Конкретные результаты, а не "тысячи отчетов". В Сочи обсудили нацпроекты

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Второй день Российского инвестиционного форума в Сочи сфокусировался на вопросе эффективности реализации национальных проектов, а основной тон дискуссиям на форуме задало выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Пленарная сессия началась с выступления премьера, в ходе которого он не только подробно описал поставленные перед правительством и руководством российских регионов задачи по реализации нацпроектов, но и особое внимание уделил вопросам эффективности госуправления.
По словам Медведева, ключевым критерием оценки эффективности нацпроектов будут конкретные результаты по улучшению жизни россиян, а не "тысячи отчетов". Премьер призвал чиновников на заниматься "игрой в цифры" с бюджетами, а рационально расходовать средства, и предупредил о персональной ответственности чиновников за реализацию нацпроектов. "За каждую недостроенную школу, за каждый непостроенный, неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать не "абстрактная" власть, а конкретный чиновник. Отвечать перед правительством", - предупредил Медведев.
7 мая 2018 года, в день своей инаугурации, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Для реализации майского указа правительству РФ было поручено разработать 12 нацпроектов по направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.
Рациональное расходование средств без "игры в цифры"
Значительное внимание в ходе выступления на пленарной сессии форума премьер-министр уделил эффективности госуправления при реализации нацпроектов, а также рациональному расходованию средств, ответственности чиновников и их вовлеченности в работу. По его словам, несмотря на сложные задачи и вызовы, которые стоят перед представителями органов власти всех уровней, им необходимо быть уверенными в успехе и передать этот настрой людям.
Медведев напомнил историю из жизни академика Сергея Королева. Во время проектирования аппарата, спускаемого на Луну, инженеры выразили ему сомнение, отметив, что для успеха проекта нужно знать свойства поверхности Луны и иметь гарантии того, что она твердая. "Королев взял лист бумаги и написал "Луна - твердая" и поставил свою подпись. Что это значит? Это значит, что все в наших силах!" - заявил премьер. Кроме того, Медведев призвал подходить к решению вопросов нешаблонно, искать гибкие, эффективные и индивидуальные решения для каждого случая, для каждого региона.
Однако ответственность за реализацию нацпроектов должна быть серьезной, а чиновники будут нести личную ответственность за результат, отметил Медведев. Он обратил особое внимание на недопущение неэффективного расходования средств, выделенных на нацпроекты, и излишнюю бюрократизацию процессов, связанных с реализацией нацпроектов.
"Деньги большие, но нужно их будет очень рационально тратить, направлять их именно туда, где они нужны. Иначе и эти триллионы мы можем выбросить в непонятном направлении", - предупредил Медведев. Он добавил, что будет лично контролировать реализацию нацпроектов на местах и постоянно выезжать в регионы.
- Медведев будет лично контролировать реализацию нацпроектов на местах
- Орешкин заявил, что нацпроект по повышению производительности труда будет самоокупаемым
- Медведев призвал не "играть в цифры", а реально улучшать жизнь людей нацпроектами
- Голодец: реализация нацпроекта "Культура" требует более 50 млрд рублей частных средств
Говоря о результатах реализации нацпроектов, Медведев особенно подчеркнул, что для россиян важнее конкретные результаты, а не "тысячи отчетов". Премьер добавил, что необходимо не "играть в цифры" с бюджетами нацпроектов, а заниматься реальным улучшением жизни людей. "Мы не должный увлекаться игрой в цифры. - Я сегодня эту цифру (объем финансирования нацпроектов - прим. ТАСС) назвал - 26 трлн рублей. Это гигантские деньги! Но когда мы говорим об этом, мы не должны забывать, что у людей, которые слышат эти цифры, все это сразу же конвертируется в размышление о том, а что у них изменилось. Вот это - важнее всего", - заявил Медведев в ходе дискуссии на круглом столе "Экономика городского комфорта" на Российском инвестиционном форуме.
Премьер-министр обратил особое внимание на то, что нацпроекты являются одним из инструментов повышения качества жизни населения, решения насущных проблем граждан, которые, по его словам, должны чувствовать результат работы по реализации нацпроектов каждый день, а не терпеть до светлого будущего. Медведев подчеркнул, что люди доверяют не красивым презентациям и словам, а тому, что видят своими глазами из собственного окна.
Премьер-министр уточнил, что предстоит ежегодно строить более 1,5 млн новых квартир и 300 тыс. новых индивидуальных домов. Кроме того, предполагается построить и реконструировать 40 детских отделений и больниц, 420 центров амбулаторной онкологической помощи. Среди других показателей - 230 тыс. новых мест в школах, 245 детских технопарков и 345 мобильных технопарков для детей на селе, 40 тыс. километров отремонтированных дорог в регионах. И еще столько же в крупных городах и их пригородах.
Медведев также уделил внимание качеству управленческих кадров в России, от которого во много зависит реализация нацпроектов. По его словам, от госслужащих потребуется нацеленность на постоянное совершенствование своих навыков и компетенций. Позже в Минтруде РФ сообщили, что в рамках федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2021 годы)" будет продолжена работа по подготовке профессиональных и мотивированных управленцев, владеющих самыми современными технологиями управления.
"Приоритетной задачей подготовки резерва управленческих кадров в рамках программы является получение слушателями знаний в области проектной деятельности и цифровых технологий, совершенствование навыков принятия стратегических решений и управленческого мастерства, включая развитие компетенций в области формирования кадровых составов на основе оценки ресурса сотрудников и управления ими с максимальной эффективностью", - отметили в Минтруде.
