Президент Мозамбика: саммит Россия — Африка будет способствовать развитию отношений сторон

Президент Мозамбика Филипе Ньюси дал эксклюзивное интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. — Господин президент, рады приветствовать вас в Москве. Вы приехали в Москву в хорошую солнечную погоду, по-моему, вы ее привезли из Мозамбика. В следующем году наши страны отмечают 45-летие установления дипломатических отношений. Собственно говоря, тогда еще Советский Союз признал независимость Мозамбика в день провозглашения Мозамбиком своей независимости. Как сегодня вы оцениваете отношения между нашими странами? — Прежде всего, хотел бы поблагодарить за приглашение, сделанное мне российским телеканалом "Россия 24". Это замечательная возможность поговорить про Мозамбик в самом начале визита. Вы правильно заметили, что скоро грядет 45-летняя годовщина наших дипломатических отношений, но на самом деле в момент объявления независимости в 1975 году наши народы уже связывали дружеские и братские отношения, мы вместе работали ради освобождения Мозамбика, поэтому сложно сказать точно, с какого момента существуют отношения между нашими странами. Сегодня мы здесь для того, чтобы дать сигнал по прошествии 32 лет с момента последнего визита такого уровня. Мы ожидаем много от этого визита. Мы приехали с тем, чтобы подтвердить России, ее народу и правительству нашу готовность развивать наши отношения. — Вам предстоит встреча с президентом России Владимиром Путиным. Я, естественно, не предвосхищаю результат этих переговоров. Но какие основные темы дискуссий с нашим президентом, переговоров с президентом России, вы считаете наиболее важными? — Да, мы встретимся послезавтра. Мы уже начали работать, завтра у нас состоится деловой форум. Это является сигналом того, что приоритетом в наших отношениях, которые находятся на хорошем дипломатическом и политическом уровне, и основной целью визита является развитие экономических отношений. Именно это станет основной темой нашей встречи с Владимиром Путиным. Экономика обуславливает благосостояние народов, и мы хотели бы, чтобы наши дипломатия и политика поддерживали экономические отношения.

Также я воспользуюсь случаем, чтобы поблагодарить российский народ и лично Владимира Путина за помощь и солидарность во время циклона «Идай»

Я планирую начать наши переговоры именно с этого, и потом перейти к обсуждению конкретных вопросов. Со мной прилетела команда предпринимателей и не только. Запланировано подписание ряда соглашений в производственной и социальной областях. В общем, мы и народ Мозамбика многого ждем от этой встречи. — Мозамбик — активный участник деятельности основных международных организаций: и Организации Объединенных Наций, и Африканского союза, и других. По многим вопросам позиции России и Мозамбика совпадают. Если посмотреть по решениям, в которых участвовали и Мозамбик, и Россия, каковы сегодня приоритеты внешней политики Мозамбика? — Вы правильно сказали, что мы поддерживаем деятельность ООН. Мы также активно сотрудничаем с африканскими странами в рамках Африканского союза. Позавчера завершился 39-й саммит САДК в Дар-эс-Саламе. Мы также входим в Содружество португалоязычных стран. Наша внешняя политика направлена на увеличение количества дружественных стран и нулевое количество враждебных. Она основывается на взаимном уважении, что, несомненно, очень помогает. Сейчас мы находимся в фазе взаимной выгоды, в отличие от более ранних времен, когда мы считали, что нам должны постоянно оказывать помощь. Мы являемся государством, суверенным государством со своими ресурсами, с человеческим капиталом. Теперь мы обсуждаем возможности сотрудничества, с тем чтобы обеспечить взаимную выгоду в двусторонних отношениях. Это также является одной из основных задач данного визита. — В ближайшем октябре, в Сочи, в нашей, как мы любим говорить, южной столице, состоится саммит Россия — Африка, мы ждем большое число глав государств, практически со всей Африки, рассчитываем и на ваше участие в этом саммите. Как вы оцениваете это предстоящее событие, поскольку оно по-своему уникально и никогда ранее не проводилось. Поэтому мы думаем, что оно действительно займет особое место в истории российских отношений с Африканским континентом. Мне очень интересна ваша оценка. — Я считаю, что это важный поворот, — тот факт, что Россия поставила отношения с африканскими странами в приоритет. У Африки, как я уже отметил в случае Мозамбика, есть ресурсы. Россия является европейской страной с развитыми технологиями, ноу-хау и финансовыми возможностями для инвестирования в Африку. Для нас это хорошая возможность. Со мной приехали порядка 45 предпринимателей, и завтра они встретятся с 400 своими коллегами. Мы уже фактически начали этот форум Россия — Африка. Мы начинаем работать завтра. Мы готовы войти в этот процесс. У нас, у африканцев, будет возможность все обсудить между собой, несколько коллег уже сказали мне, что будут участвовать и использовать возможности, которые предоставляет Россия для экономического развития наших стран. — Вы знаете, у моей страны, на мой взгляд, очень хороший дипломатический багаж в Африке. И, как мне кажется, хорошая репутация. Мы никогда не вели колониальных войн, мы никогда не захватывали африканские территории и не вели войну в африканских странах. Более того, в советское время огромное количество студентов из Африки учились в Советском Союзе, и из Мозамбика было много студентов. Среди них было много моих личных друзей. Какой вы видите роль России в современной Африке? Какую роль могла бы сыграть Россия для укрепления африканских стран, для их развития?

