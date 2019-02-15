Евгений Дитрих: недостатка инвесторов в нацпроекты мы не испытываем

Выполнение Комплексного плана модернизации и расширение магистральной инфраструктуры до 2024 года и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) — приоритетные задачи Минтранса. О том, как планируется выполнить эти задачи, кто станет инвестором части проектов, в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. — Евгений Иванович, давайте начнем с самой нашей главной сейчас задачи — реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и национальных проектов. Есть ли уверенность, что все транспортные проекты будут выполнены в срок, какие задачи кажутся вам наиболее важными и какие у нас приоритеты и цели в 2019 году? — И для комплексного плана, и для национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" очень важно правильно начать работу.

Мы сейчас находимся в той стадии, когда все необходимые для реализации наших планов решения приняты. Теперь, что называется, делать, делать и делать

Сейчас важно, чтобы понимание о последовательности дальнейших действий (по реализации нацпроектов — прим. ТАСС) появилось у каждого губернатора, который участвует в реализации проектов, у каждого руководителя федерального проекта, исполнителя, чтобы каждый ответственный за выполнение нацпроектов человек понимал последовательность своих шагов, всю цепочку действий на весь 2019 год. Сейчас очень важно не потерять момент, важно начать все объекты, по которым нужно разворачивать работы в этом году, начать как можно скорее. — И главная задача — побыстрее закончить подготовительную работу и собственно приступить к реализации? — Быстрее закончить подготовительную работу, торги по выбору подрядчиков, заключить с ними госконтракты, выйти на площадку и приступить к работам. Этот год будет очень важным и с той точки зрения, что мы должны показать свое умение работать и что проектный метод, который мы активно использовали в прошлом и сейчас начинаем обкатывать на национальном проекте, действительно работает. — Вы в рамках форума высказали интересную мысль: согласно системе ранжирования в комплексный план будут приоритетно включаться те проекты, у которых есть инвестор. У какой части проектов уже есть инвестор? — Для каждой отрасли по-своему. Например, в портовой отрасли традиционно изначально все усилия государства и бизнеса синхронизируются на основании деклараций, которые частный инвестор подает в желании развивать те или иные портовые мощности. В дорожной отрасли — мы планировали государственно-частное партнерство заранее, примерно себе представляли, в какой конфигурации оно может быть.

