Вечная молодость ждет перемен. Главные фильмы Сергея Соловьева

Сергея Соловьева можно без сомнений назвать главным советским и российским режиссером, который посвятил практически все свое творчество исследованию молодого поколения. Его первый художественный кинофильм "Сто лет после детства" о лете в пионерлагере завоевал признание не только в Советском Союзе, но и на Западе. А знаменитая "Асса" стала главным фильмом русского рока. При этом сам Соловьев называл все свои работы случайностью, стечением "жестких и нетерпимых" обстоятельств, которые буквально втягивали режиссера в новые проекты. Вспоминаем главные работы мастера, которые были созданы не благодаря, а вопреки.

В 1975-м молодой выпускник ВГИКа открыл Советскому Союзу окно на Запад, а Западу, как ни удивительно, совершенно новый характер подросткового кино. Пресыщенная откровенностью и уставшая от эпатажа публика была поражена картиной советского режиссера "Сто лет после детства". Ее наивность освежала, удивительный и экзотический мир пионерлагеря, недоступный для западной публики, поражал, а мечтательная романтичность картины, где пионеры были больше похожи на сказочных существ, завораживал.

"Сто лет после детства" намеренно по-соловьевски бессюжетен: в нем есть и любовь, и ревность, и соперничество — вся гамма чувств, которые юные герои сублимируют в театральной постановке "Маскарад" по Лермонтову. По словам режиссера, ему хотелось отразить неясное ощущение счастья и ожидания вечности. В итоге Соловьев был награжден призом за режиссуру на Берлинале, который до этого был закрыт для коммунистических стран.

"Чужая белая и рябой" (1986)

Историю создания фильма "Чужая белая и рябой" Сергей Соловьев описывает в своем рассказе "Азия". Пролистывая журнал "Новый мир", который был отдан на откуп молодой прозе 70-х годов, режиссер прочел предисловие Чингиза Айтматова к повести никому не известного Бориса Ряховского. Знаменитый советский писатель называл все свои литературные труды бесполезными на фоне молодой прозы Ряховского. Соловьев был заинтригован; прочитав рассказ многообещающего автора, поразился его простоте, смешанной с "многовековой мудростью", и решил переработать повесть в сценарий.

Дело происходит в маленьком городе в Казахстане, куда эвакуировали семью молодого Ивана. Главным его увлечением и спасением в тяжелые военные годы стали голуби. Однажды он находит в городке редкую белую голубку, которую тут же отнимают у него местные авторитеты. Параллельно развивается история отца Ивана, который влюблен в бывшую актрису Ксению Старцеву. Минималистичная драма завоевала спецприз жюри Венецианского кинофестиваля.

"Асса" (1987)

Особым талантом Соловьева было даже не то, что он мог уловить дух эпохи. Он всегда интересовался и прислушивался к людям, которые были самим воплощением нового времени, то есть к молодежи. Так случилось и с легендарной "Ассой". Благодаря тонкому чутью режиссера криминальная драма про необычный любовный треугольник превратилась в настоящий портрет еще совсем юного русского рока.

К концу 80-х Соловьев был уже именитым режиссером, однако ему хотелось снять не просто хороший фильм, который оценят синефилы, но кассовый хит, который прогремит на весь Союз. Ялта, начало 80-х. Криминальный авторитет Крымов (Сергей Говорухин) влюбляется в молодую медсестру Алику (Татьяна Друбич), которая после продолжительного романа с ним в итоге увлекается молодым человеком по прозвищу Бананан (Сергей Бугаев).