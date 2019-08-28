Директор РГБ Вадим Дуда: в Ленинке можно найти перспективного жениха

Директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда был назначен на этот пост ровно год назад — 28 августа 2018 года. О том, что изменилось за это время в главной библиотеке страны, о съемках лукбука резидента Comedy Club Павла Воли в интерьерах Ленинки и о том, где найти перспективного жениха, он рассказал в интервью ТАСС. — Исполнился год с момента вашего назначения, что изменилось в РГБ за это время? — Конечно, год — это слишком мало для того, чтобы подводить итоги. Мы беседовали при назначении с представителями СМИ, и я тогда сказал, что Ленинка — это великая библиотека, которая не терпит поспешных решений и поспешных заключений о том, что нужно делать. Через год стал понятен масштаб этой библиотеки, он поражает воображение. За год стало понятно, в какую сторону нужно двигаться. И первое, что хотел бы сказать, — стало ясно, насколько недооценен труд огромного количества сотрудников библиотеки, во многих смыслах — и условия работы, и условия оплаты. Конечно, я думаю, что прежде всего нужно заботиться о людях, которые заняты библиотекой. Эта забота имеет очень много аспектов. Это и строительство нового здания, потому что мы переполнены, перегружены нашими фондами, все мыслимые нормативы превышены, нам необходимы новые площади. Конечно, нужно добиваться повышения заработной платы. Но есть и какие-то обычные, бытовые вещи, нужно просто улучшать отношение к людям. Потому что нельзя ставить во главу угла только заботу о высоких государственных задачах, нужно заботиться в том числе и о людях. Я считаю, что это будет очень важный акцент нашей деятельности в будущем. — То есть библиотеке необходимо еще одно здание? — Да, нам абсолютно точно необходимо новое место для размещения фонда, новое книгохранилище.

Наш корпус книгохранилища был рассчитан примерно на 10 млн книг. В настоящий момент там находится приблизительно 25–26 млн, то есть это очень серьезное превышение всех нормативов. Но дело даже не в этом, а в том, что книги, если использовать жаргон хранителей, "заштабилированы" — это значит, что их очень сложно выдавать читателям. Книги также страдают, потому что так их хранить, конечно же, нельзя

Это очень застарелая проблема, ей уже лет 20. И все это время мы говорим о том, что нам не хватает площадей, но, к сожалению, пока это не сдвинулось с мертвой точки. Было несколько площадок, несколько вариантов, но пока это реализовать не удалось. Но для нас это очень важная задача, и мы будем ею заниматься.

— Насколько за этот год увеличились фонды? — За год мы значительно увеличили финансирование комплектования библиотеки. То есть объем средств, которые мы тратим на приобретение книг для пополнения нашей коллекции, значительно увеличился. Перераспределив наши внутренние бюджеты и акценты, удалось добиться определенной экономии, которая была израсходована на повышение заработной платы, пусть хоть небольшое, но нам удалось повысить заработную плату библиотекарей, библиографов и людей, которые заняты в реставрации. Дело в том, что нужно избирательно подходить к этому вопросу. Прежде всего, никакого повышения начальству, а вот библиотекарям, особенно людям, у которых средняя заработная плата была значительно ниже, чем у остальных, она была достаточно сильно повышена, примерно на несколько тысяч. В итоге у нас практически не осталось людей, занятых библиотекой, с заработной платой меньше 40 тыс. рублей. Конечно, это средняя сумма с учетом премий и выплат. — Вадим Валерьевич, в каком возрасте вы записались в РГБ? Как вам идея выдавать россиянам читательский билет в крупные региональные и федеральные библиотеки вместе с паспортом? — Это случилось, когда я писал диплом, — примерно 89–90-й год. Я ходил в Ленинку и пользовался очень большим количеством книг и словарей по моей теме, это было очень удобно.

Я думаю, что запись в первую библиотеку — это дело семьи, человека. Не должно быть обязательных показателей, типа того, что ты в 6 лет обязан пойти в библиотеку

Хотя, конечно, на мой взгляд, нам нужно очень тесно сотрудничать со школами, с образованием, потому что дети должны понимать, что библиотека — это естественная часть жизни, если ты хочешь быть успешным, интеллигентным человеком. Поэтому нужны экскурсии и тесное сотрудничество со школой. Мы, конечно же, будем этим заниматься.

— А какую последнюю книгу вы брали в своей библиотеке? — В своей библиотеке (смеется)? Я взял книгу "История РГБ", таких книг несколько, потому что коллектив очень бережно относится к истории. На мой взгляд, каждый, кто приходит в эту библиотеку, должен начинать с того, чтобы хотя бы немного понять историю библиотеки. — У вас есть любимая книга? — Я очень много читаю книг, но заметный след оставила очень старая книга Станислава Лема "Магелланово облако", и там очень точно была описана Национальная электронная библиотека (НЭБ), какой она должна быть. Там был пассаж про то, что крупнейшие библиотеки мира оказались не способны разбирать огромное количество книг, целая армия библиографов этим занималась, и было принято решение о создании триодной библиотеки. Вот мне это показалось очень интересным. Я думаю, что НЭБ — это и есть триодная библиотека, описанная Станиславом Лемом.

