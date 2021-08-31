"Дюна", "Сила собаки" и сбежавший капитан Волконогов: самые ожидаемые фильмы Венеции

Программа фестиваля в этом году действительно исключительная. Смотр решил не сокращать из-за пандемии количество участвующих фильмов, как в прошлом году, и будет проводиться в полную силу, собрав под своим крылом самые ожидаемые и звездные картины. Откроет фестиваль Педро Альмодовар с фильмом "Параллельные матери", который также поборется за "Золотого льва". Всего же в основной конкурс вошел 21 фильм, включая "Силу собаки" Джейн Кэмпион, "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" Пабло Ларраина", "Руку Бога" Паоло Соррентино и еще целый ряд сильных работ. Из них пять фильмов были сняты женщинами и два ― совместной работы женщин и мужчин-режиссеров. При этом внеконкурсная программа, в рамках которой обычно показывают громкие голливудские премьеры, тоже в этом году пестрит звездными именами. Зрителям покажут долгожданную "Дюну" Дени Вильнева, "Последнюю дуэль" Ридли Скотта и "Прошлой ночью в Сохо" Эдгара Райта. Для отечественного кино этот год можно назвать удачным: в основном конкурсе Россию будут представлять Наталья Меркулова и Алексей Чупов с фильмом "Капитан Волконогов бежал", в секцию "Горизонты Special" попала картина Владимира Битова "Мама, я дома", а в параллельной программе "Неделя критики" участвует фильм Екатерины Селенкиной "Обходные пути". При этом и в "Капитане", и в "Мама, я дома" играет Юрий Борисов. Целых два фильма на престижном международном фестивале ― невероятный успех, и он еще более невероятен, потому что на недавно прошедшем Каннском фестивале в программе также было два проекта с участием актера. Кажется, Борисов стал главным представителем России на международных смотрах. Судьбу "Золотого" и "Серебряных львов" Венеции будет решать жюри во главе с лауреатом Канна, победителем "Оскара" в 2019 году и просто очень талантливым корейским режиссером Пон Чжун Хо. Вернется в Венецию и победительница прошлого года, режиссер Хлоя Чжао, также попавшая в жюри основного конкурса. Внимания достойны все фильмы программы, но мы отобрали те, которые точно нельзя пропустить. "Сила собаки" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Сила собаки" © NETFLIX

Первая женщина в истории, удостоенная "Золотой пальмовой ветви", новозеландка Джейн Кэмпион возвращается в большое кино после более чем десятилетнего перерыва. В последний раз режиссера можно было увидеть пять лет назад на Каннском фестивале на презентации второго сезона сериала "Вершина озера", а ее последний фильм "Яркая звезда" и вовсе вышел в 2009 году. Новый проект Кэмпион создан совместно с Netflix, и остается только порадоваться, что у Венецианского кинофестиваля, в отличие от Канна, нет предрассудков по поводу стримингов. Нетфликовский проект даже успел взять "Золотого льва" ― "Рома" Альфонсо Куарона стала триумфатором смотра в 2018 году. Действие "Силы собаки" происходит в 20-е годы прошлого века. Два брата, Фил и Джордж в исполнении Джесси Племонса и Бенедикта Камбербэтча, владеют крупнейшим ранчо в Монтане. Фил ― жестокий и своенравный, а Джордж ― добрый и чувствительный. Последний тайно женится на вдове Роуз (Кирстен Данст), что приходится не по вкусу его брату. Тогда Фил решает расстроить их брак с помощью сына Роуз, которого он использует в качестве пешки в своей грязной игре. Кажется, нас ждет жесткая семейная драма в лучших традициях Кэмпион. Подробнее о режиссере и ее работах можно почитать в нашем проекте "Смена перспективы". "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" © Venice Film Festival