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В частности, автомобильная дорога Москва — Казань, которую мы должны построить, предполагает часть бюджетного финансирования, часть привлеченного, часть инвестиционного. Собственные средства и привлеченные в него вкладывает инвестор. Там эти соотношения есть, финансовая модель посчитана. Вопрос выбора инвестора — это традиционный конкурс. Часть объектов включена в план без какого-либо частного финансирования. Это, как правило, государственные контракты на строительство, ремонт дорог, взлетно-посадочных полос в тех или иных терминалах. Но там тоже возможно привлечение частных инвесторов, например, коллеги по воронежскому аэропорту сейчас ведут активную работу. Они не попали в силу ранжирования в комплексный план, но у них есть серьезные планы по развитию. Эти планы требуют развития федеральной инфраструктуры, взлетно-посадочной полосы и других федеральных объектов. По аналогии с Шереметьево, где заключено концессионное соглашение, можно так же подойти и к аэропорту Волгограда — заключить концессионное соглашение. Это даст источник финансирования для развития федеральной инфраструктуры. — Инвестор может быть только российским или иностранным тоже? — Любым. Вчера на транспортной сессии форума участвовал и ВТБ как российский банк, и РФПИ, который традиционно вкладывается в проекты совместно с иностранными инвесторами. Сейчас по ряду проектов у нас есть, вы знаете, работа с турецкими строительными компаниями, которые выступают, помимо прочего, еще и инвесторами в ряде наших проектов. Более того, наши предварительные переговоры с ними выявили их интерес и к объектам комплексного плана. Они и на будущее говорят о том, что готовы вкладывать собственные деньги. Поработали здесь, у нас, понимают наши условия и порядки, они их устраивают — готовы вкладывать средства. Что касается инвесторов — недостатка в них мы не испытываем. — Немного отойдем от темы комплексного плана. Недавно вице-премьер Максим Акимов сообщил, что Минтранс не представил в срок предложения по финмодели строительства порта Тамань. Когда вы готовы их внести? — По нашей просьбе курирующий вице-премьер Максим Алексеевич Акимов несколько передвинул эти сроки: у нас возникла потребность переструктурировать, обновить, актуализировать состав участников этого проекта. Там есть набор якорных инвесторов, которые создают инфраструктуру. Некоторые из тех, с кем раньше велись переговоры и они подтверждали участие в создании терминалов, сейчас сказали, что заинтересованность отпала и они уходят в другие порты и там инвестируют. Появились свободные места. Теперь мы должны, конечно, несколько поменять модель. Кроме того, поменялась физическая конфигурация порта: некоторые участки, которые раньше планировались под застройку, исключены. Это, конечно, тоже повлияло на финансовую модель и на территориальное планирование. Поэтому к 1 марта, как мы и обещали, мы эту картинку выстроим, представим ее в правительство. — Есть уже полная оценка проекта? — Она требует уточнения. Проект, в общем, достаточно старый. Сейчас компания "РМП-Тамань" на основе контракта с Ространсмодернизацией, подведомственным Минтрансу учреждением, проводит актуализацию проектно-сметной документации по этому порту. Сроки, которые они в связи с этим нам обозначают, — май 2019 года. Мы ожидаем, что срыва срока этого контракта не будет и под инвесторов мы получим в мае проектную конфигурацию, под причальные стенки. С учетом того, что два участка, входившие ранее в состав порта, исключены, чтобы сохранить те же площади и экономическую эффективность, придется вкладываться в дополнительные намывные территории. — Накануне на пленарном заседании форума премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что строители высокоскоростных ж/д магистралей могут получить некие налоговые льготы. О каких именно льготах идет речь? — Мы очень благодарны за внимание, которое руководство страны уделяет этому несомненно важному и значимому проекту. На встречах с губернаторами, которые состоялись у меня на полях форума, и на пленарной дискуссии, и на собственно нашей сессии по транспорту вопрос строительства высокоскоростных магистралей поднимался достаточно часто.

Нам необходимо сейчас обосновать операционную эффективность проекта ВСМ Москва — Нижний Новгород, возможно, в последующем как составляющей трассы ВСМ Москва — Казань и в целом большой трассы "Евразия" для обеспечения сообщения с Китаем

Уже этот участок до Нижнего Новгорода показывает операционную эффективность, и мы надеемся представить его на суд руководства страны в самое ближайшее время. Сейчас по поручению председателя правительства мы вместе с Минфином прорабатываем дополнительные налоговые льготы, которые может получить проект. Они, конечно, добавят операционной эффективности проекту, ускорят сроки его окупаемости. В том числе РЖД как одному из инвесторов налоговые льготы позволят быстрее окупить свои инвестиции и быстрее продолжить, если будет принято решение о начале этого грандиозного проекта, строительство ВСМ и дальше. — А в какой срок вы планируете проработать вопрос предоставления налоговых льгот? — Поручения у нас по этому поводу были, сроки установлены — это март, возможно, апрель. — Возвращаясь к теме комплексного плана и конкретно — увеличения к 2024 году доли региональных авиаперевозок до более чем 50%, минуя Москву, какие цели на 2019–2020 годы? Как вырастет этот показатель? — Рассчитываем, что в 2019 году увеличим показатель региональных рейсов в обход Москвы до 39%, в 2020-м — до 42%. — За счет чего планируете достичь этих показателей? — В этом году мы начинаем реконструкцию ряда региональных аэропортов.

Мы планировали в этом году окончательно закончить и ввести в строй ряд региональных аэродромов. Например, аэродром в Улан-Удэ