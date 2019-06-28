Кардинал Кох: общая дата Пасхи должна объединять христиан, а не создавать новые проблемы

В преддверии встречи президента РФ Владимира Путина с Папой Римским Франциском, которая состоится в Ватикане 4 июля, председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох рассказал в интервью ТАСС о сложностях экуменического диалога между католической и православными церквями и об отношении Римско-католической церкви к конфликту внутри православного мира, вызванному событиями на Украине. — Папа Римский Франциск недавно совершил поездки в Болгарию и Румынию, обе страны преимущественно православные. Почему понтифик остановил свой выбор на таком маршруте и какое послание глава Римско-католической церкви хотел донести до православных?

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— Думаю, что причин три. Во-первых, Папа хотел посетить этот регион. Он уже побывал во многих странах, и не всегда они находятся в центре Европы. Во-вторых, эти поездки имели своей целью укрепление экуменического диалога с православными церквями. И наконец, Папа таким образом выражает свою солидарность и близость католической общине этих стран. — Но мы видели, что два этих вояжа значительно отличались: в соборе Александра Невского в Софии Папа Франциск молился в одиночестве, в Бухаресте "Отче наш" прочел сначала понтифик на латыни, а затем патриарх Румынский по-румынски, в храме они стояли рядом, оба в белом. Свидетельствует ли это об определенных сложностях диалога с некоторыми православными церквями и каковы эти сложности? — Дело в том, что ряд православных церквей следуют древним церковным канонам, которые не позволяют совершать совместную молитву, потому что мы не находимся в евхаристическом общении. У некоторых православных церквей такой преграды нет. Мы уважаем устои любой церкви. В Болгарии состоялась замечательная встреча с Патриархом Болгарским Неофитом. Он был очень открыт и сердечен. Совместная молитва была невозможна, и Папа Франциск молился один, но сразу после на площади перед собором состоялась [католическая] молитва "Царица небесная". И по-моему, то, что это произошло в том месте, и стало главным позитивным сигналом Болгарской православной церкви. — Можно подвести общий итог этим двум поездкам? — Мне кажется, что результат очень положительный, потому что была возможность углубить двусторонние отношения с некоторыми православными церквями. У меня лично всегда складывается впечатление, что после приезда Папы многое меняется. Перед визитом бывают какие-то сложности, подозрения, сомнения, а после меняется отношение, потому что становится ясно, что Папа Римский не хочет ничего привносить или навязывать, но лишь стремится протянуть руку, общаться, чтобы укрепить отношения между католической и православными церквями. — Папа Франциск проявляет особую сердечность и открытость в общении с православными патриархами. Некоторые даже внутри Римско-католической церкви упрекают его за то, что он слишком преклоняет голову. Почему понтифик избрал такой стиль общения?

— Я полагаю, что Папа Римский хочет дать конкретный сигнал, а именно, что он приходит как брат в христианской вере, как глава Римско-католической церкви, которая хочет иметь хорошие отношения с другими церквями. Папа Франциск всегда говорил о братстве глав церквей, но он это не только говорит на словах, но и демонстрирует на деле. Преклонение перед панагией на груди у Патриарха [Болгарского] — это знак поклонения Деве Марии, которая изображена на этом образе. — Именно Папа Франциск предложил объединить дату празднования христианской Пасхи. Возможно ли достичь согласия по этому поводу? — Папа Франциск этого очень желает, его поддерживает в этом Патриарх Коптский Тавадрос II, стараясь помочь определить эту дату. Но существуют определенные препятствия, особенно в православном мире. Католики и православные, как известно, придерживаются разных календарей. Эта тема должна была стать одним из вопросов для обсуждения на Всеправославном соборе, но в итоге сделать этого не удалось (четыре из поместных церквей — Антиохийская, Грузинская, Болгарская и Русская — не приняли участие в соборе — прим. ТАСС).

Определение общей даты Пасхи должно привнести умиротворение, а не вести к новым разногласиям и порождать новые проблемы. Поэтому нужно проявить терпение и стремиться к наилучшему решению. Особенно когда столь непростая ситуация на Святой Земле.

— Как в Ватикане относятся к многочисленным проблемам, порожденным в том числе действиями Константинопольского патриархата? Как это сказывается на межцерковных отношениях? — Позиция Святого престола всегда нейтральна. Это — внутреннее дело православных, и Римско-католическая церковь не хочет вмешиваться. Но нейтральность не означает безразличие. Если одна часть тела Христова страдает, страдают и все остальные. В этом смысле мы переживаем все вместе с православными и молимся за то, чтобы православные смогли найти выход из сложившейся конфликтной ситуации. Нас тоже затрагивает решение Патриарха Московского и всея Руси, поскольку представители РПЦ в комиссиях по экуменическому диалогу, в которых председательствуют представители Константинополя, больше не заседают. И это касается и нашей смешанной международной комиссии, которую со стороны Римско-католической церкви возглавляю я. То, что представители РПЦ больше не участвуют, — это огромная рана. Мы должны продолжать диалог, а это очень непросто при отсутствии крупнейшей православной церкви. — Тем не менее двусторонние отношения между Святым престолом и РПЦ продолжаются, и общение очень насыщенное. На регулярной основе проходят обмены делегациями священнослужителей разного ранга. Как продвигается этот диалог? — Несмотря на трения в православном мире мы должны продолжать развивать двусторонние отношения и с Константинополем, и с Москвой. С РПЦ после исторической встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване было решено ежегодно отмечать годовщину этого события. В первую годовщину мы делали это в Швейцарии, во вторую — в Вене, и тогда посвятили дату проблеме христиан на Ближнем Востоке. Третья годовщина отмечалась в феврале этого года и была посвящена такой важнейшей теме, как эвтаназия. Думаю, что сближению очень послужило привнесение мощей Святого Николая в Москву и Санкт-Петербург. Это было крупным и важнейшим событием, которое мы называем экуменизмом святых. Экуменизм святых охватывает всех верующих, а не только священников, епископов и патриархов. Меня глубоко потрясло то, что я видел в Санкт-Петербурге, когда люди приходили поклониться Святому Николаю. — В обозримом будущем предвидятся события такого масштаба? — Нет, но у нас действует на постоянной основе рабочая группа по реализации культурных проектов, и мы собираемся каждый год, чтобы запланировать выставки, концерты, конференции. — Можно ли ожидать новую встречу Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси?

— Нет, пока это не обсуждается