А вот чилийскому режиссеру Пабло Ларраину понадобилось всего три года, чтобы вернуться в Венецию, ― в 2018 году он представил здесь завораживающую неоновую драму "Эма: танец страсти". Но как бы ни был хорош этот фильм, популярность на Западе Ларраин получил благодаря англоязычной драме "Джеки" с Натали Портман о жене Джона Кеннеди Джеки Онассис. На этот раз чилиец берется за еще одну икону ― кумира миллионов ― Диану Спенсер. Принцесса, наследница трона Диана завоевала сердца всего мира своим добрым сердцем, обаянием и непосредственностью. К сожалению, эти качества пришлись явно не к месту при чопорном британском дворе. В прошлом году интерес к Диане подстегнул сериал "Корона", где роль принцессы досталась молодой британской актрисе Эмме Корин. В пятом сезоне шоу ее сыграет Элизабет Дебики, а в фильме Ларраина выбор актрисы на главную роль был не совсем очевидным ― образ Дианы на большом экране воплотит Кристен Стюарт. "Спенсер" сосредоточится на том периоде, когда все иллюзии и надежды на удачный брак между Дианой и Принцем Чарлзом были оставлены: королевскую чету одолевают скандалы и слухи об изменах. Несмотря на явное неудовольствие обеих сторон, никто не рассчитывал на то, что Диана посмеет развестись с Чарлзом. Это было просто немыслимо. Однако именно такое решение она приняла во время празднования Рождества с королевской семьей в 1990 году. События картины рассказывают про два дня, которые стали для Дианы началом конца. "Дюна" Вне конкурса

Описание Кадр из фильма "Дюна" © Venice Film Festival

Даже как-то неловко рассказывать про "Дюну" Дени Вильнёва, потому что, кажется, ее и так все ждут. В далеком будущем герцога Лето Артейдеса назначают правителем опасной и дикой планеты Арракис, также известной как Дюна. На ней находится главная причина раздора между народами Вселенной будущего ― наркотик "меланж", который способен продлить человеческую жизнь, повысить интеллект и необходим для сверхсветовых путешествий. Лето знает, что его назначение на Арракис ― ловушка, расставленная его врагами, но все равно берет в путешествие свою семью: леди Джессику, сына Пола и доверенных советников. В фильме, который по трейлеру ужасно похож на "Звездные войны", снялись все-все-все: Оскар Айзек, Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардем. Новая "Дюна" ― только первая часть из предполагаемой дилогии, к которой Вильнёв уже начал писать сценарий. Правда, недавно режиссер намекнул, что, может, фильмов будет целых три. Первые две части ― экранизация одноименной книги Фрэнка Герберта, а третья часть может сосредоточиться на событиях романа "Мессия Дюны". "Прошлой ночью в Сохо" Вне конкурса

Описание Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо" © Venice Film Festival

В мистическом триллере от режиссера "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта играют сразу две восходящих звезды ― Томасин Маккензи, без которой, кажется, не обходится ни один фестиваль, и Аня Тейлор-Джой, покорившая всех в сериале Netflix "Гамбит королевы". Маккензи играет молодую девушку Элоиз, влюбленную в моду. Неожиданно она оказывается в Лондоне в разгар 60-х. Там героиня встречает своего кумира ― певицу Синди (Тейлор-Джой). У Элоиз получается проникнуть в разум и тело Синди и прожить жизнь, о которой она могла только мечтать. Правда, чем больше девушка погружается в гламурную рутину Лондона, тем больше понимает, что она совсем не такая, какой кажется на первый взгляд. По словам Райта, на фильм его вдохновили классические хорроры "Отвращение" Романа Полански и "А теперь не смотри" Николаса Роуга, действие которого, кстати, проходит в Венеции. "Капитан Волконогов бежал" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал" © PLACEOFPOWER.PRO

