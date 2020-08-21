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Мнение

Российский нуар от Богомолова: сериал "Хороший человек"

ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Тамара Ходова — о том, как популярный в Америке жанр лег на отечественную почву

"Кто скрывается за словами "хороший человек"?" — спрашивает Константин Богомолов в своем новом сериале. Если в 2018 году, по версии Бориса Хлебникова, обычная женщина — это мечущаяся между неверным мужем, семейными проблемами, цветочным бизнесом и тайной жизнью сутенерши жительница Москвы, то прототипом хорошего человека у Богомолова послужил так называемый "ангарский маньяк" Михаил Попов, убивший более 70 женщин.

На съемках сериала "Хороший человек" Видеосервис START
Описание
На съемках сериала "Хороший человек"
© Видеосервис START

Блогеру небольшого провинциального городка Вознесенска, который обличает нечистых на руку чиновников и бизнесменов, подкидывают флешку с данными о пропавших в регионе женщинах. Ими, как это обычно бывает, никто не занимается, но блогер находит в их пропаже некую закономерность и призывает к ответу правоохранительные органы. Из-за поднявшейся шумихи в СМИ в Вознесенск отправляют молодого следователя из Москвы Евгению Ключевскую (Юлия Снигирь), чтобы проверить эту информацию и разобраться в этом старом и мутном деле. К ней в напарники напрашивается Иван Крутихин (Никита Ефремов) — тихий, спокойный, рассудительный следователь, а по совместительству художник-любитель и тот самый маньяк, на протяжении многих лет убивающий женщин в округе. И это не спойлер. Про то, что герой Ефремова ведет двойную игру, жирно намекают в трейлере и рассказывают примерно на середине первой серии. Так что секретом это остается только для персонажей сериала, но никак не для зрителей.

На съемках сериала "Хороший человек" Видеосервис START
Описание
На съемках сериала "Хороший человек"
© Видеосервис START
"Хороший человек" — типичный нуар, помноженный на российские реалии: мрачные декорации; коррумпированные полицейские в сговоре с местными бизнесменами, отравляющими ядовитыми парами от своих заводов весь город; атмосфера безнадежности и уныния; и в центре всего — неразговорчивый, поломанный жизнью, пьющий герой, которого Богомолов удачно переделывает в героиню

Снигирь невероятно органично вписалась в амплуа сурового следователя. За невозмутимым фасадом она скрывает целую бурю эмоций, редко прорывающихся на поверхность через ее усталые грустные глаза. У героини есть абьюзивный отец, вышедший по УДО и, к удивлению Евгении, без проблем вернувшийся к матери, и безнадежно в нее влюбленный бывший молодой человек Борис (Андрей Бурковский), на котором она вымещает обиду на несчастное детство.

На съемках сериала "Хороший человек" Видеосервис START
Описание
На съемках сериала "Хороший человек"
© Видеосервис START

Но главная интрига сериала скрывается в отношениях между героями Снигирь и Ефремова. Последний, в свою очередь, мстит всем женщинам и очищает мир от скверны, так что можно предположить, что их противостояние пойдет по психологическому водоразделу "мужчины против женщин".

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Сама же идея о том, что хороший, приятный с виду и вежливый человек может оказаться отвратительным, хладнокровным маньяком, — не особо впечатляет ввиду своей вторичности. Конечно, сам вид белокурого спокойного Никиты Ефремова, который держит девушку в подвале, холодит кровь, но явно не отличается новизной. Взять того же Теда Банди — красивого примерного семьянина, убившего и обезглавившего как минимум 12 жертв. Он был настолько харизматичен, что стал настоящей знаменитостью, несмотря на вытворяемые им ужасы. О смертельной силе обаяния Банди сняли фильм "Хороший, плохой, злой" с Заком Эфроном. Да и сериал "Декстер" уже давно прошелся по теме приятного на вид мужчины, совершающего плохие поступки.

На съемках сериала "Хороший человек" Видеосервис START
Описание
На съемках сериала "Хороший человек"
© Видеосервис START

Богомолов отказывается от какой-либо стилизации и, как Борис Хлебников в той же "Обыкновенной женщине" или более свежем "Шторме", идет по пути максимального упрощения. "Хороший человек" похож на сериал про ментов из 2000-х: здесь нет пафоса, за кадром играет лиричная гармонь, а некоторые диалоги оставляют желать лучшего и вытягиваются (или не вытягиваются) за счет актерского таланта. "Хорошего человека" интересно смотреть только за счет динамики Снигирь и Ефремова, все остальные конфликты пока слишком предсказуемы. Но даже одной крепкой основной линии достаточно для того, чтобы продолжить наблюдать за тем, как разоблачают очередного хорошего человека.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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