Отношения надо укреплять. Времена меняются. Возможно, некоторые поколения не имеют представления о былом масштабе сотрудничества России с африканскими странами

Я много встречаюсь с людьми как в стране, так и за пределами Мозамбика, и с одним из десяти мы, как правило, познакомились в России в то время. Это огромный потенциал, момент, который сближает людей и объединяет поколения. Мы сейчас закрепляем его. Наш приезд в этот раз, спустя почти 32 года, как раз имеет целью показать, что это наш общий дом. Дом для всех нас, где мы не только работали раньше на освобождение наших стран, но теперь должны работать для экономического подъема наших стран, естественно, на базе взаимного уважения и взаимной выгоды.

Описание Президент Мозамбика Филипе Ньюси и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман © ТАСС

— Вы хорошо сказали, господин президент, о том, что Россия с самого момента формирования современного Мозамбика, независимого Мозамбика, играла большую роль для развития вашей страны. Мозамбик стал серьезным игроком, это действительно, я так искренне считаю, прежде всего, на Африканском континенте. И вот сегодня, как вы считаете, какова может быть роль Мозамбика в развитии отношений внутри африканского континента? — Я не очень хорошо понял фразу "Мозамбик стал игроком", что это значит? Игрок во что? Я думаю, я понял ваше объяснение.

Мозамбик стал Мозамбиком, и сейчас, когда говорят про Мозамбик, многие имеют в виду углеводороды. Но у нас есть не только газ. Мозамбик богат плодородными землями, поэтому традиционным занятием для нашего народа является сельское хозяйство

Мозамбик — очень красивая страна и сейчас становится популярным туристическим направлением. У нас также есть реки и море, то есть можно заниматься рыболовством и рыбоводством. Есть уголь, графит, турмалин и еще целый ряд полезных ископаемых, не только уголь. Наш приезд, как и наша экономическая дипломатия, имеет своей целью использование инвестиционных возможностей наших друзей, с тем чтобы вместе инвестировать в Мозамбик. Мы стараемся привлекать инвестиции по время любого визита, будь то в страны Африки, Европы или Азии. Мы открываем двери, но в рамках правил, согласно которым выигрывают наши друзья, выигрываем мы. Но прежде всего мы работаем для развития экономики. И мы должны быть уверены, что все инвестиции должны так или иначе положительно сказываться на доходах граждан. Прибыль должна направляться на повышение благосостояния граждан, искоренение бедности, строительство школ, больниц, развитие телекоммуникаций, производство и закупку продуктов питания. Мы представлены на экономической карте Африки и мира, но мы не хотим быть просто представленными на карте, чтобы население этого бы не чувствовало. — Мозамбикский народ долго шел к своей независимости. Шел сначала мирным путем, потом — путем вооруженного восстания. Я хочу просить вас вспомнить вашу юность, молодость, поскольку они совпали с периодом антиколониальной борьбы. Ваши родители были активными участниками этих боевых действий против португальских колонизаторов. Как помнится вам это время? Какой путь, на ваш взгляд, смог пройти Мозамбик за эти годы?

