Иногда красота убивает: детективный сериал "Коса"

Материал предназначен для лиц старше 18 лет Российские стриминги дошли до того этапа, когда им мало показывать уже готовый отечественный и западный контент, а хочется и даже необходимо создать что-то свое. Новый видеосервис KION, заработавший относительно недавно, в апреле, сразу сделал ставку на сериалы и фильмы собственного производства, которые можно было посмотреть с момента открытия онлайн-кинотеатра. Визитной карточкой отечественных стримингов становятся детективные сериалы и триллеры, так что не сделать что-нибудь свое в этом жанре уже считается плохим тоном. Например, у Okko вышел "Чикатило", у Start — "Хороший человек", а тот же самый KION выпустил "Хрустальный" про детектива Сергея Смирнова, который расследует дело о маньяке, похищающем маленьких мальчиков. Новая работа сервиса в этом жанре, сериал "Коса", снова рассказывает про маньяков и похищения. Только вместо провинциального Хрустального — по-скандинавски холодный Калининград, а вместо угрюмого Антона Васильева — не менее угрюмая Линда Лапиньш. На территории заповедника на Куршской Косе находят тело жестоко убитой девушки — она распорота от шеи до лобка, а в руку вложена белая лилия. Местные журналисты сразу же замечают, что это очень похоже на почерк маньяка по кличке Жнец, который устрашал жителей Калининградской области 20 лет назад.

Описание Кадр из сериала "Коса" © Пресс-служба KION

За дело берется нелюдимая и жесткая следователь Ева Кайдас в исполнении Линды Лапиньш. Она вообще считает, что маньяк давно умер, а новый преступник — его подражатель. Однако ее уверенность колеблет журналист из Москвы Роман Рахманов (Александр Горбатов). Много лет назад, еще до того, как уехать в столицу, он работал ведущим в программе "Голос монстра". Во время одного из эфиров с ним связался Жнец и начал вести с Романом психологическую игру. 20 лет спустя дела у журналиста идут не очень: на работе его не воспринимают всерьез, взрослая дочь (Виктория Агалакова) его ненавидит, а жена (Анна Синякина) мучается от недостатка внимания. Рахманов решает вернуться в родной город и помочь следствию поймать преступника. Правда, следователь Кайдас принимает его более чем холодно. В центре сюжета по-нуаровски одинокий надломленный полицейский, а в данном случае, прямо как у Богомолова в "Хорошем человеке", — полицейская. В ее прошлом явно скрывается какой-то страшный секрет, а ее нелюдимость объясняется глубокой личной травмой. Коллеги называют ее Скади в честь скандинавской богини, которая превращает людей в лед, или Росомахой — "тварью без порога насыщения". Растопить сердце детектива явно предстоит брутальному Рахманову в черном плаще, который сам не без надлома.

Описание Кадр из сериала "Коса" © Пресс-служба KION

Кайдас — явно не тот детектив, которого мы привыкли видеть в классических российских сериалах про полицейских. Она живет в летнем домике с джакузи прямо на пляже, как из рекламы в журналах про путешествия, ездит в зависимости от настроения на шикарном спортивном автомобиле или на внедорожнике, стильно одевается и работает на MacBook. Отдел полиции в "Калике", как называют его местные, тоже похож на модный офис, а члены команды Кайдас — на модных хипстеров только что из "Стрелки"

Создатели сериала — режиссер Игорь Волошин, продюсеры Игорь Мишин и Иван Самохвалов и креативный продюсер Наталия Исакова — старались создать эстетически красивое пространство, максимально удаленное от российской действительности и вызывающее ассоциации с зарубежными проектами.

Съемочная группа не устает подчеркивать, что одна из главных отличительных черт сериала — его избыточная красота. По словам Исаковой, они хотели создать "арт-триллер". С самого начала на зрителя сыплются многочисленные образы: лилии, пустынный пляж, грозовое небо, стальные волны, голые фарфоровые девушки со вспоротыми животами. Шоу не отводит глаз и любуется тлением и смертью, перенасыщая сюжет визуальными метафорами. Например, у дома Кайдас лежит мертвый ягненок, чью плоть расклевывают стервятники. "Художественные решения арт-триллера "Коса" отсылают даже не к скандинавским нуарам, а живописи прерафаэлитов, создавая сильнейшую визуальную рифму между смертью и сексуальностью", — поясняет Исакова.

Описание Кадр из сериала "Коса" © Пресс-служба KION