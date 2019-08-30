Гендиректор "Яндекса": искусственный интеллект проникает во все сферы

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России — сложная задача, в решение которой должны быть вовлечены как государство, так и крупные компании, в частности "Яндекс". Если игроки продолжат улучшать кадровый потенциал и будут постоянно тестировать новые разработки вместе с пользователями, то уже в ближайшие пять лет станет возможным использовать ИИ в таких важных сферах, как медицина и образование. В интервью ТАСС генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина рассказала, как обеспечить кадрами область искусственного интеллекта и как использовать технологии в образовательном процессе, чтобы начать готовить будущее российское поколение ко вступлению в новую цифровую эпоху. Начать работать над развитием ИИ прямо сейчас — Согласно указу президента РФ, искусственный интеллект к октябрю этого года должен быть выделен в отдельный федеральный проект нацпроекта "Цифровая экономика". Зачем нужен отдельный акцент на ИИ?

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— Во всех передовых странах искусственный интеллект уже начали выделять в отдельное направление. Нам тоже важно это сделать, чтобы не отставать. Когда в развитии общества появляется новый вектор, очевидно, что им начинают интересоваться органы власти. Искусственный интеллект применяется во многих сервисах и часто поднимает их на новый уровень качества. Поэтому курс на развитие ИИ может иметь в том числе и социальный эффект. — Изменения необходимы в том числе в законодательной области? — Предстоит принять еще много законодательных инициатив, например в сфере беспилотного транспорта. На это может потребоваться еще лет пять. Начинать нужно уже сейчас, но для этого надо понимать, как будет влиять искусственный интеллект на разные сферы, как он устроен. Такое понимание пока есть не у всех и не в полной мере. Представителям законодательной и исполнительной власти приходится разбираться в новой области. — Где ИИ нужен прямо здесь и сейчас? — На мой взгляд, в первую очередь в медицине. К примеру, возьмем всех людей на земле и их медицинские данные: информацию об анализах, выписанных препаратах, о ходе лечения и его результатах. Предположим, что эти данные обезличены и хранятся в единой системе. Дальше всю эту информацию можно собрать и обработать алгоритмом машинного обучения. Когда придет новый пациент, у него возьмут анализы и сравнят с имеющимся массивом данных. Алгоритм найдет корреляции и совпадения в базе и сразу назовет диагноз, а также сообщит, как лечили людей с таким диагнозом, сколько лечили, что помогло, а что — нет. — Но доверять на 100% такой системе мы все равно бы не смогли? — На 100% доверять нельзя ни алгоритму, ни человеку. Задача искусственного интеллекта — дать подсказку, уменьшить вероятность ошибки. Врачи и искусственный интеллект будут работать вместе: у врача есть программа, которая дает совет. В медицине такой софт мог бы значительно повысить качество лечения. — Где еще, помимо медицины, искусственный интеллект может быть полезен в первую очередь? — Есть много областей, где давно применяется ИИ, но в них он стал настолько привычным, что мы его просто не замечаем. Это поиск, навигация, машинный перевод, персональные ассистенты. Еще одна важная и очень перспективная сфера — транспорт. Например, машинное обучение применяется в "Яндекс.Такси". У нас есть технология, которая советует водителю, в какой район поехать, чтобы было больше заказов. От этого выигрывают все: и водители, которые больше зарабатывают, и пользователи, к которым машины приезжают быстрее. — Наверняка искусственный интеллект будет полезен и для обеспечения безопасности? — Конечно. Машинное обучение лежит в основе голосовых технологий. Когда человек за рулем использует голос, а не печатает, это снижает риск аварии. Да и сам беспилотный транспорт более безопасен, чем пилотный, который зависит от человеческого фактора. В сфере транспорта с помощью искусственного интеллекта можно очень сильно снизить аварийность. — А что на третьем месте? — Образование. Сейчас машинное обучение невозможно задействовать в образовательных сервисах в полной мере, потому что мало данных. Для начала надо сделать