Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Мозамбика Филипе Ньюси, находящийся с визитом в Москве, намерен обсудить на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным привлечение инвестиций из РФ в Мозамбик, в том числе в сферах туризма и технологий.

"Сейчас Мозамбик и Россия должны открыть новую страницу отношений, чтобы совместно развивать экономику, - сказал Ньюси в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. - У нас есть природные ресурсы. Мы ждем российские инвестиции для преобразования этих ресурсов на благо народа, а у России есть большой опыт в этой сфере".

"Мы проведем ряд встреч, состоится также деловой форум. Это очень важно для нашего сотрудничества и очень хорошо с политической точки зрения. Мы будем говорить о развитии нашей экономики и экономики РФ. Экономика будет диктовать отношения между Россией и Мозамбиком", - отметил он, отвечая на вопрос о темах предстоящей встречи с Путиным.

Президент Мозамбика, в частности, отметил, что в ходе предстоящих в Москве контактов будет обсуждаться сотрудничество в сфере технологий и туризма. Он напомнил, что Мозамбик богат углеводородами, плодородными сельскохозяйственными землями, рыбными ресурсами.

Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".

Президент Мозамбика находится в России с визитом 21-23 августа. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет с Ньюси переговоры 22 августа.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС, в "Российской газете" и показана в программе "Формула власти" на телеканале "Россия-24".

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