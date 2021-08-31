"Дюна", "Сила собаки" и сбежавший капитан Волконогов: самые ожидаемые фильмы Венеции

Программа фестиваля в этом году действительно исключительная. Смотр решил не сокращать из-за пандемии количество участвующих фильмов, как в прошлом году, и будет проводиться в полную силу, собрав под своим крылом самые ожидаемые и звездные картины. Откроет фестиваль Педро Альмодовар с фильмом "Параллельные матери", который также поборется за "Золотого льва". Всего же в основной конкурс вошел 21 фильм, включая "Силу собаки" Джейн Кэмпион, "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" Пабло Ларраина", "Руку Бога" Паоло Соррентино и еще целый ряд сильных работ. Из них пять фильмов были сняты женщинами и два ― совместной работы женщин и мужчин-режиссеров. При этом внеконкурсная программа, в рамках которой обычно показывают громкие голливудские премьеры, тоже в этом году пестрит звездными именами. Зрителям покажут долгожданную "Дюну" Дени Вильнева, "Последнюю дуэль" Ридли Скотта и "Прошлой ночью в Сохо" Эдгара Райта.
Для отечественного кино этот год можно назвать удачным: в основном конкурсе Россию будут представлять Наталья Меркулова и Алексей Чупов с фильмом "Капитан Волконогов бежал", в секцию "Горизонты Special" попала картина Владимира Битова "Мама, я дома", а в параллельной программе "Неделя критики" участвует фильм Екатерины Селенкиной "Обходные пути". При этом и в "Капитане", и в "Мама, я дома" играет Юрий Борисов. Целых два фильма на престижном международном фестивале ― невероятный успех, и он еще более невероятен, потому что на недавно прошедшем Каннском фестивале в программе также было два проекта с участием актера. Кажется, Борисов стал главным представителем России на международных смотрах.
Судьбу "Золотого" и "Серебряных львов" Венеции будет решать жюри во главе с лауреатом Канна, победителем "Оскара" в 2019 году и просто очень талантливым корейским режиссером Пон Чжун Хо. Вернется в Венецию и победительница прошлого года, режиссер Хлоя Чжао, также попавшая в жюри основного конкурса. Внимания достойны все фильмы программы, но мы отобрали те, которые точно нельзя пропустить.
"Сила собаки"
Основной конкурс
Первая женщина в истории, удостоенная "Золотой пальмовой ветви", новозеландка Джейн Кэмпион возвращается в большое кино после более чем десятилетнего перерыва. В последний раз режиссера можно было увидеть пять лет назад на Каннском фестивале на презентации второго сезона сериала "Вершина озера", а ее последний фильм "Яркая звезда" и вовсе вышел в 2009 году. Новый проект Кэмпион создан совместно с Netflix, и остается только порадоваться, что у Венецианского кинофестиваля, в отличие от Канна, нет предрассудков по поводу стримингов. Нетфликовский проект даже успел взять "Золотого льва" ― "Рома" Альфонсо Куарона стала триумфатором смотра в 2018 году.
Действие "Силы собаки" происходит в 20-е годы прошлого века. Два брата, Фил и Джордж в исполнении Джесси Племонса и Бенедикта Камбербэтча, владеют крупнейшим ранчо в Монтане. Фил ― жестокий и своенравный, а Джордж ― добрый и чувствительный. Последний тайно женится на вдове Роуз (Кирстен Данст), что приходится не по вкусу его брату. Тогда Фил решает расстроить их брак с помощью сына Роуз, которого он использует в качестве пешки в своей грязной игре. Кажется, нас ждет жесткая семейная драма в лучших традициях Кэмпион. Подробнее о режиссере и ее работах можно почитать в нашем проекте "Смена перспективы".