так, чтобы данные собирались и анализировались, а со временем можно будет применять и искусственный интеллект. Он позволит персонифицировать обучение, сделать его более индивидуальным и в итоге повысить качество образования. — Когда ожидать внедрения ИИ во все эти сферы? — Во многих областях искусственный интеллект работает уже давно и успешно. В сферу образования его можно внедрить в течение четырех-пяти лет при условии, что мы начнем работу прямо сейчас. В медицине, если собрать все данные, машинное обучение можно запускать хоть сегодня. — Но для начала все это подкрепить нормативно? — Да, это важно. Еще важно, чтобы те, кто принимает законы, понимали разницу между персональными и деперсонализированными данными. Для обучения искусственного интеллекта нужны деперсонализированные данные. Эту грань нужно четко понимать. Развивать беспилотные технологии с помощью ИИ

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— Если говорить об ИИ и беспилотниках: какие преграды в развитии этого сегмента вы видите сегодня? — Первая преграда — недостаточно быстрые темпы вывода беспилотников на дороги общего пользования. Одна из причин — сертификация. Это, по сути, оценка технического состояния машины. Она потребуется на этапе массового внедрения технологии. На этапе тестирования мы не видим в ней необходимости. Нам надо сделать так, как это работает, например, в США, — мы делаем беспилотную машину, и через два дня она уже ездит на дорогах общего пользования. Тогда мы сможем ускориться и выводить на дороги очень много беспилотников, а Россия будет успешно конкурировать с мировыми лидерами в этой области. — Зачем много? — Грубо говоря, сначала мы говорим беспилотнику, что есть такие-то правила дорожного движения. Все остальное, кроме этих правил, происходит благодаря машинному обучению. Беспилотник должен собрать очень много данных, и эти данные должны собираться не на полигоне и даже не в одном конкретном месте, а во всем городе — везде, где есть свободное движение. Чем больше беспилотников, тем больше данных, тем безопаснее технология. Тут ровно как с человеком: нельзя научиться водить, если не выезжать в город. А ведь мы хотим научить наш беспилотник водить гораздо лучше человека. — О каких данных идет речь? — Как ведут себя другие машины, люди и вообще все участники движения. Эти данные позволяют машинам точнее предсказывать развитие дорожной ситуации и правильнее реагировать. Таких данных надо собрать очень много. — Как много надо беспилотников, чтобы собрать достаточно данных? — Данные должны собираться на живых улицах: там, где активное движение, где пробки, где разные стили вождения, где другие водители нарушают правила. Одного или пяти беспилотников для этого недостаточно; это задача-минимум для тысячи машин. Беспилотники совершенно безопасны, потому что за рулем есть инженер, который, если что-то случится, возьмет управление на себя. Инженер целиком и полностью отвечает за эту машину — точно так же, как обычный водитель. — 1000 беспилотников — это реально? — Пока наш план — вывести на дороги сто беспилотников до конца года. В дальнейшем мы бы хотели расширить до тысячи. Наверное, нужно добавить к экспериментам еще несколько городов. Пока необязательно использовать беспилотники во всех городах страны, но в больших точно стоит. — Пока что это кажется большой, почти нереальной цифрой... — Мы должны сравнивать себя с США и Китаем, с которыми мы соревнуемся. В Китае уже ездят точно не меньше 350 беспилотников, в США их больше тысячи. Значит, нужно ориентироваться на тысячи. Кто больше данных успеет собрать, кто больше километров накатает на публичных дорогах, у того и будет лучше ездить беспилотник. — А если говорить о полностью автономных беспилотниках? — Да, важно выводить на дороги и такие беспилотники, в которых инженер сидит уже на пассажирском месте. Пока что подобные машины ездят только в тихих местах — в Иннополисе и в Сколково. Надо делать больше экспериментальных зон. Например, через год такие площадки уже можно будет открывать и в оживленных районах города. — Но с ходу к беспилотникам мы же все равно, наверное, не привыкнем? — С ходу да. Люди точно не будут сразу им доверять и верить, что они безопаснее. Сначала они будут доверять ситуации, когда человек сидит за рулем и, если что, сможет вмешаться. Потом будут