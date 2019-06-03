Глава МИД Колумбии: Богота остро переживает происходящее в Венесуэле

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо прибыл с визитом в Россию, который продлится по 10 июня. В программе — встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, участие в Москве в VII заседании Межправительственной российско-колумбийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также в Петербургском международном экономическом форуме. В преддверии поездки Трухильо ответил на вопросы ТАСС о ситуации в Венесуэле, российско-колумбийском сотрудничестве и предстоящем визите в РФ. — Что вы ожидаете от этого визита в Россию? Какие темы будут обсуждаться? — Во время заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года у меня была возможность встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который любезно пригласил меня совершить официальный визит в Россию — страну, с которой мы поддерживаем очень хорошие, дружеские дипломатические отношения.

Цель этого визита — продолжение политического диалога, обсуждение сотрудничества и обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки дня

Также будет проведено VII заседание Межправительственной российско-колумбийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится под совместным председательством с министром юстиции России. — В каких областях, по вашему мнению, могло бы развиваться двустороннее сотрудничество? — Межправительственная комиссия, которую я только что упомянул, является основным механизмом сотрудничества, с помощью которого мы уже несколько лет ведем дела с Российской Федерацией. Мы ожидаем, что состоятся заседания групп, входящих в эту комиссию, по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также по вопросам кооперации в сфере науки, технологий и образования. Это те области, в которых уже давно развивается взаимодействие между двумя странами. Целью этого визита и заседания комиссии будет активизация наших торговых отношений, обсудим увеличение экспорта колумбийской сельскохозяйственной продукции и других товаров. Предпринимаются усилия по расширению сотрудничества в области предоставления стипендий для учебы в вузах, спортивных и культурных обменов. Мы также планируем обсудить сотрудничество в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий. — Колумбия и Россия имеют разные взгляды на ситуацию в Венесуэле. Планируете ли вы обсудить обстановку в Боливарианской Республике во время вашего визита? Какую роль, по вашему мнению, может сыграть Россия в урегулировании кризиса? — Тема Венесуэлы имеет жизненно важное значение для Латинской Америки и в частности для Колумбии, поскольку мы, как пограничная страна, остро переживаем происходящее в Боливарианской Республике.

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Как страна, входящая в Группу Лимы и подписавшая Оттавскую декларацию по ситуации в Венесуэле в феврале этого года, мы призываем всех членов международного сообщества поддержать венесуэльский народ в его мирной борьбе за восстановление демократии. Мы делаем это также как члены Организации американских государств, подписавшие Межамериканскую демократическую хартию, в которой говорится, что демократия — условие мира, безопасности, стабильности и прогресса в нашем регионе. Этим посланием мы поделимся с Россией. — Какова позиция Колумбии и членов Группы Лимы в отношении первых контактов между делегациями правительства и оппозиции Венесуэлы в Осло? Каковы перспективы урегулирования венесуэльского кризиса? — Позиция Колумбии и Группы Лимы заключается в поддержке целей, определенных Национальной ассамблеей (однопалатного парламента, контролируемого оппозицией — прим. ТАСС) и исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо (Колумбия признала лидера оппозиции Гуайдо и.о. главы государства — прим. ТАСС). Эти цели сводятся к следующему: прекращение узурпации власти, формирование переходного правительства, проведение новых, действительно свободных, прозрачных, справедливых и демократических выборов. Мы уважаем роль венесуэльцев в народном и конституционном процессе восстановления демократии. По нашему мнению, этот процесс носит постепенный, но необратимый характер. Венесуэльцы имеют право снова жить в условиях демократии и свободы, и Колумбия будет и впредь поддерживать это право всеми имеющимися политическими и дипломатическими средствами. — Сейчас в городе Кукута находится гуманитарная помощь для венесуэльских граждан, собранная странами региона и США. Какова будет судьба этой помощи, если ситуация в Венесуэле останется прежней? Будут ли другие попытки доставить ее или ее распределят среди венесуэльских беженцев, находящихся в Колумбии? — Венесуэла переживает серьезный и беспрецедентный гуманитарный кризис. Граждане страдают от нехватки продовольствия, товаров первой необходимости, медикаментов. Ограничен их доступ к медицинскому обслуживанию.

Этот гуманитарный кризис также имеет очевидные транснациональные последствия