— Вы сами писали когда-нибудь книги? Планируете ли написать? — Я не писал книг, но так получилось, что писал много стихов. Про книгу — я собираю материал, думаю, что со временем это получится. — Есть ли рейтинг наиболее популярных у читателей изданий? — Конечно, есть. Думаю, вам не понравится то, что мы вам сейчас скажем, но уже несколько лет самые популярные по количеству книговыдач книги — это медицинская литература. — В течение года РГБ устраивала проекты с вызовом, такие как показ мод и рэп-концерт с участием знаменитых рэперов. Будут ли подобные проекты в дальнейшем? — Нам надо еще научиться взаимодействовать с очень крупными событиями и мероприятиями, куда приходят креативные люди, из которых бьет хорошая энергия. Очень легко поддаться и плыть по течению с ними, но мы должны отстаивать наши ценности. Это очень важно, потому что мероприятия не должны доставлять дискомфорта нашим читателям, сотрудникам, нам и это не должно принижать высочайшую планку Ленинки.

В целом — нам нужно искать общий язык с молодежью

Планами таких мероприятий мы пока делиться не будем, но мы продолжим идею подобных концертов. Есть столько всего интересного, что можно сделать вокруг книг, искусства, культуры, будем в эту сторону двигаться, мы хотим быть центром культурной жизни.

— Успеваете ли в сроки с созданием модельных библиотек в регионах России? — Судя по всему, это была очень успешная идея, с самого начала мы видим позитивный отклик в регионах. Нам нужно было отобрать 110 библиотек, которые получат финансирование из федерального бюджета в этом году. В итоге мы получили около 300 заявок на 2019 год, а когда мы в июле начали разбирать заявки на 2020 год — их стало еще больше, мы получили около 500. Это значит, что регионы очень активно борются за это финансирование. Дело не только в том, что регионы получат деньги. Там будут созданы площадки, которые станут примером для остальных. Я понимаю, что 660 библиотек (заявленная цель в рамках национального проекта — прим. ТАСС) — это, конечно, капля в море почти 40 тыс. общедоступных библиотек России. Но я глубоко верю, что когда появятся современные и успешные библиотеки, то власть поймет, как важно уделять внимание и финансировать нашу библиотечную отрасль. Нам всем не хватает не только денег, но и ощущения успеха, и я думаю, что модельные библиотеки станут катализаторами улучшения взаимоотношения власти и библиотек.

На эту тему Национальная электронная библиотека открыла бесплатный доступ к 450 тыс. диссертаций

— Как продвигается работа по оцифровке книжных памятников из региональных библиотек? — В этом году у нас с регионами немножко проще в этой части национального проекта, потому что в этом году мы решили попробовать сначала на себе: первая часть коллекции будет от РГБ и РНБ (Российская национальная библиотека). Мы согласовали темы, политику того, как это будет оцифровываться, описываться, мы понимаем, как это технологически будет реализовано. Регионы будут участвовать с 2020 года тоже в рамках тем, которые были согласованы РГБ и РНБ. Мы, безусловно, обсудим эти темы на совещании директоров центральных библиотек субъектов, которое пройдет в Ленинке в октябре этого года, это будет одна из важных тем. Мы очень хотели, чтобы это был по-настоящему национальный проект с участием крупнейших библиотек субъектов России. В этом году будет оцифровано по 4 тыс. от РГБ и РНБ, в следующем году, я думаю, как минимум половина общего количества (от 8 тыс. — прим. ТАСС) должна быть из регионов. А вторая половина, наверное, будет из библиотек РГБ и РНБ. Это тот вопрос, который мы хотим обсудить с коллегами в октябре. — Теперь вопрос чуть менее серьезный: героиня Ирины Муравьевой Людмила из фильма "Москва слезам не верит" искала в читальном зале Ленинки перспективного жениха. Сейчас люди продолжают искать свою любовь в библиотеке? — Не кажется ли вам, что этот вопрос слишком жесток по отношению ко мне? Подумайте, какое количество женщин работает в библиотеке! Хорошая мысль: мы, конечно, не отслеживаем такие истории, хотя это очень интересно.