доверять, когда кто-то не сидит за рулем, но сможет в случае необходимости взять управление на себя. А со временем привыкнут и садиться в пустой беспилотник. Мы к этому двигаемся. — Возможно, дело в том, что люди должны научиться доверять современным технологиям, включая искусственный интеллект? — Мы уже сейчас много пользуемся вещами, в основе которых лежит искусственный интеллект, — это навигаторы, мессенджеры, поисковики. Люди привыкли к таким вещам, этому уже никто не удивляется. Многие, особенно молодые люди, ищут информацию голосом, хотя старшему поколению это кажется странным и непонятным. — То есть в целом люди начинают позитивно смотреть на то, что вокруг них все становится "умным"? — Иногда люди смотрят на что-то негативно, но при этом вовсю используют. Все эти вещи будут постепенно входить в нашу жизнь, как вошла привычка сидеть в интернете через смартфон. Пройдет еще десять лет, и никто не будет удивляться, садясь в беспилотное такси. Люди порой не замечают, как переходят к такой вот новой жизни. Готовить специалистов будущего — Очевидно, что в развитии ИИ без сотрудничества с государством не обойтись? К примеру, в написании национальной стратегии развития искусственного интеллекта участвовали многие игроки, включая бизнес и государство. — Да, сейчас, когда мы вместе пишем стратегию по развитию ИИ, бизнесу и государству важно сотрудничать. В данном случае "Сбербанк" пригласил игроков технологического рынка и попросил о помощи, и мы все объединились. Эта стратегия была общей: и бизнеса, и государства. — Согласно нацстратегии, доля крупных и средних компаний, органов госвласти и подведомственных организаций, использующих ИИ, к 2024 году должна достигнуть 10%, к 2030 году — 20%. Реальна ли эта цель? — Для начала нужны люди, которые этим бы занимались. Нужны программы обучения и воспитания кадров. При этом всегда есть риск, что человек, которого мы обучили, рано или поздно уедет. На Западе очень любят наших специалистов по ИИ. Там кадровый голод сильнее, чем в России, поскольку больше компаний, которые используют технологию. Есть риск не только недовоспитать ценные кадры, но и их потерять. — Как этого не допустить? — Прежде всего нужно быть привлекательными здесь, чтобы люди не хотели уезжать. Нужен хороший бизнес-климат. Специалистам важно понимать, как лучше развиваться в стране. При этом важно и возвращать своих профессионалов. В последние несколько лет мы этим активно занимаемся: обратно вернулись уже 120 человек. Каждый из этих случаев — точечный и сложный, но очень ценный наем. — И нужно также привлекать из-за рубежа специалистов, как предложено в нацстратегии? — Привлекать иностранных специалистов тоже важно, но это еще сложнее, чем вернуть своих. В итоге для развития искусственного интеллекта кадры — самый большой вызов, но и самая большая надежда. — Какие еще есть риски? — Важна правильная конкуренция. Когда в каждом направлении есть несколько сильных игроков, конкуренция между ними будет здоровой, без всяких перекосов. Еще один риск — невозможность экспериментировать. Нужно, чтобы государство давало экспериментальные площадки, чтобы те сервисы с ИИ, которые живут в физическом мире, можно было бы тестировать в реальных условиях. Пока мы придумываем серьезное законодательство, нужно принимать постановления, которые в конкретных местах давали бы возможность экспериментировать в особом режиме. — Развитие ИИ — это хорошо, но многие эксперты предрекают, что внедрение искусственного интеллекта в производство или в сферу услуг может привести к росту безработицы. — К этому надо готовиться. С одной стороны, в некоторых сферах кадров сейчас не хватает. С другой стороны, всегда будут профессии, которые со временем отомрут, но это будет происходить постепенно. Всплеска безработицы не будет, а будет плавный переход: за 10-15 лет мы увидим новый поток людей новых профессий. Если какие-то профессии отмирают, людей этих профессий надо переучивать. — И делать это как можно быстрее? — Конечно, и это уже происходит. К примеру, так поступает сервис "Яндекс.Практикум". Теперь в онлайне за полгода-год можно переучиться со старой профессии на новую. В "Практикуме" сейчас обучаются, например, шахтеры. Переучивать можно и нужно многих. Прививать любовь к технологиям с молодых лет

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