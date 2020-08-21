Российский нуар от Богомолова: сериал "Хороший человек"

"Кто скрывается за словами "хороший человек"?" — спрашивает Константин Богомолов в своем новом сериале. Если в 2018 году, по версии Бориса Хлебникова, обычная женщина — это мечущаяся между неверным мужем, семейными проблемами, цветочным бизнесом и тайной жизнью сутенерши жительница Москвы, то прототипом хорошего человека у Богомолова послужил так называемый "ангарский маньяк" Михаил Попов, убивший более 70 женщин.

Описание На съемках сериала "Хороший человек" © Видеосервис START

Блогеру небольшого провинциального городка Вознесенска, который обличает нечистых на руку чиновников и бизнесменов, подкидывают флешку с данными о пропавших в регионе женщинах. Ими, как это обычно бывает, никто не занимается, но блогер находит в их пропаже некую закономерность и призывает к ответу правоохранительные органы. Из-за поднявшейся шумихи в СМИ в Вознесенск отправляют молодого следователя из Москвы Евгению Ключевскую (Юлия Снигирь), чтобы проверить эту информацию и разобраться в этом старом и мутном деле. К ней в напарники напрашивается Иван Крутихин (Никита Ефремов) — тихий, спокойный, рассудительный следователь, а по совместительству художник-любитель и тот самый маньяк, на протяжении многих лет убивающий женщин в округе. И это не спойлер. Про то, что герой Ефремова ведет двойную игру, жирно намекают в трейлере и рассказывают примерно на середине первой серии. Так что секретом это остается только для персонажей сериала, но никак не для зрителей.

Описание На съемках сериала "Хороший человек" © Видеосервис START

"Хороший человек" — типичный нуар, помноженный на российские реалии: мрачные декорации; коррумпированные полицейские в сговоре с местными бизнесменами, отравляющими ядовитыми парами от своих заводов весь город; атмосфера безнадежности и уныния; и в центре всего — неразговорчивый, поломанный жизнью, пьющий герой, которого Богомолов удачно переделывает в героиню

Снигирь невероятно органично вписалась в амплуа сурового следователя. За невозмутимым фасадом она скрывает целую бурю эмоций, редко прорывающихся на поверхность через ее усталые грустные глаза. У героини есть абьюзивный отец, вышедший по УДО и, к удивлению Евгении, без проблем вернувшийся к матери, и безнадежно в нее влюбленный бывший молодой человек Борис (Андрей Бурковский), на котором она вымещает обиду на несчастное детство.

Описание На съемках сериала "Хороший человек" © Видеосервис START

Но главная интрига сериала скрывается в отношениях между героями Снигирь и Ефремова. Последний, в свою очередь, мстит всем женщинам и очищает мир от скверны, так что можно предположить, что их противостояние пойдет по психологическому водоразделу "мужчины против женщин".

Сама же идея о том, что хороший, приятный с виду и вежливый человек может оказаться отвратительным, хладнокровным маньяком, — не особо впечатляет ввиду своей вторичности. Конечно, сам вид белокурого спокойного Никиты Ефремова, который держит девушку в подвале, холодит кровь, но явно не отличается новизной. Взять того же Теда Банди — красивого примерного семьянина, убившего и обезглавившего как минимум 12 жертв. Он был настолько харизматичен, что стал настоящей знаменитостью, несмотря на вытворяемые им ужасы. О смертельной силе обаяния Банди сняли фильм "Хороший, плохой, злой" с Заком Эфроном. Да и сериал "Декстер" уже давно прошелся по теме приятного на вид мужчины, совершающего плохие поступки.

Описание На съемках сериала "Хороший человек" © Видеосервис START