"Спенсер: Тайна принцессы Дианы"
Основной конкурс
А вот чилийскому режиссеру Пабло Ларраину понадобилось всего три года, чтобы вернуться в Венецию, ― в 2018 году он представил здесь завораживающую неоновую драму "Эма: танец страсти". Но как бы ни был хорош этот фильм, популярность на Западе Ларраин получил благодаря англоязычной драме "Джеки" с Натали Портман о жене Джона Кеннеди Джеки Онассис. На этот раз чилиец берется за еще одну икону ― кумира миллионов ― Диану Спенсер. Принцесса, наследница трона Диана завоевала сердца всего мира своим добрым сердцем, обаянием и непосредственностью. К сожалению, эти качества пришлись явно не к месту при чопорном британском дворе. В прошлом году интерес к Диане подстегнул сериал "Корона", где роль принцессы досталась молодой британской актрисе Эмме Корин. В пятом сезоне шоу ее сыграет Элизабет Дебики, а в фильме Ларраина выбор актрисы на главную роль был не совсем очевидным ― образ Дианы на большом экране воплотит Кристен Стюарт.
"Спенсер" сосредоточится на том периоде, когда все иллюзии и надежды на удачный брак между Дианой и Принцем Чарлзом были оставлены: королевскую чету одолевают скандалы и слухи об изменах. Несмотря на явное неудовольствие обеих сторон, никто не рассчитывал на то, что Диана посмеет развестись с Чарлзом. Это было просто немыслимо. Однако именно такое решение она приняла во время празднования Рождества с королевской семьей в 1990 году. События картины рассказывают про два дня, которые стали для Дианы началом конца.
"Дюна"
Вне конкурса
Даже как-то неловко рассказывать про "Дюну" Дени Вильнёва, потому что, кажется, ее и так все ждут. В далеком будущем герцога Лето Артейдеса назначают правителем опасной и дикой планеты Арракис, также известной как Дюна. На ней находится главная причина раздора между народами Вселенной будущего ― наркотик "меланж", который способен продлить человеческую жизнь, повысить интеллект и необходим для сверхсветовых путешествий. Лето знает, что его назначение на Арракис ― ловушка, расставленная его врагами, но все равно берет в путешествие свою семью: леди Джессику, сына Пола и доверенных советников. В фильме, который по трейлеру ужасно похож на "Звездные войны", снялись все-все-все: Оскар Айзек, Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардем.
Новая "Дюна" ― только первая часть из предполагаемой дилогии, к которой Вильнёв уже начал писать сценарий. Правда, недавно режиссер намекнул, что, может, фильмов будет целых три. Первые две части ― экранизация одноименной книги Фрэнка Герберта, а третья часть может сосредоточиться на событиях романа "Мессия Дюны".
"Прошлой ночью в Сохо"
Вне конкурса
В мистическом триллере от режиссера "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта играют сразу две восходящих звезды ― Томасин Маккензи, без которой, кажется, не обходится ни один фестиваль, и Аня Тейлор-Джой, покорившая всех в сериале Netflix "Гамбит королевы". Маккензи играет молодую девушку Элоиз, влюбленную в моду. Неожиданно она оказывается в Лондоне в разгар 60-х. Там героиня встречает своего кумира ― певицу Синди (Тейлор-Джой). У Элоиз получается проникнуть в разум и тело Синди и прожить жизнь, о которой она могла только мечтать. Правда, чем больше девушка погружается в гламурную рутину Лондона, тем больше понимает, что она совсем не такая, какой кажется на первый взгляд. По словам Райта, на фильм его вдохновили классические хорроры "Отвращение" Романа Полански и "А теперь не смотри" Николаса Роуга, действие которого, кстати, проходит в Венеции.
"Капитан Волконогов бежал"
Основной конкурс
Наталья Меркулова и Алексей Чупов дебютировали в Венеции в 2018 году с фильмом "Человек, который удивил всех" в секции "Горизонты". Их новая картина в этом году попала уже в основной конкурс фестиваля, что само по себе престижно. Главный герой фильма капитан Волконогов (Юрий Борисов) работает в правоохранительных органах. Его уважают друзья и коллеги, однако вскоре его жизнь резко меняется: Волконогова объявляют преступником, и ему приходится бежать. На городской окраине он встречает вестника с того света, который говорит, что капитан может искупить свои грехи, если получит прощение у тех, кому принес смерть. Волконогову придется пройти множество испытаний на пути к прощению.