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— Я помню. В то время наши родители не имели свободы. Их заставляли производить для других. Они не обладали свободой самовыражения. Это был колониализм, каким мы его знаем. И именно поэтому они решили бороться. С помощью друзей, в данном конкретном случае — российского народа, мы смогли освободиться. Но теперь у нас в приоритете сохранение мира в Мозамбике. Эта задача очень важна, так как после объявления независимости последовал ряд конфликтов. И эти конфликты были разрешены. В начале моего президентского срока, который заканчивается в этом году, основной задачей было восстановление мира в Мозамбике. И эти усилия увенчались подписанием договора о мире и согласии 6 августа в Мапуту, на глазах у всего Мозамбика и всего мира. Основным условием развития Мозамбика было установление мира. На мой взгляд, наибольшим достижением стало следующее: будучи колонизированными, мы не могли нормально развиваться, мы не являлись хозяевами того, что мы производили. Получив свободу, мы нуждаемся в мире и спокойствии, чтобы приложить наш ум и наши усилия на благо Мозамбика. — Вы знаете, господин президент, я сам давно не был в Мозамбике, я там был в 1989-м году, когда только-только Мозамбик стал независимым. И я тогда встречался с лидером партии "Фрелимо", первым президентом Мозамбика товарищем Саморой Машелом. Честно говоря, на меня очень сильное впечатление произвела эта встреча. Я знаю, что сейчас в Мозамбике есть такой праздник — день Саморы Машела. Сегодня вы возглавляете "Фрелимо". Вы — лидер этой партии, лидер страны. Какие первостепенные задачи стоят перед вашей партией, перед главной политической силой вашей страны? — Партия "Фрелимо" продолжает твердо стоять на ногах и работать на развитие Мозамбика. Сегодняшние задачи полностью отличаются от прошлых. В прошлом нужно было освободить народ Мозамбика, потом восстановить страну. Сейчас "Фрелимо", как партия власти, имеет обязательство инклюзивно, вместе со всеми мозамбикцами вне зависимости от вероисповедания, политических взглядов и т. д., сподвигнуть всех на развитие Мозамбика. Самора Машел, как вы правильно упомянули, является источником вдохновения для нас. Он провозгласил независимость, его знали по его делам. Сложно это иногда объяснить сегодняшним детям. Однако мы до сегодняшнего дня чтим память и недавно проводили мероприятия по случаю 30-й годовщины смерти Саморы Машела в авиакатастрофе. Этот год был назван годом Саморы Машела для того, чтобы узнать получше идеи и мысли Саморы Машела — первого президента независимого Мозамбика. — На будущий год, господин президент, насколько я знаю, у вас опять президентские выборы, подойдет к концу ваш первый срок. Я не спрашиваю пока о ваших дальнейших планах, но сегодня: как вы считаете, что вам удалось достичь за эти годы вашего президентства? Что вы как бы занесли себе в плюс, а что вам еще предстоит сделать, что больше всего вас беспокоит? — Выборы пройдут в этом году, а не в следующем. 15 октября. Ваш вопрос, я так понимаю, касается наследия моего президентского срока. Мозамбик — это страна, которая многое пережила за последние пять лет. Это был первый срок, когда мы не получали помощи в бюджет от дружественных стран.

