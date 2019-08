Президент Мозамбика: саммит Россия — Африка будет способствовать развитию отношений сторон

Количество туристов значительно увеличилось. Но мы можем сделать больше. По-прежнему работают общеизвестные пляжи на юге, пляжи на Базаруту, в Мапуту, в Киримбаш. Теперь там больше отелей. За последние пять лет президентского срока было открыто более десяти отелей высокой категории. Как я уже говорил, туризм — это когда есть что посмотреть, есть где хорошо покушать, посмотреть красивые танцы, познакомиться с хорошими людьми, окунуться в гостеприимство и т. д. Скоро мы будем проводить ежегодную туристическую ярмарку, также скоро пройдет международная ярмарка в Мапуту ФАСИ, 26 августа состоится ее церемония открытия. Там будет большой блок, посвященный туризму. Также к нам приезжают на отдых некоторые главы государств. В целом мы активно работаем, но можно делать больше. Мы хотели бы привести в нашу страну крупные сетевые отели, такие как "Хилтон", например. Может быть, откроется российский отель в Мозамбике. У нас уже есть итальянские отели, португальские, вот-вот откроется немецкий. Есть китайские отели. Добро пожаловать. Я хотел бы пригласить россиян, чтобы они не упускали возможность. Чтобы мы не только были друзьями по войне за независимость. Пришло время дружить в борьбе с нищетой. Мы хотели бы многому научиться у наших российских друзей.

— Спасибо большое, господин президент, за это приглашение. Потому что, честно говоря, мои воспоминания 89-го года сильно отличаются от вашего рассказа.

— Очень сильно отличаются. Большое спасибо.

— Вы в такой прекрасной форме, господинн президент. Я знаю, что вы недавно отметили 60-летие. Честно вам скажу — это не комплимент. Вы выглядите намного моложе, как говорится — welcome to the club. Но я тогда, в 89-м году, был в гостях у моих друзей из молодежных организаций Мозамбика. Как сегодня живет мозамбикская молодежь? Какие у нее интересы, какие у нее стремления? Какое вы видите будущее мозамбикской молодежи?