Регионы в нацпроектах
Задачи по реализации нацпроектов уже определены как для федеральных органов, так для регионов, и сейчас важно правильно сконцентрировать ресурсы, рассказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Российском инвестиционном форуме.
При этом, по его словам, важен сам старт реализации нацпроектов: "Важен старт - как мы стартуем в реализации всей этой работы, так дальше это и пойдет. Старт базируется у нас на неплохих показателях: за прошлый год все регионы имели рост по доходам - в целом регионы выросли на 15%. За прошлый год большая часть регионов исполнила бюджет с профицитом, и общий профицит составил более 500 млрд рублей, чего не было за период с 2007 года".
Вместе с тем, указал Силуанов, материальные и социальные условия в российских регионах отличаются, поэтому при реализации национальных проектов будут учтены особенности каждого субъекта. А ключевой задачей руководства страны является минимизация таких различий, чтобы россияне вне зависимости от места проживания имели "нормальные условия для жизни, достойную зарплату, возможность выбирать работу, нормальное жилье и дороги, доступную медицину и качественное образование".
Медведев также подчеркнул, что нацпроекты должны быть всегда заточены под конкретные нужды регионов, а средства соответствующе распределяться: "Все попытки подойти к этому вопросу формально, уравняв для регионов целевые показатели нацпроектов, а также финансирование, - это все неверно. Поручаю руководителям проектов действовать строго в соответствии с таким конкретным подходом".
Премьер-министр также сообщил об утверждении Стратегии пространственного развития РФ, по которой будут сформированы 12 макрорегионов. Такое решение позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными, при этом исключив их дублирование, пояснил Медведев.
"Для каждого региона на основе конкурентных преимуществ в документе определены перспективные экономические специализации. Их приоритетное развитие повысит конкурентоспособность и эффективность местных экономик. Другими словами, мы будем помогать целым регионам находить свою нишу и раскрывать свой потенциал. Безусловно, взаимоувязывая развитие соседних территорий", - заверил премьер-министр.
При этом федеральный центр продолжит оказывать помощь регионам. В первую очередь, речь идет о межбюджетных трансфертах - в 2019-2020 годах они предусмотрены в размере около 1,7 трлн рублей. По словам Медведева, эти средства пойдут в основном "на выравнивание бюджетной обеспеченности и компенсацию допрасходов, которые связаны с повышением зарплат бюджетников".
Однако сами регионы также должны быть полноценно вовлечены в реализацию нацпроектов, а наиболее успешные из них могут рассчитывать на стимулирующие выплаты.
Силуанов в свою очередь предложил усилить материальное стимулирование таких регионов. "Мы готовы говорить об изменении порядка стимулирования субъектов РФ в виде грантов для того, чтобы перевести их на показатели национальных проектов. Нужно обсудить, будем ли мы увеличивать этот объем. У нас есть две стимулирующие выплаты - это налог на прибыль (распределение 1% от общего объема налога на прибыль организаций между регионами - прим. ТАСС) и гранты, в общей сложности 50 млрд рублей. Давайте обсудим. Может быть, этот объем нам направить на стимулирование тех регионов, которые полностью выполняют задачи по реализации нацпроектов", - предложил Силуанов.
Ключ к решению структурных дисбалансов в экономике
Реализация нацпроектов ускорит рост российской экономики уже во втором полугодии, когда средства на их реализацию поступят в регионы, заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, МЭР ожидает ускорения ВВП России до 2% во втором полугодии. При этом уже сейчас Национальный проект по повышению производительности труда, за который отвечает МЭР, может демонстрировать наглядный результат, подчеркнул Орешкин.
Он добавил, что этот проект будет самоокупаемым за счет роста налоговых поступлений от предприятий - участников. "По тем предприятиям, которые вошли в проект в конце 2017 - начале 2018 года, видим, что 69% этих предприятий продемонстрировали рост производительности труда больше, чем на 10%. По выборке предприятий: предприятия первой волны - рост выручки 13%, рост налоговых поступлений - 19%. Это означает, что этот проект самоокупаемый", - добавил министр.
Однако помимо ускорения роста ВВП нацпроекты станут ключом для исправления структурных дисбалансов в экономики страны, заявил Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на форуме. Премьер подчеркнул, что Россия продолжит формировать экономическую среду, которая стимулирует деловую активность и рост инвестиций.
При этом бюджетная, налоговая, тарифная политика, отраслевое регулирование должны быть настроены так, чтобы помогать бизнесу, добавил Медведев. По его словам, бизнес уже предложил для реализации портфель из почти 1 тысячи приоритетных проектов почти на 76 трлн рублей, практическая работа по которым начнется до конца года. Из этого перечня, по словам премьер-министра, 250 проектов уже стали инвестиционными предложениями с общим объемом вложений более 12 трлн рублей, а почти 100 уже рассмотрено. По его словам, речь идет о проектах в самых разных сферах - от строительства газохимическихкомплексов и мусоросжигательных заводов до создания российских программных продуктов с элементами искусственного интеллекта.
Российские власти рассчитывают на участие в реализации национальных проектов бизнеса, государственных компаний и компаний с госучастием, а также институтов развития. На их выполнение в ближайшие шесть лет планируется выделить более 25,7 трлн рублей. Из них 13,2 трлн рублей будут выделены из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей - из бюджетов субъектов Федерации, 7,5 трлн рублей - из внебюджетных источников и еще 0,1 трлн рублей - из государственных внебюджетных фондов.
Кроме того, Минэкономразвития РФ заключило 214 соглашений с российскими регионами по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Этот нацпроект разработан Минэкономразвития для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.
Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.