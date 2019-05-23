Фехтовальщик Якименко: не поменял бы все свои победы и поражения на олимпийское золото

— Мне действительно было обидно (россиянин проиграл уже в первом раунде со счетом 14:15 — прим. ТАСС), но надо понимать — успех спортсмена не замыкается только на Олимпийских играх. Успешный спортсмен, на мой взгляд, это тот, кто, попадая в сборную на протяжении многих лет, стабильно показывает результаты на всех стартах. Мне это удавалось делать долгое время.

— Я максималист, это было для меня тогда серьезным ударом, ведь все изначально складывалось как никогда хорошо. Я выиграл отборочный чемпионат мира 2015 года, прошел личный отбор сначала за рубежом, потом в совершенно сумасшедшей внутренней конкуренции. Ковалев, Решетников, Якименко и Ибрагимов — любые двое из четверки заслуживали выступить. На Олимпиаду я ехал лидером даже с точки зрения мирового рейтинга.

— Последним был Лейпциг, 2017 год. Предпоследним — Олимпиада в Рио-де-Жанейро, после которой я был разбит, выключил телефон, никого не хотел слушать и ни о каком фехтовании слышать не хотел.

Восьмикратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады в Афинах 2004 года по фехтованию на саблях Алексей Якименко 21 мая заявил о своем возвращении в большой спорт и готовности пройти отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио. 35-летний спортсмен рассказал ТАСС о своих планах, решении в 2016 году навсегда распрощаться с любимым видом спорта, о тщеславии и самолюбии и о том, почему командная победа на Олимпийских играх важнее личных успехов.

В 2001-м я попал в сборную, и это был большой аванс со стороны тогда нашего старшего тренера Олега Леонидовича Глазова. В Москве на первенстве мира я занял девятое место — проиграл тогда итальянцу Монтано (Альдо Монтано — олимпийский чемпион — 2004) за выход в восьмерку, а в 2002 году полетел на чемпионат мира в Португалию — вот тот момент я и считаю точкой отчета своей взрослой карьеры. По 2016 год был беспрерывный цикл, за исключением перерыва из-за травмы ахилла, когда я практически полгода пролежал в больнице. Но я держал уровень, был минимум в топ-16.

Поэтому не в Олимпиаде дело — мы знаем массу примеров, когда человек ее выигрывал и пропадал из поля зрения.

— Насколько для вас сейчас важно олимпийское золото?

— Скажем так, я лично все свои результаты, свои победы и поражения за одно такое золото Олимпиады не отдал бы. Сейчас иногда вспоминаем с ребятами какие-то истории, и вдруг я понимаю — это было так давно! Но все это было частью моей спортивной жизни.

Если у меня будет шанс на пятой Олимпиаде в карьере, я должен им воспользоваться. Золото важно, безусловно, оно — как проездной в жизнь. И я отдаю себе отчет, что в мире были и есть настоящие суперталанты, такие как Станислав Поздняков, Софья Великая, Мариэль Загунис. Вот эти люди, они с Луны или с каких-то других планет. И я себя к ним не отношу.

— А вы не тщеславны.

— Думаю, я самолюбив. Но мне трудно самого себя оценивать с этой точки зрения. Была бронза Олимпиады, и я был этим счастлив. Так что какой-то погони за золотом у меня нет. Уже нет.

— Сейчас осталось уладить лишь технические вопросы с вашим допуском к стартам от Всемирного антидопингового агентства. Учитывая ваше безупречное в этом отношении реноме, можно предположить — проблема скоро разрешится?

— Всегда есть что-то, что тебя сдерживает, когда ты возвращаешься в большой спорт, — будь то допинг-пул WADA или твое личное восприятие происходящего, или чересчур большое количество информации в твоей голове. Сейчас я работаю директором школы фехтования, в ней 691 человек. И мне для того, чтобы всем этим управлять, нужно знать многое о политике спорта, об общении со спортсменами, с тренерами — все это колоссальный поток информации. Когда ты знаешь все подводные камни, фехтовать трудно. Чем твоя голова свободнее, тем лучше.

Если правила WADA диктуют пробыть в пуле организации перед выступлением шесть месяцев, ну что ж. Если ко мне есть вопросы о честном и чистом спорте, я готов сдать очередной тест, мы можем поднять все мои пробы. Просто как-то так получается, что большой спорт уже не совсем и не для всех и доступен. Хотя основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен когда-то иное говорил. Разве нет?

— Вас не страшит конкуренция, с которой вам придется столкнуться внутри российской сборной?

— Могу сказать совершенно точно — я буду давить, а если где-то понадобится — и конфликтовать. Но только не в качестве реализации своих личных целей, я готов помочь команде, не обманывая ни себя, ни ребят. Смогут без меня — буду рад, нет — готов выйти и сделать все для результата. Но мне кажется, что мое присутствие как раз и толкает их на этот результат. На этапе Кубка мира в Мадриде они вторыми стали, значит, понимают — ошибаться сейчас никому из них нельзя.

— Сколько времени можно прожить без фехтования, чтобы вернуться в форму?



— Вот и проверим. Софья Великая дважды уходила декрет и дважды возвращалась. Вопрос в том, как ты к этому относишься. Надо для себя четко решить, на что ты готов.