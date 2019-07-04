Эмиссар ООН: сценария "ни мира, ни войны" в Сирии надо избежать

Ситуация в Сирии все больше начинает напоминать замороженный конфликт с разделением территории страны на несколько частей под контролем правительства, оппозиции и различных группировок. Есть ли шанс предотвратить развал страны, как прекратить бои под Идлибом и какова роль России в решении этих вопросов, рассказал в специальном интервью ТАСС спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Речь также шла о темах предстоящих переговоров эмиссара ООН в Москве и Дамаске. — Каковы ваши главные цели и ожидания от визита в Россию?



— Позвольте кое-что подчеркнуть: есть ряд стран, поддержка которых мне нужна, чтобы посредничество ООН было успешным в выработке политического решения сирийского кризиса, и среди них Россия, конечно, абсолютно ключевой игрок. У России есть крепкие исторические связи с Сирией и действительное понимание ситуации, и конечно, она была ключевым игроком в дипломатических вопросах, касающихся Сирии, а также "на земле". Важнейшее значение имеет активная поддержка Россией политических усилий ООН, направленных на всеохватывающее политическое решение, которое будет осуществляться и возглавляться самими сирийцами в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Я рассчитываю на продолжение тесного сотрудничества с Россией, и во время визита в Москву проведу консультации с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также с другими высокопоставленными представителями министерств иностранных дел и обороны России по всем аспектам политического процесса и ситуации "на земле".

Мы согласны с тем, что военного решения у сирийского конфликта нет

Я уверен, что во время моего визита мы обсудим, как продвинуться вперед и запустить уже вскоре конституционный комитет, который будет сбалансированным, инклюзивным и будет пользоваться доверием. Это настоящий приоритет. Но одновременно нам надо рассмотреть ситуацию в Идлибе, постараться продвинуться к настоящему прекращению огня, в то же время найдя общие способы для борьбы с терроризмом и попытаться начать выстраивать доверие между сирийцами и на международной арене.



— Ранее стало известно, что вы планируете посетить Дамаск. Есть ли точная дата этого визита? С кем вы планируете там встретиться?



— Я рассчитываю посетить Дамаск на следующей неделе и надеюсь на субстантивное продвижение политического процесса. С того момента, когда я стал спецпосланником, я провел уже три конструктивные встречи с сирийским министром иностранных дел Валидом Муаллемом и ожидаю, что проведу углубленные дискуссии с ним и с другими высокопоставленными лицами. Я рассчитываю на прогресс в вопросе определения окончательного состава и процедуры работы конституционного комитета и на дальнейшее движение вперед в этих вопросах. Я также уверен, что прогресс в вопросе задержанных, заложников и пропавших без вести лиц, если он будет достигнут в серьезном масштабе и конструктивным путем, может оказать большое влияние на процесс. Этот вопрос касается практически каждой сирийской семьи и крайне показателен в том, какую человеческую трагедию представляет собой этот конфликт. Вера сирийского народа в политический процесс после более чем восьми лет конфликта невероятно низка, и это вполне понятно. Я исполнен решимости найти подходы, чтобы продемонстрировать, что будущее должно быть лучшим.



— Когда нам стоит ожидать следующего раунда межсирийских переговоров в Женеве?



— Я надеюсь, что мы сможем увидеть какое-то движение довольно скоро. Решение о проведении принимаю не только я. На самом деле оно зависит от политической воли и приверженности заинтересованных сторон движению вперед. Но я надеюсь на это.



— Как продвигается работа по созданию конституционного комитета? Есть ли здесь прогресс? Ранее вы упоминали, что надеетесь, что комитет будет создан в середине лета. Удастся ли это сделать?

