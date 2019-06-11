Глава Ростуризма: по России не менее интересно путешествовать, чем за границей

— Перед Ростуризмом стоит задача увеличения притока иностранных туристов в Россию, и одна из мер, которая должна этому способствовать, — упрощение визового режима. Когда действие электронной визы может распространиться на всю Россию и на сколько может быть увеличен срок пребывания по такой визе?

На сколько может увеличиться срок пребывания иностранных туристов в России по электронным визам, как нарастить число зарубежных путешественников и помочь россиянам открыть красоты своей страны, в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Какими должны быть дикие тропы, где турист не только рад, но и цел

Экотуризм в России. Какими должны быть дикие тропы, где турист не только рад, но и цел

— Действительно, у нас есть поручение президента Российской Федерации о дальнейшей либерализации визового режима в России, и обсуждение этого вопроса сейчас ведется на площадке межведомственной рабочей группы.

Режим электронной визы уже действует на Дальнем Востоке, с 1 июня этого года электронная виза заработала на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, а с 1 июля к этому процессу присоединится Калининградская область. Дальнейшее внедрение электронной визы на территории всей страны сейчас находится в стадии финального обсуждения на площадке рабочей группы. Пока мы исходим из того, что электронная виза с 2021 года может заработать на территории всей страны.

— А по сроку действия?

— Что касается сроков действия электронной визы, то мы исходим из того, что количество дней пребывания в ее рамках будет увеличено с 8 до 14 дней минимум. Возможно, до 16. Во всяком случае, мы с такой инициативой выступили.

— Электронная виза будет действовать для определенного перечня стран?

— Список стран, безусловно, будет утвержден. Думаю, это будет широкий перечень.

— А какие зарубежные рынки для нас сейчас являются приоритетными с точки зрения привлечения туристов?

— Приоритетные рынки для нас — это, безусловно, страны с высоким уровнем доходов населения и граждане которых много путешествуют. Это Китай, Япония, США, Южная Корея, европейские страны — например, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, также интересен рынок Латинской Америки и ряда стран Ближнего Востока.

И если мы говорим о централизованном продвижении России в мире с точки зрения ее туристических возможностей, то мы не можем делать это во всех странах одновременно. Поэтому нам предстоит определить приоритетные рынки, на которых мы будем масштабно, качественно, комплексно продвигать регионы нашей страны.

— После проведения чемпионата мира по футболу в прошлом году у нас достаточно высокая база по приему иностранных туристов. Удастся ли нам удержать эту планку?

— У нашей страны огромный туристический потенциал, нам, однозначно, есть куда расти. Стратегические цели и задачи, которые мы перед собой ставим, — это прежде всего рост дохода от туризма в ВВП страны к 2025 году до 4,8%, а сейчас это 3,8%. А также увеличение экспорта туристических услуг до $15,5 млрд с текущих $8,9 млрд. И выход в топ-12 стран по рейтингу UNWTO [Всемирная туристская организация], сейчас мы на 16-м месте. Этот рейтинг составляется по количеству въездов в страну и другим показателям. А, собственно, для того, чтобы попасть в топ-12 к 2025 году, нам, по разным подсчетам, надо будет вырасти в примерно 1,5 раза по въездному потоку.

— Ростуризм работает над стратегией продвижения туристических возможностей России для иностранных туристов, ожидается, что это будет масштабный проект. Когда примерно вы будете готовы его представить?

— Министерство экономического развития (МЭР) вместе с нами в настоящее время разрабатывает новую Стратегию развития туристической отрасли до 2035 года, и маркетинговая стратегия будет ее большой частью. Она, по сути, должна зеркально отражать основные цели и задачи стратегии развития отрасли. Разработка общей стратегии сейчас находится в финальной стадии, дорабатывается и обсуждается с отраслью. Над маркетинговой стратегией мы отдельно работаем вместе с МЭР и участниками рынка. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем ее представить.