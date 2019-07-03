Посол Эфиопии: остатки задолженности перед Москвой пойдут на совместные с РФ проекты

— Могли бы вы назвать ключевые, по вашему мнению, проекты, которые Россия реализует в Эфиопии? Какие из них наиболее перспективны?

— Как вы знаете, у нас было прочное взаимодействие в сфере образования во времена СССР. Сейчас мы также развиваем такого рода сотрудничество. Эфиопские студенты получают стипендии, многие из них используют эти средства для получения образования в России. Нам нужно приложить усилия, чтобы как можно больше студентов из нашей страны получили образование в таких сферах, как атомная энергетика, электроэнергетическая инфраструктура, развитие железных дорог. Это очень важные области, в которых мы хотели бы продолжать сотрудничать в данный момент. Мы ищем сотрудничества в вопросах передачи технологий, общения между учеными в областях, где Россия наиболее развита. Нам очень важно взаимодействовать в этих сферах с РФ. Мы постепенно реализуем планы, о которых мы договорились в ходе нашего двустороннего диалога.

— Какие сферы российско-эфиопских отношений сейчас лучше всего развиваются, а где нам нужно приложить больше усилий?

Экономический потенциал Африки в последние десятилетия привлекает на континент многочисленные китайские, европейские и американские компании. К сотрудничеству с африканскими странами подключается и Россия — важным шагом в укреплении связей станет саммит "Россия — Африка", который пройдет этой осенью в Сочи. О том, как выстраиваются отношения с Москвой одной из крупнейших африканских стран — Эфиопии, рассказал в специальном интервью ТАСС посол этой страны в Москве Алемайеху Тегену Аргау. Речь также шла о перспективах в Эфиопии таких крупных российских компаний, как "Газпром" и "Интер РАО".

Упомяну компанию "Газпром", которая подписала договор по добыче топлива с Министерством шахт, нефти и газа Эфиопии в июле 2014 года. Мы работаем над исследованием месторождений нефти и газа в восточной части Эфиопии, в районе Гевейн

Компания завершила первый этап и ожидает начала второго этапа исследований. Я надеюсь, эта компания будет очень продуктивна.

"Интер РАО" — еще одна российская госкомпания, которая подписала меморандум о взаимопонимании по энергетическими проектами с Министерством водных ресурсов и энергетики Эфиопии в июне 2013 года. Один из этих проектов — реконструкция гидроэлектростанции Melka Wakena и строительство гидроэлектростанции Halele Werabessa. Пока еще эти проекты не начали претворяться в жизнь, но я надеюсь, что "Интер РАО" поучаствует в осуществлении проекта, если пройдет соответствующие тендерные процедуры.

Российское правительство предложило властям Эфиопии возможность по урегулированию вопроса остатка непогашенной задолженности Аддис-Абебы перед Москвой путем использования данных средств для развития совместных проектов. Наша страна обозначила, что подобное сотрудничество возможно в области дорожного строительства. Сейчас остались технические моменты, которые рассматриваются эфиопским Министерством финансов и экономического сотрудничества. Реализация этих проектов проложит путь для нашего дальнейшего взаимодействия.

— Власти Эфиопии и Росатом к тому же подписали дорожную карту по строительству АЭС в вашей стране...

— По моему мнению, это взаимодействие является большим шагом вперед в истории наших отношений. Оно показывает, что наш взаимный дружественный настрой движется к стратегическому партнерству. Потому что строительство атомной электростанции для мирного использования — это очень важный элемент в тот момент, когда Эфиопия действительно нуждается в хорошем друге. Как говорится, настоящий друг всегда придет на помощь, когда он нужен.

— У меня создается впечатление, что потенциал сотрудничества между Россией и Эфиопией довольно велик, но пока все-таки плохо реализован. В чем причина?

— Я не думаю, что уместно делать вывод, что возможности нашего сотрудничества плохо реализованы. Мы наслаждаемся дружественными отношениями, которые длятся более столетия. Сейчас мы видим, оглядываясь на историю наших отношений, что в них не было и нет никаких серьезных инцидентов. Мы можем сказать, что наше взаимодействие не расширялось и не развивалось должным образом на протяжении довольно длительного периода. Тем не менее сейчас мы движемся в сторону изменения этого сценария.

— Ваша миссия в качестве посла в Москве началась осенью прошлого года. Какие цели вы ставили для себя, когда вступали в должность? Что уже удалось реализовать?

— Я предложил сконцентрироваться на развитии экономических отношений в сферах, которые я ранее упомянул. Я здесь с ноября 2018 года. Мы ставили цели в областях бизнеса, технологий, инвестиций, торговли, туризма, публичной дипломатии. Имплементация двусторонних соглашений также является нашей целью. Мы провели бизнес-форум в Санкт-Петербурге в этом году. Многие российские и эфиопские бизнесмены участвовали в нем. Честно говоря, он был очень продуктивным. Кроме того, за время нашей работы в Москве начались прямые авиарейсы между Аддис-Абебой и Москвой. Это очень важно для развития торговли и туризма. Также мы провели политические консультации с африканским департаментом Министерства иностранных дел России. Мы провели среднесрочный обзор в рамках межправительственной комиссии. И, конечно, очень важным достижением стало согласование дорожной карты с Росатомом. Мы налаживаем контакты между эфиопскими институтами и институтами России, к примеру с Дипломатической академией МИД РФ, МГИМО, РАН, РУДН, Аграрным университетом, а также с Советом Федерации и другими структурами. Мы продолжим развивать контакты на всем протяжении моей миссии, потому что мы планируем вывести отношения двух стран во всех сферах, которые я упомянул, на более высокий уровень.

— Что вы думаете по поводу координации с Москвой на международной арене, в рамках глобальных организаций? Близки ли позиции двух стран по ключевым на сегодня кризисам: сирийскому, ливийскому, венесуэльскому? Есть ли различия в позициях?

— Говоря о международной политике, Эфиопия поддерживает принцип многополярности, о котором говорит Россия. Международные отношения должны регулироваться нормами, законами, уставами и конвенциями, одобренными ООН и ее структурами. Говоря о конфликтах в отдельных странах, внешняя поддержка без вмешательства во внутренние дела может стать необходимой рукой помощи в урегулировании конфликтных ситуаций. Это та позиция, которой придерживается Эфиопия. Мы продолжаем сотрудничать с РФ по разным международным вопросам.

— Как Эфиопия оценивает процесс расследования трагедии, случившейся в марте с Boeing "Эфиопских авиалиний"?