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— Конституционный комитет может действительно открыть дверь для политического процесса. Я добросовестно добиваюсь согласия обеих сирийских сторон и всех других, кто имеет влияние на ситуацию. Все согласны с тем, что мы должны увидеть пакет мер, содержащий финальных участников, представляющих самый широкий спектр сирийского общества, с пониманием четких правил процедуры, чтобы мы могли начать выработку конституции. Это путь к пользующемуся доверием, сбалансированному и инклюзивному конституционному комитету, ведомый самими сирийцами и принадлежащий самим сирийцам, при содействии ООН в Женеве. Мы либо увидим вскоре этот результат, и меня заверяли, что так и будет, и я готовлюсь к встречам с правительством и Сирийским переговорным комитетом, чтобы закончить работу над остающимися деталями, или не увидим, и в таком случае надо будет думать над другими путями движения вперед. Но я предпочитаю первый вариант и вполне надеюсь, что мы сможем его достичь. Конституционный комитет сам по себе не цель, и он не будет первым или последним шагом после стольких лет жестокого конфликта, так глубоко разделившего сирийское общество. Уровень доверия крайне низок, и нужны конкретные, ощутимые и взаимные шаги. Мы должны начать со стабилизации обстановки в Идлибе. Я также думаю, что важно увидеть существенные действия в вопросе задержанных, заложников и пропавших без вести лиц — трагедии, которая коснулась всех сирийцев, независимо от их политических взглядов и социально-экономического положения. Я думаю, что для большей части сирийцев это будет главным сигналом того, что политический процесс реален.

Жизненно важно двигаться вперед в направлении более широкого политического процесса, который поможет создать безопасную, спокойную и нейтральную среду, которая, в свою очередь, позволит проведение свободных и честных выборов под эгидой ООН, как предусматривает резолюция 2254.



— Как обстоит ситуация с беженцами и внутренне перемещенными лицами? Есть ли информация по их возвращению к родным домам? Считаете ли вы, что нужна международная конференция для того, чтобы облегчить их возвращение, как предлагала Россия в прошлом году?



— Некоторые из моих важнейших действий в эти первые месяцы на посту спецпосланника заключались в посещении внутренне перемещенных лиц в Сирии и сирийских беженцев в соседних странах, таких как Ливан и Иордания. Их истории отражают самую суть сирийской трагедии. К сожалению, мы продолжаем наблюдать, что тенденции в отношении внутренне перемещенных лиц и беженцев развиваются в неверном направлении — и бои в Идлибе увеличивают, а не сокращают их число. Сирийские беженцы, с которыми я встречался и продолжаю советоваться, — а ООН проводит изучение мнения беженцев и их намерения вернуться — в большинстве своем говорят, что хотят рано или поздно вернуться домой. Но пока немногие возвращаются. Реальность заключается в том, что пока многие настороженно относятся к возвращению, потому что боятся за свою безопасность и безопасность своих близких. По этой причине мы настаиваем, что возвращение должно быть добровольным, безопасным, достойным и при обладании всей полнотой информации в соответствии с международными законодательными стандартами. Я убежден, что в этом вопросе можно сделать больше для удаления препятствий к возвращению и создания для этого благоприятных условий в качестве одной из мер по выстраиванию доверия.

Между тем соседние страны, например Турция, Иордания и Ливан, приняли на себя и продолжают нести огромную ответственность за жизни миллионов сирийцев, и мы не должны забывать об этом

— Был ли какой-либо результат от встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата в Иерусалиме? Как сообщалось, они обсуждали Сирию.



— Я не получил какой-либо конкретной информации по этой встрече, но я рассчитываю, что во время визита в Москву мне сообщат об этих и других переговорах, имевших место в последнее время.



— Как вы видите разрешение ситуации вокруг Идлиба? Возможно ли избавиться от террористов там, не спровоцировав новое столкновение между правительственными силами и оппозицией?



— Я очень обеспокоен ситуацией в Идлибе. Это серьезная и сложная ситуация. Очевидно, что "Хайят Тахрир аш-Шам" — это террористическая группировка, включенная в списки Совета Безопасности ООН, и она имеет серьезное присутствие в Идлибе. Я понимаю необходимость борьбы с терроризмом. В то же время продолжают гибнуть мирные жители, и сотни тысяч людей были вынуждены оставить свои дома. У всех военных есть обязательство проявлять предельную осторожность, чтобы не допускать ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, школам и больницам, в том числе ради самообороны. Это не подлежит обсуждению, это часть международного гуманитарного права. Необходим более тонкий подход к Идлибу.

Я думаю, что ключ к решению — совместная работа России и Турции