Наталья Меркулова и Алексей Чупов дебютировали в Венеции в 2018 году с фильмом "Человек, который удивил всех" в секции "Горизонты". Их новая картина в этом году попала уже в основной конкурс фестиваля, что само по себе престижно. Главный герой фильма капитан Волконогов (Юрий Борисов) работает в правоохранительных органах. Его уважают друзья и коллеги, однако вскоре его жизнь резко меняется: Волконогова объявляют преступником, и ему приходится бежать. На городской окраине он встречает вестника с того света, который говорит, что капитан может искупить свои грехи, если получит прощение у тех, кому принес смерть. Волконогову придется пройти множество испытаний на пути к прощению. "Рука бога" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Рука богу" © NETFLIX

Предположительно самый личный фильм итальянца Паоло Соррентино, автора "Великой красоты", "Изумительного" и сериала "Молодой папа". Режиссер возвращается во времена своей юности в Неаполе 80-х годов. Приезд легенды футбола Диего Марадоны, неожиданные радости и трагедии, потери, резкие повороты судьбы ― Соррентино рассказывает про важные события, которые сформировали его как человека и подтолкнули к работе в кино. По посылу очень похоже на "Рому" Куарона, который стал победителем фестиваля в 2018 году. "Последняя дуэль" Вне конкурса

Описание Кадр из фильма "Последняя дуэль" © Venice Film Festival

Кажется, что было бы логичнее показать в Венеции новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи", но у кураторов, как и студий, свои представления о премьерах, поэтому на фестивале можно будет посмотреть другую картину режиссера, которая, судя по сюжету, создана как ответ эпохе Me too. Нормандский рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Деймон) по возвращении с войны узнает, что сосед Жак Ле Гри (Адам Драйвер) изнасиловал его жену Маргарит (звезда "Убивая Еву" Джоди Комер). Однако словам женщины никто не верит, Ле Гри утверждает, что невиновен, а у де Карружа нет другого выхода, как верить жене. Он обращается к королю Франции Карлу VI, чтобы тот мог разрешить их спор. Король постановляет, что конфликт нужно решить посредством дуэли. От исхода битвы зависят не только жизни двух мужчин, но и судьба Маргарит. В случае проигрыша мужа ее должны сжечь на костре за ложные обвинения. О том, кто по-настоящему прав и виноват, историки спорят до сих пор, а рассказ о последней законной дуэли стал настоящей легендой во Франции. "Мама, я дома" Программа "Горизонты Special"

Кажется, что на фестивалях нынче мода на выпускников Сокурова, Кабардино-Балкарию и Юру Борисова. Всего полтора месяца назад ученица Сокурова Кира Коваленко взяла главный приз программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля с фильмом "Разжимая кулаки", а в сентябре в Венеции представит свою новую работу еще один выпускник северокавказской мастерской Сокурова ― Владимир Битоков. Действие картины разворачивается в Нальчике. Водитель автобуса Тоня (Ксения Раппопорт) с нетерпением ждет возвращения сына из Сирии, который уехал туда воевать по контракту. Когда ей сообщают, что сына убили, она отказывается в это верить, и решает вернуть его во что бы то ни стало. Тогда на пороге ее квартиры появляется загадочный молодой человек (Юра Борисов). "Закат" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Закат" © Venice Film Festival

Не успели все оклематься от бескомпромиссного и жестокого фильма "Новый порядок" Мишеля Франко, премьера которого прошла в Венеции в прошлом году, как мексиканец представляет новую работу в основном конкурсе смотра. Про сюжет картины известно немногое, но по накалу страстей, скорее всего, она не уступит "Новому порядку". Богатая семья из Великобритании Элис и Нейл Бенетты (Шарлотта Гинзбург и Тим Рот) вместе с детьми отправляются на отдых в Акапулько, который вскоре нарушается непредвиденными семейными обстоятельствами. Они портят не только отдых, но и отношения в семье, которая на поверку оказывается не такой идиллической, как кажется. "Потерянная дочь" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Потерянная дочь" © Yannis Drakoulidis/Venice Film Festival