Можете себе представить, что у нас до 55–60% бюджета составляла поддержка дружественных стран

Мы остались без нее по очевидным и много раз объясненным причинам. Мозамбик пережил сильнейшую засуху. А после засухи мощнейшие наводнения. После был циклон "Идай", который разрушил многие районы страны и унес много жизней. Всего из-за двух циклонов погибло более 700 человек. Наша страна также пережила неблагоприятную конъюнктуру на мировых рынках, когда упали цены на наши продукты экспорта — алюминий, уголь, хлопок. У нас были планы по получению прибыли, которые не были реализованы. У нас имели место еще и военные конфликты, из-за которых было затруднено перемещение и остановилось производство. Первое, о чем нужно сказать. Это невозможно измерить, со временем люди забывают, но никто не остался без минимальной зарплаты. Никто не остался без минимальной зарплаты на протяжении всех последних пяти лет. Мы поддерживали стабильность. У нас были финансовые проблемы, инфляция превышала 26%. Макроэкономическими мерами ее удалось на сегодняшний день снизить до 4%. Наша валюта, метикал, достигала курса 80 за один доллар. Но сейчас, уже на протяжении последних двух-трех лет, находится на уровне 60. Это как раз те вещи, которые нельзя измерить. Измерить можно то, что есть в кармане. Но тем не менее самым большим достижением для мозамбикцев стала стабильность. С 2016 года, пусть и с переменным успехом и перерывами, но продолжался диалог, благодаря которому мы не воевали друг с другом. Это увенчалось договором, что является значимым наследием. Мы смогли поднять сельское хозяйство. Последние лет десять мы не производили столько, сколько стали производить недавно. Мы смогли снизить зависимость от импорта хотя бы в области продуктов питания. Импорт по-прежнему есть, но в значительно меньших объемах. Мы продолжаем строить школы, увеличивать доступность финансовых услуг для населения. Продолжаем строить больницы, дороги. Но тут были свои трудности. Мы построили дорогу, затем наводнение ее уничтожило. Многое, что было построено с 1975 года, было уничтожено как раз к 2015-му, когда начался мой президентский срок. В день моей инаугурации лил дождь, уничтожая подстанции, смывая дороги, линии электропередач. Это длилось шесть-восемь месяцев, прежде чем мы смогли начать все восстанавливать. Это и многое другое, что было сделано, можно измерить только посредством оценки качества жизни, которое не сразу замечается. Стабильность в стране является основой. Проекты по углеводородам заняли много времени, переговоры, принятие нужных законов. Нам нужно было набраться опыта, как управлять данным типом ресурсов, чтобы использовать их для повышения благосостояния нашего народа. — Вы знаете, господин президент, я думаю, есть еще один фактор, который может очень серьезно поспособствовать развитию экономики Мозамбика. Это туризм. Я вспоминаю, как прекрасен Мозамбик, как много там интересных мест, какой прекрасный океан, пляжи, природа, подводная охота — масса была интересных вещей. Туризм в наше время — очень важный фактор экономики. Как вы думаете, может быть, вам стоит еще обратить внимание на этот факт, чтобы больше туристов, в том числе из России, приезжали в Мозамбик? — Именно об этом я и говорю. Видно, что я разговариваю с человеком, который хорошо знает Мозамбик. Мы определили четыре приоритетных направления. Это инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика и туризм. Мы уже сделали многое, чтобы упростить развитие туризма. Со мной, кстати, также прибыли и представители туристической отрасли. Мы уже упростили визовые правила, доступ в наше воздушное пространство для увеличения количества рейсов. И я хотел бы вас пригласить посетить Мозамбик. Вам лучше всех будут видны изменения, случившиеся за последние годы. Например, увеличение количества отелей. Но туризм — это не только отели. Стало больше национальных парков и заповедников с дикими животными. Мы также приняли ряд серьезных мер по защите дикой природы. Я очень люблю животных.

