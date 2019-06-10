Заместитель директора "Газпром нефти": будущее за гибкими командами

— Кирилл Альбертович, первый наш вопрос касается платформы "Профессионалы 4.0". В чем состоит ее суть и для чего она нужна?

"Газпром нефть" уже в течение многих лет является одним из самых привлекательных работодателей России. В прошлом году она заняла вторую строчку в рейтинге Топ-100 по версии HeadHunter. О новых формах сотрудничества бизнеса и талантов, инновационной платформе "Профессионалы 4.0" и потенциальной возможности заменить сотрудников на роботов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпром нефти" Кирилл Кравченко.

— "Профессионалы 4.0" — это большая федеральная инициатива, которая направлена на поиск талантов для реализации технологических проектов в составе гибких команд. Это эффективное мобильное решение, когда возникает потребность реализовать какую-то серьезную бизнес-задачу, не расширяя штат сотрудников.

Наша платформа развивается как крупный партнерский проект совместно с АНО "Россия — страна возможностей" и открыта для российских корпораций, органов власти и профессионалов. К проекту уже присоединилось более десятка партнеров — "Сибур", "Ростелеком", "Росэлектроника", "Сколково", Ernst & Young и ряд других.

— Я правильно понимаю, что все-таки можно сравнить эту платформу с биржей труда или с HeadHunter?

— Она точно не похожа на биржу труда — это абсолютно разные платформы и концепции. Фокус не на трудоустройстве, хотя такая возможность существует в случае, если кандидат проявит себя. "Профессионалы 4.0" завязана на проектную деятельность и формирование команд, а не на индивидуальный результат. Через нее бизнес или государство отбирают лучших людей на краткосрочное время, под конкретные задачи.

— Насколько это интересно людям? Чем им может быть интересна краткосрочная работа без гарантии трудоустройства?

— К реализации проектов на платформе на этапе запуска мы пригласили 2 тыс. участников конкурса "Лидеры России". Все эти люди — профессионалы, трудоустроенные, имеющие хорошую репутацию. Им интереснее узнавать что-то новое, применять свои навыки дополнительно к существующей работе. Они себя реализуют, с одной стороны, а с другой — приносят пользу бизнесу, при этом получая бенефиты в виде репутации или материального вознаграждения. Тем не менее никто не запрещает работодателям брать себе "на карандаш" людей, которые хорошо себя проявляют.

— Были ли уже реализованы какие-либо проекты в рамках этой платформы?

— После запуска было размещено порядка 70 проектов. Пять из них уже реализованы, другие — в работе. Могу сказать, что эти задачи были крайне интересны и весьма разносторонни.

— Какие, например?

— Например, вчера мы подписали соглашение со "Сколково". У них задача была связана с повышением качества программ, расширением их спектра. В периметре "Газпром нефти" был закончен проект по развитию цифровых технологий, искусственного интеллекта и цепочки поставок. Это и прикладные бизнес-задачи, и новые прорывные решения.

— Вы сказали, что стартовали с проектом в марте. Как он будет дальше развиваться?

— Мы стартовали с бета-версии, и следующий релиз, с расширенным функционалом и улучшенным интерфейсом, выйдет осенью. Тем не менее уже сейчас мы отработали алгоритмы, посмотрели обратную связь, выработали четкий план улучшений, увеличили число привлекаемых компаний. Мы ведем переговоры с несколькими десятками организаций — от региональных администраций до крупнейших предприятий страны. Кроме того, в ближайшее время планируем пригласить на платформу выпускников программ образовательного центра "Сириус", а к концу года — финалистов конкурса "Цифровой прорыв".

— А что от всего этого получает сама "Газпром нефть"? Ваш в чем интерес?

— Мы заинтересованы в том, чтобы объединить бизнес-сообщество и таланты в России, увидеть потенциал и одновременно помочь себе в реализации части проектов.

Через этот механизм мы способны задействовать потенциал, который не находит себя напрямую на том же HeadHunter. Сотрудники привязаны к своей компании, а здесь ты можешь, находясь на собственной работе, еще реализовать свой скрытый или дополнительный потенциал через проектные решения.

— Для вашей компании вы уже нашли кого-то замечательного или таких целей даже не стоит?