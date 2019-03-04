Взяли свое. Российские легкоатлеты на зимнем ЧЕ в Глазго оправдали медальные ожидания

ГЛАЗГО /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты на зимнем чемпионате Европы выступили в свою силу и добились того результата, который от них ждали тренеры, специалисты и болельщики. На турнире в Глазго российские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую награду. Чемпионками Европы стали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Третье место в многоборье занял Илья Шкуренев.

Эти спортсмены на протяжении длительного времени показывают на международных стартах высокие результаты и являются лидерами национальной команды. Ласицкене и Сидорова год назад на зимнем чемпионате мира в британском Бирмингеме завоевали золото и серебро соответственно. Шкуренев на летнем европейском первенстве - 2018 в Берлине был вторым. "Все спортсмены, кто сюда приехал, выступили достойно, многие из них показали в Глазго результаты на уровне своих лучших. Хотя не все, конечно, получилось. Но в заключительный день наши лидеры сумели отлично сделать свое дело, Анжелика Сидорова доказала логичность своих притязаний на мировое лидерство в женских прыжках с шестом, Маша Ласицкене вновь оказалась вне конкуренции. Ну и порадовал Илья Шкуренев, которому совсем немного не хватило до серебра", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. Главный тренер национальной команды еще за две с половиной недели до начала чемпионата Европы говорил, что лидеры команды Ласицкене и Сидорова поедут в Глазго как основные претендентки на победу. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сказал ТАСС, что Ласицкене и Сидорова в Глазго подтвердили свое лидерство. "Они победили в великолепной манере и с высокими результатами, настоящую борьбу показал Шкуренев. Ребята, которые остались без медалей, тоже все боролись. Отдельно хотел бы поздравить тренерский коллектив, есть понимание, что впереди много работы, надо добавлять, уверен, что в будущем наши результаты будут еще лучше", - сказал Шляхтин. Наличие опыта сократит путь к медалям Российские легкоатлеты из-за отстранения ВФЛА уже не первый год выступают на международных стартах в нейтральном статусе. Для того, чтобы получить статус, спортсмены должны ежегодно подавать заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). "Чемпионат Европы еще раз показал, что нашим спортсменам для того, чтобы добиваться высоких результатов, нужно как можно чаще выступать за рубежом. Приобретенный опыт поможет им лучше выступать на таких крупных международных соревнованиях, как чемпионат Европы или мира", - считает Борзаковский.