Например, национальный парк Горонгоза стал одним главных мировых туристических направлений

Количество туристов значительно увеличилось. Но мы можем сделать больше. По-прежнему работают общеизвестные пляжи на юге, пляжи на Базаруту, в Мапуту, в Киримбаш. Теперь там больше отелей. За последние пять лет президентского срока было открыто более десяти отелей высокой категории. Как я уже говорил, туризм — это когда есть что посмотреть, есть где хорошо покушать, посмотреть красивые танцы, познакомиться с хорошими людьми, окунуться в гостеприимство и т. д. Скоро мы будем проводить ежегодную туристическую ярмарку, также скоро пройдет международная ярмарка в Мапуту ФАСИ, 26 августа состоится ее церемония открытия. Там будет большой блок, посвященный туризму. Также к нам приезжают на отдых некоторые главы государств. В целом мы активно работаем, но можно делать больше. Мы хотели бы привести в нашу страну крупные сетевые отели, такие как "Хилтон", например. Может быть, откроется российский отель в Мозамбике. У нас уже есть итальянские отели, португальские, вот-вот откроется немецкий. Есть китайские отели. Добро пожаловать. Я хотел бы пригласить россиян, чтобы они не упускали возможность. Чтобы мы не только были друзьями по войне за независимость. Пришло время дружить в борьбе с нищетой. Мы хотели бы многому научиться у наших российских друзей. — Спасибо большое, господин президент, за это приглашение. Потому что, честно говоря, мои воспоминания 89-го года сильно отличаются от вашего рассказа. — Очень сильно отличаются. Большое спасибо. — Вы в такой прекрасной форме, господинн президент. Я знаю, что вы недавно отметили 60-летие. Честно вам скажу — это не комплимент. Вы выглядите намного моложе, как говорится — welcome to the club. Но я тогда, в 89-м году, был в гостях у моих друзей из молодежных организаций Мозамбика. Как сегодня живет мозамбикская молодежь? Какие у нее интересы, какие у нее стремления? Какое вы видите будущее мозамбикской молодежи?

— Вы сказали, что мне исполнилось 60 недавно, но я чувствую себя молодым, как та молодежь, о который вы говорите. — Мне больше. — Но вы выглядите совсем юнцом (на 14 лет — прим. пер.). Я хочу сказать, что та молодежь, которую вы знали раньше, эволюционировала. Основным фактором для формирования ментальности стало образование. Сейчас много молодежи с образованием, с начальным или средним, но также много и с высшим. У этих молодых людей есть свои амбиции, свои вкусы и определенные накопленные знания, и опыт. Но также чувствуется влияние других стран. Мир сейчас открыт. Появляется наркотическая зависимость и тому подобные вещи. Но молодежь Мозамбика много работает, так как у нас молодая страна. Значительная часть учителей у нас представлена молодыми людьми. Средний возраст учителей начальной и средней школы не превышает 32 лет. Доля женщин, девушек также растет. Молодежь активно занимается спортом, музыкой, культурой. Есть динамика, и эта динамика будет развиваться вместе со всем миром. Мы не на острове живем. У нас открытая страна, связь работает. У нас свобода, и каждый волен заниматься чем пожелает. У нас есть молодежь, которая изменит Мозамбик, и которая должна повести страну вперед. — Вы знаете, господин президент, что бы я хотел с вами обсудить? Я все-таки работаю в журналистике, и наш интерес, интерес журналистов моего родного агентства ТАСС, всегда был прикован к африканскому континенту, в том числе и к вашей стране. Журналисты ТАСС освещали события в стране с момента обретения независимости, даже раньше. Журналисты ТАСС были в партизанских отрядах, в рядах освобождения "Фрелимо". Сегодня мы живем в другом мире. В информационном мире. И вот как раз в период саммита Россия — Африка будет проходит такой же слет, форум руководителей информационных агентств Африки, которое организует наше агентство ТАСС там же, в Сочи. На ваш взгляд, насколько сегодня Африка имеет полноценное информационное участие во всех процессах, которые происходят? Насколько объективно освещается жизнь в Африке и в вашей стране? Как сделать так, чтобы Африка не находилась под информационным прессингом сил, которые хотят влиять на позицию африканских стран?

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