеть до светлого будущего. Медведев подчеркнул, что люди доверяют не красивым презентациям и словам, а тому, что видят своими глазами из собственного окна. Премьер-министр уточнил, что предстоит ежегодно строить более 1,5 млн новых квартир и 300 тыс. новых индивидуальных домов. Кроме того, предполагается построить и реконструировать 40 детских отделений и больниц, 420 центров амбулаторной онкологической помощи. Среди других показателей - 230 тыс. новых мест в школах, 245 детских технопарков и 345 мобильных технопарков для детей на селе, 40 тыс. километров отремонтированных дорог в регионах. И еще столько же в крупных городах и их пригородах. Медведев также уделил внимание качеству управленческих кадров в России, от которого во много зависит реализация нацпроектов. По его словам, от госслужащих потребуется нацеленность на постоянное совершенствование своих навыков и компетенций. Позже в Минтруде РФ сообщили, что в рамках федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2021 годы)" будет продолжена работа по подготовке профессиональных и мотивированных управленцев, владеющих самыми современными технологиями управления. "Приоритетной задачей подготовки резерва управленческих кадров в рамках программы является получение слушателями знаний в области проектной деятельности и цифровых технологий, совершенствование навыков принятия стратегических решений и управленческого мастерства, включая развитие компетенций в области формирования кадровых составов на основе оценки ресурса сотрудников и управления ими с максимальной эффективностью", - отметили в Минтруде. Регионы в нацпроектах Задачи по реализации нацпроектов уже определены как для федеральных органов, так для регионов, и сейчас важно правильно сконцентрировать ресурсы, рассказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Российском инвестиционном форуме. При этом, по его словам, важен сам старт реализации нацпроектов: "Важен старт - как мы стартуем в реализации всей этой работы, так дальше это и пойдет. Старт базируется у нас на неплохих показателях: за прошлый год все регионы имели рост по доходам - в целом регионы выросли на 15%. За прошлый год большая часть регионов исполнила бюджет с профицитом, и общий профицит составил более 500 млрд рублей, чего не было за период с 2007 года".