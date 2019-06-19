Актер Алексей Агранович: есть граница между исследованием сексуальности и распутством

На 30-м Открытом российском кинофестивале "Кинотавр" прошла премьера фильма Нигины Сайфуллаевой "Верность", который получил специальный диплом жюри. Картина рассказывает о молодой паре. Лена (Евгения Громова) — акушер-гинеколог, Сергей (Александр Паль) — актер провицниального театра. Лена подозревает, что Сережа ей изменяет, но не хочет выдавать свою ревность. Вместо того чтобы обсудить свои чувства, она решает "понизить значение мужа" в своей жизни и начинает ему изменять со случайными мужчинами. Алексей Агранович сыграл ее коллегу, который считает, что совместная жизнь без измен невозможна. В интервью ТАСС актер рассказал, согласен ли он со своим героем, о том, стоит ли обсуждать тему секса, и о виртуальной семье будущего. — Вы на "Кинотавре" первый раз фильм посмотрели? — Да. — И какие мысли? — Мне очень понравилось. Всегда страшно смотреть кино в первый раз. Тем более — когда ты его смотришь не в каком-то маленьком просмотровом зале вместе с режиссером, а сразу на "Кинотавре" в конкурсе. Конечно, я немного опасался, потому что не знаешь, чего ожидать, но мои опасения были напрасны. Я сейчас говорю не про свою работу, а про кино в целом.

Мне очень понравился фильм. Мне кажется, что это очень умное, тонкое, достойное кино, которое ты не ожидаешь встретить в российском кинематографе

Есть фильмы, которые ты уже не то чтобы видел, но ты понимаешь, на что это похоже, а у Нигины получилась такая скандинавская, выдержанная картина. Прекрасная работа Евгении Громовой, Саши Паля, оператора, художника-постановщика. Как-то все так сложилось удачно. И потом тема у фильма непростая — все-таки секс у нас любят снимать, но редко кто умеет это делать. С моей точки зрения, в моей вселенной, у Нигины это получилось. — У нас вообще сложно в стране говорить про секс, такое ощущение, что большинство для этого еще не созрело. Думаете, российская публика готова к такому откровенному фильму? — Я боюсь этого словосочетания "российская публика". Кто это такие? Это такое мычащее местоимение "мы" или "они"? Есть, безусловно, люди, которые к этому готовы. Это кино для них. У нас в принципе тема интимных отношений в силу того, что была много лет табуирована, вызывает у людей неприятие. Очень многие живут с комплексами, которые связаны так или иначе с сексом. Кроме того, есть ханжеское к этому отношение. Ведь нельзя же сор из избы выносить. Да, те, для которых это важно, для которых это скрепа, будут краснеть, вздрагивать, вскакивать и так далее. А люди, внутренне свободные и честные по отношению к себе и окружающим, будут смотреть этот фильм, я думаю, с интересом и удовольствием. — А нужно вообще обсуждать эту тему?

Вообще, лучше говорить о том, что беспокоит, чем не говорить. Любой психотерапевт вам скажет, что нужно проговаривать, анализировать, смотреть на свою проблему с разных точек зрения и всегда стараться понять, что же это на самом деле. Тогда эта проблема может как-то решиться. Если же говорить про фильм "Верность" — это не учебник и не пропаганда, не руководство к действию. Это частный случай, ощущения, переживания автора этого фильма. Весь мой небольшой жизненный опыт говорит о том, что всегда найдутся люди, которым интересно и важно это смотреть. Будет ли их столько, сколько у фильма "Движение вверх"? Нет, конечно. — Но это и совсем другой жанр. — Абсолютно верно. И задача у него другая. Это авторское высказывание, которое, с моей точки зрения, сделано на международном уровне. — Я почему об этом спросила. Мне кажется, что одна из важных тем фильма — кризис коммуникации. Проблема главных героев заключается в том, что они не умеют и не хотят друг с другом говорить, поэтому и попадают в такую непростую ситуацию, которая ставит под сомнение их брак. — Да, есть там и такое. Вы смотрели фильм "Аритмия"? — Конечно. — Там же нечто подобное происходит — два человека, которые друг друга любят, но при этом не могут существовать вместе. Борис Хлебников рассказывает немного другую историю и про другие человеческие чувства и территории души. А здесь есть попытка рассказать в чем-то похожую историю, но через чувственность и физиологию. Вообще, в начале сценарий назывался "Ревность". Потом у него появилось какое-то сложное название, которое мы все в меру своих собственных сил и способностей пытались убедить режиссера убрать. Потом возникло название "Верность", которое, наверно, точнее, чем первое. Это про человеческие страсти, про то, как раз, стоит об этом говорить или нет. Это касается в большей степени женщин, хотя и у мужчин все непросто. Этот чувственный мир, если ты с ним не на "ты", если ты себя не знаешь досконально в этом тайном мире страсти и чувств, не пытаешься с этим взаимодействовать и подавляешь, то это ни к чему хорошему не приводит. Фильм как раз про то, что вдруг в героине что-то просыпается, ревность ее подталкивает. Но она меняется, узнает себя такой, какая она есть. Фильм заканчивается многоточием. Возможно, ее новая жизнь будет более гармоничной и счастливой для нее. Именно потому, что она не побоялась открыть это в себе. — Она начала исследовать свою сексуальность. — Да, да, начала, но это все непростые вопросы: что такое сексуальность и как ее исследовать, и где граница между исследованием сексуальности и тем, что у нас называется известным словом "распутство". Наверно, это вопрос эстетический и того, с какой точки зрения ты на это смотришь. Но совершенно однозначно этот фильм, если человек способен быть честен с самим собой, может заставить что-то почувствовать и задуматься очень многих. — И, к сожалению, многие по-прежнему не очень образованы в этом вопросе. — Если человек не шел в эту сторону никогда, то он это не будет принимать, потому что это означает признать, что ты что-то упустил.