Но в целом я считаю, что библиотека — это место, где можно встретить хороших людей, потому что успех, я уверен, зависит от интеллекта, и люди, которые не читают хороших книг, вряд ли могут быть успешными. Поэтому в Ленинке можно найти перспективного жениха

— Поступали ли предложения о съемке кино в интерьерах библиотеки? — Многие из нас видели Ленинку в фильмах, и даже вот этот кабинет. Например, "День Выборов — 2", если помните такой фильм. Сцена беседы высоких кремлевских начальников была вот в этом углу, в этом кабинете, так что съемки проходят достаточно часто. Мы стараемся подходить очень бережно к библиотеке, чтобы это ни в коем случае не создавало дискомфорта нашим читателям, нашим сотрудникам и, конечно, не наносило нам какого-то ущерба. Но библиотека достойна того, чтобы быть показанной в хороших фильмах.

— А на будущее уже есть предложения? — У нас очень много предложений, мне сложно выделить среди них особенные и специальные. Я не знаю, насколько мы можем делиться такими историями — у нас проходят и фотосъемки, и киносъемки, причем достаточно известных продюсерских компаний. Например, у нас снимался лукбук Павла Воли. Свою одежду он фотографировал в интерьерах Ленинки. — Еще один вопрос, который мне бы очень хотелось задать директору РГБ: скажите, как пройти в библиотеку? — Есть два способа, отвечаю максимально серьезно. В библиотеку можно пройти двумя способами — либо ногами, либо пальцами. — А пальцами — это как? — Веб-сайт. Мы, конечно, очень любим, когда люди приходят в библиотеку ногами, это очень важно.

Я считаю, что сама атмосфера библиотеки создает очень многое. Это не только книги, это атмосфера библиотеки. Поэтому с удовольствием отмечаем, что по сравнению с 2018 годом примерно на 30–35% больше людей стало приходить в библиотеку. Нас это, конечно, очень радует, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, больше работы

— Действительно, теперь можно "пройти в библиотеку пальцами", и огромное количество читателей перешли в интернет. Можно ли сказать, что бумажная книга умирает? — Несомненно, то, что происходит в пространстве интернета, новые технологии производства, распространения и доступа оказывают влияние на библиотеки. Я думаю, что это самый серьезный и наиболее тектонический сдвиг из всего, что мы видим. Он больше всего влияет на работу библиотек. Но мое мнение — бумажная книга и библиотека не умрут. Библиотеки должны выполнять функции источника проверенных знаний. Каждая книга традиционно проходила определенную технологическую и редакционную обработку, в этом есть наша сильная сторона. Были корректоры, люди, которые занимались целостностью языка, проверяли правильность фактов. Я думаю, что в этом мире огромного количества информации, не всегда достоверной, мы будем востребованы, потому сможем предоставить доступ именно к проверенным источникам. Уже сейчас Ленинка представила новый пилотный проект "Читай там, где удобно" на базе Национальной электронной библиотеки. Более 1500 современных книг доступны для чтения через интернет — без необходимости физического посещения библиотеки. РГБ, как оператор НЭБ, приняла на себя все вопросы лицензирования и расчетов с правообладателями по модели "оплата за факт использования". Для пользователей доступ к библиотеке электронных книг абсолютно бесплатный, достаточно авторизоваться через портал "Госуслуги" (Единая система идентификации и аутентификации).

— Что касается международного сотрудничества, в июле было подписано соглашение между Российской государственной библиотекой и Национальной библиотекой Белоруссии. Есть ли уже плоды совместной деятельности? — Да, не так давно состоялся очень большой саммит в Санкт-Петербурге, где была достаточно большая встреча, посвященная международному сотрудничеству России и Белоруссии, не только гуманитарному. Участвовали президенты, мы там договорились о том, что у нас там будет два важных акцента в сотрудничестве с Белоруссией. Первое — это строительство единого пространства цифровых знаний, это будет сотрудничество на платформе Национальной электронной библиотеки. Необходимо добиться гармонизации законодательства. А второй проект — наши коллеги очень заинтересованы в том, что мы делаем по модельным библиотекам. Этот проект вызывает большой интерес не только в Белоруссии, они тоже хотели бы изучить этот опыт и реализовать. У нас была возможность выступить с докладом на конгрессе руководителей национальных библиотек, и наш доклад о модельных библиотеках вызвал очень большой интерес. Мы получили несколько запросов от национальных библиотек, с тем, чтоб мы поделились нашим опытом. Потому что это новая роль национальной библиотеки — быть проектным менеджером национального масштаба. Это значит, что мы делаем действительно важное дело. Думаю, что прецедентов такого уровня, масштаба финансирования в сеть муниципальных библиотек нет, и дело не только в сумме денег, но и в подходе. — Планируется ли ремонт или реставрация в РГБ? — В РГБ планируется ремонт. Более того, мы уже даже приступили к планировке нашего первого подъезда.

Мы очень хотим изучить исторические документы, как это все было когда-то, и вернуть первому подъезду первоначальный исторический облик