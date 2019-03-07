Легкоатлетка Ласицкене: без флага и гимна России награждение перестало быть праздником

Россиянка Мария Ласицкене продолжает удерживать звание сильнейшей прыгуньи в высоту в мире. В марте спортсменка одержала победу на главном старте зимнего сезона — чемпионате Европы в Глазго. В интервью ТАСС легкоатлетка рассказала, почему была не очень весела во время медальной церемонии и какой фильм помог ей настроиться на борьбу за награды.

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— Ночь после победы на чемпионате Европы была похожа на предыдущую? — Естественно, я не сразу легла и уснула. Мы с моим мужем (Владасом Ласицкасом — прим. ТАСС) долго болтали. Домой у меня позвонить не получилось, потому что соревнования закончились очень поздно по московскому времени. Конечно, я вспоминала финал, но старалась не заниматься копанием внутри себя, поэтому сидела в телефоне. А когда почувствовала, что глаза закрываются, то сразу уснула. На завтрак проснулась абсолютно спокойной и даже выспалась. — После окончания чемпионата Европы организаторы турнира устроили вечеринку для спортсменов, тренеров и других официальных лиц. Вы были там? И вообще нравятся ли вам такие мероприятия? — Я не любительница, да и сил не было. Представляю, как проходят такие вечеринки, и это меня не сильно привлекает. Я прекрасно провела это время с Владасом, мы поужинали с тренером и менеджером. Так что нам этого достаточно. Мы тоже потусим, когда будет желание. Спортсмены, бесспорно, заслужили веселье, но я немного другая. — А как настраивались на финал? — Посмотрела фильм, который вернул меня в российскую реальность. В нем повествуется о закрытии завода (фильм "Завод" — прим. ТАСС), который был и в моем Прохладном. О людях, которые остались без работы. У меня папа тоже работал на градообразующем предприятии, которое производило кабель, а сейчас стало ненужным. Я погрузилась в те проблемы, и мне еще больше захотелось побеждать.

Описание Мария Ласицкене во время соревнований в Глазго © Михаил Джапаридзе/ТАСС

— В один день с вами выиграла золото Глазго и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которая считает вас одним из соавторов своего успеха. Вы заплели ей косичку, которая уже второй раз помогла Анжелике прыгнуть выше всех. Впервые это случилось в прошлом сентябре на Континентальном кубке в Остраве… — Я готова это делать в любой момент дня и ночи. Лишь бы это приносило победы Анжелике, а мне радость за ее успех. Общаться со своими и поддерживать друг друга очень важно на таких важных соревнованиях. Несмотря на то что мы приехали на чемпионат Европы в нейтральном статусе, все равно старались чувствовать себя одной командой. Общались, старались подбадривать друг друга. Ту же Полину Миллер, которая в Глазго очень хорошо выступила, я от души поздравила с личным рекордом. И Машу Аглицкую тоже. Не скажу, что каждый вечер собирались у костра, но само ощущение, что свои рядом, тоже важно. — После успеха в Глазго вы стали действующей чемпионкой мира и Европы как летнего, так и зимнего сезона. Когда выступали в финале, не думали ли вы про то, что в вашей коллекции нет только олимпийского золота? — Я не думала об этом и действовала по ситуации. В день финала чемпионата Европы я делала все, чтобы стать первой. Никаких мыслей о том, что еще один пунктик закрыт и осталась только Олимпиада, у меня не было. — Что сказал после победы ваш личный тренер Геннадий Гарикович Габрелян? — Сказал, что все хорошо. Мы поздравили друг друга. И он меня традиционно спросил, как я себя чувствую.

Описание Украинка Юлия Левченко, Мария Ласицкене и Айрине Пальшите из Литвы © Михаил Джапаридзе/ТАСС

— Завершившийся зимний чемпионат Европы по статусу уступает мировому первенству в помещении, а также летним чемпионатам мира и Европы. На Глазго было трудно себя настроить после побед на более значимых турнирах? — Никаких усилий, чтобы как следует настроиться на этот турнир, мне не нужно было прилагать. Я еще осенью начала готовиться к чемпионату Европы в Глазго, потому что он является главным стартом зимнего сезона и вовсе не проходное соревнование. А по составу участниц чемпионат в Глазго был очень представительным. Ведь сейчас мировыми лидерами в женской высоте являются представительницы Европы. Поэтому мне нельзя было расслабляться, также не требовалось искать дополнительную мотивацию. Я должна была четко выходить и бороться. — Соперницы в Глазго у вас были достойные. А про организацию самого турнира что можете сказать? — С транспортом никаких проблем не было. С гостиницей тоже. Единственный минус — в номерах было холодно. Как это часто бывает в Великобритании, там не было единого отопления. Поэтому спать приходилось в куртках, носках и с одеялом на голове. Конечно, можно было включать кондиционер на тепло, но у меня от него болит голова. — Что будете делать после того, как вернетесь домой из Глазго? — Полный отдых, поеду на море с супругом. Там я постараюсь полностью забыть, кто я, где я и зачем я. Из спорта — максимум настольный теннис. — Отдых когда-то завершится… — Первый старт у меня запланирован на конец мая. Это будет этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. — Но женские прыжки в высоту вошли в программу первого этапа в Дохе. Почему туда не поедете? — В это время у меня будут проходить первые технические тренировки.

— Но в Дохе будет осенью проходить чемпионат мира. Разве нет желания съездить туда "на разведку"? — Мне не нужно как-то пробовать, подстраиваться. Мы приезжаем и действуем. Как говорит Геннадий Гарикович, я сама автоматически могу подстроиться под любые обстоятельства и условия. Я не исключаю, что мой тренер уже составил план нашей работы вплоть до Олимпийских игр в Токио. Он считает, что нам не нужно ехать и акклиматизироваться. У нас каждый год есть старты, которые проходят в часовых поясах, сильно отличающихся от московского. Когда меня ожидает смена климата и времени, я просто ложусь спать по местному времени и не вспоминаю, какое время суток сейчас дома. Поэтому могу сказать уже сейчас, что мы будем готовиться в России. В Москве, в манеже ЦСКА. Начало будет заложено в моем родном Прохладном. — Перед чемпионатом мира в Минске пройдет матчевая встреча команд Европы и США. Вы примете в ней участие? — Я намереваюсь выступить на этих соревнованиях. — Как часто планируете выступать в России в летнем сезоне? — Скорей всего, в этом году мне не придется часто выступать дома. Но на чемпионате России я точно выступлю. Другие национальные турниры по датам будут совпадать с международными стартами, которым я по понятным причинам буду отдавать предпочтение. Там меня будет ждать острая конкуренция, что важно для подготовки к тем же Олимпийским играм. — После Минска будет Катар. Верите ли вы, что на главном старте года наконец-то сможете выступить под флагом своей страны? — Надеяться на это хочется. Но сейчас все говорит о том, что нас туда не допустят под своим флагом. Те три с половиной года, как нашу федерацию поразили в правах, превратили нас в людей, которые уже мало во что верят. Конечно, я очень рада буду ошибиться, но сейчас приходится использовать возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Но горевать я не собираюсь.

Описание Мария Ласицкене и ее тренер Геннадий Габрелян © Егор Алеев/ТАСС