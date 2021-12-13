"Он был абсолютно честен к кинематографу". Андрей Эшпай — о Сергее Соловьеве

Сергей Александрович, конечно, совершенно уникальная фигура, он создатель своего стиля. Стиля, который обладает глубиной и вместе с тем — доступностью. Это очень сложное соединение, которое ему удавалось. Он был очень эмоциональным человеком, что тоже сейчас редко удается людям, которые занимаются серьезным кино. Он занимался чистым кино. Он был абсолютно честен к кинематографу, к своей профессии. Его какой-то такой человеческий облик, человеческое обаяние, его смех, его истории — это совершенно отдельный мир, который обладал душевно-феерической увлекательностью. И все это было в его кино.

Он один из создателей эпохи особенного мира великого советского кинематографа. В свое время мне Лев Александрович Кулиджанов, председатель Союза кинематографистов, говорил, что его просили написать статью в крупный журнал, где среди статей о шести разных фильмах из шести разных стран должна была быть и о советском. В том мире, конечно, было много идеологизированности, много среднего. Но было и колоссальное количество шедевров, которые частично лежали на полке, но многие были и выпущены.

Тем не менее они дожили до наших дней, и эти фильмы существуют, и эти режиссеры существуют. Соловьев как раз оттуда, Михалков, Кончаловский, Шукшин, Тарковский. Он в плеяде этих кинематографистов, которые создали свои уникальные стили, были примером на многих международных фестивалях. Каждый из них создал свой мир.

Каждый этот мир — неповторим, у него есть своя интонация в кинематографе. Особенность настоящего кинематографа в том, что мы можем, увидев фильм, понять, какой режиссер снимал. В кино Сергея Александровича, по его манере изложения, сразу ясно: кино Соловьева. Это не многим удается. А если удается, это уже признак очень крупного художника.