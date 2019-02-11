{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Публикация национальных проектов

Реализация "дорожного" нацпроекта в России в 3,5 раза снизит смертность на дорогах

Планируется также снизить в два раза количество мест концентрации ДТП на дорожной сети

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" до 2024 года должна привести к снижению количества погибших в ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения, а в перспективе к 2030 году - до нулевого уровня. Об этом говорится в материалах по нацпроектам, опубликованных на сайте правительства.

Так же целью национального проекта стало снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Планируется также к 2024 году снизить в два раза количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети по сравнению с 2017 годом.

Еще одна цель нацпроекта - создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. При этом доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, должна вырасти до 80% к концу 2024 года.

Кроме того, в нацпроекте поставлена цель увеличить долю автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям, до 60% к концу 2024 года.

Теги
РоссияПубликация национальных проектов
Публикация национальных проектов
Корпорация МСП начала работу по созданию реестра производственных компаний
Глава корпорации Александр Браверман считает, что "показатель в 60 тыс. субъектов МСП к 1 марта 2024 года вполне достижим"
Читать полностью