— А как вы попали в фильм? Нигина вас сама нашла? — Мы дружны с ней и с Мишей Местецким довольно давно. Они приезжали ко мне на фестиваль "Край света" на Сахалине. Я помню их со времен их дебютов: у Нигины, соответственно, "Как меня зовут", а у Миши — "Тряпичный союз". И потом они ходили ко мне на спектакли, на "Обыкновенную историю". Они сказали, что у них есть роль для меня в сценарии, присылали мне первый драфт. Проб никаких не было. Это был долгий процесс. Нигина собиралась снимать до рождения ребенка, но не успела. В результате проект был отложен на год, и вот прошлым летом у нее появились руки и возможность это сделать. Мне было интересно в этом участвовать, хотя я понимаю, что моя роль чисто функциональная. — Ну она тоже важная — все-таки ваш герой рассказывает героине Евгении Громовой о химии отношений. По его философии, измены неизбежны и все друг другу изменяют. Вы с ним согласны? — Как сказать, в некотором смысле согласен, конечно. — На фестивале довольно яркий тренд — многие режиссеры и короткометражных, и полнометражных картин говорят о разводах, изменах. У большинства довольно мрачный взгляд на отношения. Говорит ли это о кризисе брака как института? — Я думаю, что это совершенно закономерное явление, которое является следствием эволюционных процессов, происходящих с таким биологическим видом жизни, как человек. Брак — это когда два человека соединятся друг с другом, чтобы продолжить род и его вырастить. С патриархальной точки зрения. Считается, что людям нужно как-то друг с другом быть связанными для этого. Это сугубо моя точка зрения, вы можете счесть меня сумасшедшим, но я считаю, что человечество движется к смене способа размножения и репродукции.

Я думаю, цифровая эпоха, а мы свидетели ее начала, — бесконечный и недостаточно еще отрефлексированный космос, в котором все по-другому. Все линейные, привычные нам вещи будут другими в скором времени

Если, конечно, не случится какая-то катастрофа, и природа или само человечество не откинет себя на несколько шагов назад. Тому свидетельство — количество признанных полов, гомосексуальность… Все это было всегда, но это является тенденцией, которая подтверждает эволюционные процессы, происходящие сейчас. — То есть вы так витиевато говорите о том, что институт брака скоро будет не нужен как социальный и экономический институт? — Он будет, но каким-то другим. Человек всю свою жизнь боится и бежит от одиночества. Последнее время появились технологии, чтобы этого одиночества избегать. Соцсети например. Я могу себе представить брак двух аватарок, двух каких-то персонажей, которые живут только онлайн и никогда в реальной жизни не встретятся. Они будут жить в этом пространстве такими, какими хотели бы быть, и они будут любить друг друга. Они будут каким-то образом общаться и заниматься виртуальным сексом. Что такое секс? Если отбросить функцию деторождения, то это попытка достичь высшего физиологического удовольствия. Так что, я думаю, это все не за горами. Просто это по-другому будет. К тому, к чему человек приходил сложными путями, он будет приходит простыми. И это перестанет быть такой ценностью, которой было на протяжении веков.

Когда нас с вами смогут разложить на единицы информации и мы будем состоять из единичек и ноликов, нас можно будет повторить. А если нас можно будет воссоздать, то это означает, что человечество потеряет такую важную тему, как смерть. А если ее потерять, исчезает основополагающая философская концепция "Не убий". Следовательно, основные нравственные законы, по которым жил человек, будут переформулированы