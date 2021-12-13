Вечная молодость ждет перемен. Главные фильмы Сергея Соловьева

Сергея Соловьева можно без сомнений назвать главным советским и российским режиссером, который посвятил практически все свое творчество исследованию молодого поколения. Его первый художественный кинофильм "Сто лет после детства" о лете в пионерлагере завоевал признание не только в Советском Союзе, но и на Западе. А знаменитая "Асса" стала главным фильмом русского рока. При этом сам Соловьев называл все свои работы случайностью, стечением "жестких и нетерпимых" обстоятельств, которые буквально втягивали режиссера в новые проекты. Вспоминаем главные работы мастера, которые были созданы не благодаря, а вопреки.
"Сто дней после детства" (1975)
В 1975-м молодой выпускник ВГИКа открыл Советскому Союзу окно на Запад, а Западу, как ни удивительно, совершенно новый характер подросткового кино. Пресыщенная откровенностью и уставшая от эпатажа публика была поражена картиной советского режиссера "Сто лет после детства". Ее наивность освежала, удивительный и экзотический мир пионерлагеря, недоступный для западной публики, поражал, а мечтательная романтичность картины, где пионеры были больше похожи на сказочных существ, завораживал.
"Сто лет после детства" намеренно по-соловьевски бессюжетен: в нем есть и любовь, и ревность, и соперничество — вся гамма чувств, которые юные герои сублимируют в театральной постановке "Маскарад" по Лермонтову. По словам режиссера, ему хотелось отразить неясное ощущение счастья и ожидания вечности. В итоге Соловьев был награжден призом за режиссуру на Берлинале, который до этого был закрыт для коммунистических стран.
"Чужая белая и рябой" (1986)
Историю создания фильма "Чужая белая и рябой" Сергей Соловьев описывает в своем рассказе "Азия". Пролистывая журнал "Новый мир", который был отдан на откуп молодой прозе 70-х годов, режиссер прочел предисловие Чингиза Айтматова к повести никому не известного Бориса Ряховского. Знаменитый советский писатель называл все свои литературные труды бесполезными на фоне молодой прозы Ряховского. Соловьев был заинтригован; прочитав рассказ многообещающего автора, поразился его простоте, смешанной с "многовековой мудростью", и решил переработать повесть в сценарий.
Дело происходит в маленьком городе в Казахстане, куда эвакуировали семью молодого Ивана. Главным его увлечением и спасением в тяжелые военные годы стали голуби. Однажды он находит в городке редкую белую голубку, которую тут же отнимают у него местные авторитеты. Параллельно развивается история отца Ивана, который влюблен в бывшую актрису Ксению Старцеву. Минималистичная драма завоевала спецприз жюри Венецианского кинофестиваля.
"Асса" (1987)
Особым талантом Соловьева было даже не то, что он мог уловить дух эпохи. Он всегда интересовался и прислушивался к людям, которые были самим воплощением нового времени, то есть к молодежи. Так случилось и с легендарной "Ассой". Благодаря тонкому чутью режиссера криминальная драма про необычный любовный треугольник превратилась в настоящий портрет еще совсем юного русского рока.
К концу 80-х Соловьев был уже именитым режиссером, однако ему хотелось снять не просто хороший фильм, который оценят синефилы, но кассовый хит, который прогремит на весь Союз. Ялта, начало 80-х. Криминальный авторитет Крымов (Сергей Говорухин) влюбляется в молодую медсестру Алику (Татьяна Друбич), которая после продолжительного романа с ним в итоге увлекается молодым человеком по прозвищу Бананан (Сергей Бугаев).
Соловьев хотел сделать практически мюзикл, поэтому ему было важно найти музыку, которая точно отражала бы вкусы Бананана. Он прослушал огромное количество кассет и даже предложил главную роль молодому музыканту Борису Гребенщикову. Но тот отказался и попросил сделать его ответственным за саундтрек. Гребенщиков пригласил на съемки своих друзей из рок-клуба. Так вся страна узнала о "Браво", "Аквариуме" и "Кино" Виктора Цоя.
"Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989)
Соловьев продолжает документировать время во второй части своей трилогии (первая — "Асса", третья — "Дом под звездным небом"). На этот раз все советское общество в эпоху перестройки умещается в коммунальной квартире в доме на Арбате, готовящемся к сносу. "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" — настоящая трагикомедия положений. Главные действующие лица: 15-летний Митя Лобанов, который выбирает СССР вместо иммиграции во Францию и жизни с богатым дедушкой; странноватый Толик Гнилюга, промышляющий самогоном, который он любовно называет "Русалочка"; девушка Александра, сбегающая от строгого отца; ее ухажер Владимир.
Для создания саундтрека Соловьев снова сотрудничал с Борисом Гребенщиковым. Уже по традиции картина режиссера отправилась на один из главных мировых кинофестивалей — на этот раз на Каннский.
"Нежный возраст" (2000)
Соловьев называл "Нежный возраст" своим любимым фильмом. Он родился снова благодаря природному любопытству режиссера. Однажды на даче он принялся расспрашивать своего сына Дмитрия о его детстве и отрочестве, и вместо ожидаемых рассказов про школу, первые влюбленности и подростковые проделки услышал трагическую историю о потерянном поколении, которое прошло через Чечню, развал СССР и лихие 90-е. Так родилась основа для фильма "Нежный возраст", сценарий к которому Соловьев написал вместе с сыном. Также Дмитрий исполнил в картине главную роль.
Он сыграл молодого человека, чье взросление пришлось на эпоху становления новой рыночной экономики, которое, как известно, не обошлось без человеческих жертв. Выжить в эти непростые времена герою помогает любовь к однокласснице, которая становится известной моделью.