"Рука бога"
Основной конкурс
Предположительно самый личный фильм итальянца Паоло Соррентино, автора "Великой красоты", "Изумительного" и сериала "Молодой папа". Режиссер возвращается во времена своей юности в Неаполе 80-х годов. Приезд легенды футбола Диего Марадоны, неожиданные радости и трагедии, потери, резкие повороты судьбы ― Соррентино рассказывает про важные события, которые сформировали его как человека и подтолкнули к работе в кино. По посылу очень похоже на "Рому" Куарона, который стал победителем фестиваля в 2018 году.
"Последняя дуэль"
Вне конкурса
Кажется, что было бы логичнее показать в Венеции новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи", но у кураторов, как и студий, свои представления о премьерах, поэтому на фестивале можно будет посмотреть другую картину режиссера, которая, судя по сюжету, создана как ответ эпохе Me too.
Нормандский рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Деймон) по возвращении с войны узнает, что сосед Жак Ле Гри (Адам Драйвер) изнасиловал его жену Маргарит (звезда "Убивая Еву" Джоди Комер). Однако словам женщины никто не верит, Ле Гри утверждает, что невиновен, а у де Карружа нет другого выхода, как верить жене. Он обращается к королю Франции Карлу VI, чтобы тот мог разрешить их спор. Король постановляет, что конфликт нужно решить посредством дуэли. От исхода битвы зависят не только жизни двух мужчин, но и судьба Маргарит. В случае проигрыша мужа ее должны сжечь на костре за ложные обвинения. О том, кто по-настоящему прав и виноват, историки спорят до сих пор, а рассказ о последней законной дуэли стал настоящей легендой во Франции.
"Мама, я дома"
Программа "Горизонты Special"
Кажется, что на фестивалях нынче мода на выпускников Сокурова, Кабардино-Балкарию и Юру Борисова. Всего полтора месяца назад ученица Сокурова Кира Коваленко взяла главный приз программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля с фильмом "Разжимая кулаки", а в сентябре в Венеции представит свою новую работу еще один выпускник северокавказской мастерской Сокурова ― Владимир Битоков.
Действие картины разворачивается в Нальчике. Водитель автобуса Тоня (Ксения Раппопорт) с нетерпением ждет возвращения сына из Сирии, который уехал туда воевать по контракту. Когда ей сообщают, что сына убили, она отказывается в это верить, и решает вернуть его во что бы то ни стало. Тогда на пороге ее квартиры появляется загадочный молодой человек (Юра Борисов).
"Закат"
Основной конкурс
Не успели все оклематься от бескомпромиссного и жестокого фильма "Новый порядок" Мишеля Франко, премьера которого прошла в Венеции в прошлом году, как мексиканец представляет новую работу в основном конкурсе смотра. Про сюжет картины известно немногое, но по накалу страстей, скорее всего, она не уступит "Новому порядку". Богатая семья из Великобритании Элис и Нейл Бенетты (Шарлотта Гинзбург и Тим Рот) вместе с детьми отправляются на отдых в Акапулько, который вскоре нарушается непредвиденными семейными обстоятельствами. Они портят не только отдых, но и отношения в семье, которая на поверку оказывается не такой идиллической, как кажется.
"Потерянная дочь"
Основной конкурс
Режиссерский дебют Мэгги Джилленхол по книге известной итальянской писательницы Элены Ферранте. По сюжету, во время отдыха на море Леда (Оливия Колман) обращает внимание на пару ― мать и дочь. Героиня, наблюдая за ними, начинает вспоминать про свою молодость, отношения с дочерью и горести материнства. Помимо Колман, в фильме снялись Дакота Джонсон, Питер Сарсгаард, Джесси Бакли и Пол Мескал.
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Тома Ходова