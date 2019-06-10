Заместитель директора "Газпром нефти": будущее за гибкими командами

"Газпром нефть" уже в течение многих лет является одним из самых привлекательных работодателей России. В прошлом году она заняла вторую строчку в рейтинге Топ-100 по версии HeadHunter. О новых формах сотрудничества бизнеса и талантов, инновационной платформе "Профессионалы 4.0" и потенциальной возможности заменить сотрудников на роботов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпром нефти" Кирилл Кравченко.
— Кирилл Альбертович, первый наш вопрос касается платформы "Профессионалы 4.0". В чем состоит ее суть и для чего она нужна?
— "Профессионалы 4.0" — это большая федеральная инициатива, которая направлена на поиск талантов для реализации технологических проектов в составе гибких команд. Это эффективное мобильное решение, когда возникает потребность реализовать какую-то серьезную бизнес-задачу, не расширяя штат сотрудников.
Наша платформа развивается как крупный партнерский проект совместно с АНО "Россия — страна возможностей" и открыта для российских корпораций, органов власти и профессионалов. К проекту уже присоединилось более десятка партнеров — "Сибур", "Ростелеком", "Росэлектроника", "Сколково", Ernst & Young и ряд других.
— Я правильно понимаю, что все-таки можно сравнить эту платформу с биржей труда или с HeadHunter?
— Она точно не похожа на биржу труда — это абсолютно разные платформы и концепции. Фокус не на трудоустройстве, хотя такая возможность существует в случае, если кандидат проявит себя. "Профессионалы 4.0" завязана на проектную деятельность и формирование команд, а не на индивидуальный результат. Через нее бизнес или государство отбирают лучших людей на краткосрочное время, под конкретные задачи.
— Насколько это интересно людям? Чем им может быть интересна краткосрочная работа без гарантии трудоустройства?
— К реализации проектов на платформе на этапе запуска мы пригласили 2 тыс. участников конкурса "Лидеры России". Все эти люди — профессионалы, трудоустроенные, имеющие хорошую репутацию. Им интереснее узнавать что-то новое, применять свои навыки дополнительно к существующей работе. Они себя реализуют, с одной стороны, а с другой — приносят пользу бизнесу, при этом получая бенефиты в виде репутации или материального вознаграждения. Тем не менее никто не запрещает работодателям брать себе "на карандаш" людей, которые хорошо себя проявляют.
— Были ли уже реализованы какие-либо проекты в рамках этой платформы?
— После запуска было размещено порядка 70 проектов. Пять из них уже реализованы, другие — в работе. Могу сказать, что эти задачи были крайне интересны и весьма разносторонни.
— Какие, например?
— Например, вчера мы подписали соглашение со "Сколково". У них задача была связана с повышением качества программ, расширением их спектра. В периметре "Газпром нефти" был закончен проект по развитию цифровых технологий, искусственного интеллекта и цепочки поставок. Это и прикладные бизнес-задачи, и новые прорывные решения.
— Вы сказали, что стартовали с проектом в марте. Как он будет дальше развиваться?
— Мы стартовали с бета-версии, и следующий релиз, с расширенным функционалом и улучшенным интерфейсом, выйдет осенью. Тем не менее уже сейчас мы отработали алгоритмы, посмотрели обратную связь, выработали четкий план улучшений, увеличили число привлекаемых компаний. Мы ведем переговоры с несколькими десятками организаций — от региональных администраций до крупнейших предприятий страны. Кроме того, в ближайшее время планируем пригласить на платформу выпускников программ образовательного центра "Сириус", а к концу года — финалистов конкурса "Цифровой прорыв".
— А что от всего этого получает сама "Газпром нефть"? Ваш в чем интерес?
— Мы заинтересованы в том, чтобы объединить бизнес-сообщество и таланты в России, увидеть потенциал и одновременно помочь себе в реализации части проектов.
Через этот механизм мы способны задействовать потенциал, который не находит себя напрямую на том же HeadHunter. Сотрудники привязаны к своей компании, а здесь ты можешь, находясь на собственной работе, еще реализовать свой скрытый или дополнительный потенциал через проектные решения.
— Для вашей компании вы уже нашли кого-то замечательного или таких целей даже не стоит?
— Это одна из целей, мы замечательных всегда держим "на карандаше". У нас большая битва за таланты, как на рынке, так и внутри компаний. Поэтому у нас есть как наши внутренние сотрудники, которые себя проявляют через эту платформу, так и внешние кандидаты, с которыми мы расширяем нашу систему.
— Понятно. Вы сказали, что подписали на форуме соглашение о сотрудничестве с "Сибуром". Возможно, есть еще какие-то переговоры с другими компаниями?
— На этом форуме мы подписали три соглашения — с администрацией Ленинградской области, с "Сибуром" и с Московской школой управления "Сколково". Мы увеличиваем перечень партнеров, но хотим делать это умеренно, так как пока отрабатываем технику реализации задач.
С каждой новой итерацией мы улучшаемся, постоянно расширяем функциональные возможности платформы. Поэтому шаг за шагом, я считаю, к концу года мы сможем сказать, что несколько сотен проектов будут в реальном времени помещены на платформу, а не 70, как сегодня. Плюс значительно расширится аудитория тех, кто претендует на участие в реализации подобных проектов, как и компаний-заказчиков.
— Какое основное направление уже размещенных проектов? Они ближе к IT, маркетингу или к другим сферам?
— Изначально платформа ориентировалась на технологии, на индустриальный сектор. Сейчас мы видим, что есть несколько типов задач, которые возникают у наших партнеров. Первые — решить тот или иной технологический вызов в разных сферах бизнеса. Второе — это IT, "цифра". Третье — это организационные проекты по преобразованию оргструктуры, процессов, команд.
То есть мы все-таки больше фокусируемся на индустрию, чем на какие-то социальные или публичные вещи.
— Вам не кажется парадоксом, что идущие в сферу IT люди — по сути, сами создают себе замену? Не секрет, что автоматизация, роботизация сокращает количество людей, которые заняты на тех или иных процессах.
— И да и нет. С одной стороны, безусловно, исчезают многие профессии и происходит роботизация. С другой стороны, появляется ряд новых профессий, которые уже сейчас приблизительно очерчены. Даже мы не осознаем, как они будут называться в будущем, но все, что создается новое, это больше креатива, больше мозга.
Поэтому мне кажется, что сами себе они точно найдут применение, независимо от того, что они решают какие-то сложные технологические задачи. Совершенно точно, это лучшие мозги. Совершенно точно, они не останутся без внимания.
— Какие профессии в ближайшие десять лет прикажут долго жить, а какие, наоборот, будут все более и более популярны?
— Определенно останутся профессии, связанные с преобразованиями данных, с внедрением интеллекта, с поиском новых технологий. Плюс не будет строгой иерархии профессий, а возникнут более гибкие командные проекты.
Почему мы сделали эту платформу как реализацию командных задач? Потому что мир быстрее и быстрее меняется, вызовов появляется все больше и больше, и они все разнообразнее и разнообразнее. Обладая единственной специальностью, ты уже не сможешь реализовать те задачи, которые тебя вызывают со стороны твоей системы. От тебя требуется однозначно кооператорство с другими.