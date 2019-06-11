Глава Ростуризма: по России не менее интересно путешествовать, чем за границей

На сколько может увеличиться срок пребывания иностранных туристов в России по электронным визам, как нарастить число зарубежных путешественников и помочь россиянам открыть красоты своей страны, в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
— Перед Ростуризмом стоит задача увеличения притока иностранных туристов в Россию, и одна из мер, которая должна этому способствовать, — упрощение визового режима. Когда действие электронной визы может распространиться на всю Россию и на сколько может быть увеличен срок пребывания по такой визе?
— Действительно, у нас есть поручение президента Российской Федерации о дальнейшей либерализации визового режима в России, и обсуждение этого вопроса сейчас ведется на площадке межведомственной рабочей группы.
Режим электронной визы уже действует на Дальнем Востоке, с 1 июня этого года электронная виза заработала на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, а с 1 июля к этому процессу присоединится Калининградская область. Дальнейшее внедрение электронной визы на территории всей страны сейчас находится в стадии финального обсуждения на площадке рабочей группы. Пока мы исходим из того, что электронная виза с 2021 года может заработать на территории всей страны.
— А по сроку действия?
— Что касается сроков действия электронной визы, то мы исходим из того, что количество дней пребывания в ее рамках будет увеличено с 8 до 14 дней минимум. Возможно, до 16. Во всяком случае, мы с такой инициативой выступили.
— Электронная виза будет действовать для определенного перечня стран?
— Список стран, безусловно, будет утвержден. Думаю, это будет широкий перечень.
— А какие зарубежные рынки для нас сейчас являются приоритетными с точки зрения привлечения туристов?
— Приоритетные рынки для нас — это, безусловно, страны с высоким уровнем доходов населения и граждане которых много путешествуют. Это Китай, Япония, США, Южная Корея, европейские страны — например, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, также интересен рынок Латинской Америки и ряда стран Ближнего Востока.
И если мы говорим о централизованном продвижении России в мире с точки зрения ее туристических возможностей, то мы не можем делать это во всех странах одновременно. Поэтому нам предстоит определить приоритетные рынки, на которых мы будем масштабно, качественно, комплексно продвигать регионы нашей страны.
— После проведения чемпионата мира по футболу в прошлом году у нас достаточно высокая база по приему иностранных туристов. Удастся ли нам удержать эту планку?
— У нашей страны огромный туристический потенциал, нам, однозначно, есть куда расти. Стратегические цели и задачи, которые мы перед собой ставим, — это прежде всего рост дохода от туризма в ВВП страны к 2025 году до 4,8%, а сейчас это 3,8%. А также увеличение экспорта туристических услуг до $15,5 млрд с текущих $8,9 млрд. И выход в топ-12 стран по рейтингу UNWTO [Всемирная туристская организация], сейчас мы на 16-м месте. Этот рейтинг составляется по количеству въездов в страну и другим показателям. А, собственно, для того, чтобы попасть в топ-12 к 2025 году, нам, по разным подсчетам, надо будет вырасти в примерно 1,5 раза по въездному потоку.
— Ростуризм работает над стратегией продвижения туристических возможностей России для иностранных туристов, ожидается, что это будет масштабный проект. Когда примерно вы будете готовы его представить?
— Министерство экономического развития (МЭР) вместе с нами в настоящее время разрабатывает новую Стратегию развития туристической отрасли до 2035 года, и маркетинговая стратегия будет ее большой частью. Она, по сути, должна зеркально отражать основные цели и задачи стратегии развития отрасли. Разработка общей стратегии сейчас находится в финальной стадии, дорабатывается и обсуждается с отраслью. Над маркетинговой стратегией мы отдельно работаем вместе с МЭР и участниками рынка. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем ее представить.
— Еще один новый проект Ростуризма — создание брендовых туристических маршрутов внутри России. Недавно специалисты Ростуризма с этой целью посещали Кострому. Когда и в каких регионах могут появиться первые маршруты? С чего вы хотите вообще начать?
— Вы знаете, страна и регионы во главе с губернаторами осознали в последние годы экономический эффект от туризма, силу туризма, его мультипликативный эффект, поэтому мы видим движение навстречу со стороны практически всех субъектов Российской Федерации. Несмотря на то что туристический потенциал страны распределен неравномерно, возможности у всех регионов достаточно высокие. Мы будем работать со всей страной, мы будем помогать всем регионам, которые будут двигаться нам навстречу, максимально раскрыть их туристический потенциал с учетом культуры, их исторических особенностей и уникальности природы. Мы будем под каждый регион стараться выстроить индивидуальный сценарий развития. Тут необходим набор инструментов, который каждому региону позволит максимально полно реализовать свой туристический потенциал.
— Но есть какие-то наиболее перспективные регионы с точки зрения продвижения?
— Безусловно, у нас есть такие туристические жемчужины, как Камчатка, Байкал, Приморье, Алтай, есть Москва и Санкт-Петербург, Казань, которые уже демонстрируют впечатляющие успехи в туризме. Это локации, известные не только внутри страны, но и в мире. Но вместе с тем есть огромное количество неизведанных регионов нашей страны, о которых не то что иностранные туристы, не каждый российский турист знает. Понятно, что многие из этих локаций, регионов — труднодоступные, но мы будем стараться сделать их более доступными. Мне бы очень хотелось открыть страну прежде всего для самих россиян. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше россиян путешествовало по стране, открывало для себя Россию и все чаще делало выбор в пользу отдыха в соседнем регионе, а не в соседней стране.
— Какие еще проекты по увеличению числа внутренних и иностранных туристов сейчас готовит Ростуризм?
— Мы планируем несколько проектов, как раз связанных с тем, чтобы повысить узнаваемость соседних областей, регионов. Сейчас есть такой достаточно модный тренд — это поездки выходного дня, то есть короткие поездки от двух до пяти дней. И мы запускаем пилотный проект в городах-миллионниках, объясняющий, как достаточно быстро, комфортно и удобно доехать до соседней области и провести там уик-энд, длинные выходные. Мы начнем с Москвы. Проект будет называться "В трех часах до". Думаю, не каждый москвич знает, что достаточно быстро и удобно можно добраться, например, до Тульской области, до Ивановской области, до Тверской области. И там точно есть что посмотреть, при этом с достаточно высоким уровнем сервиса.
— И Ростуризм расскажет что.
— Да, и Ростуризм расскажет что. Поэтому это один из первых наших проектов по продвижению — помочь людям узнать как можно больше о соседних регионах. Рассказать, что расстояние, как добраться и что посмотреть, безусловно, имеет значение. Мы часто делаем выбор в пользу того региона и той локации, которая ближе и удобнее к нам расположена, при условии, что получим те впечатления, за которыми едем.
Беседовала Мария Дорохина