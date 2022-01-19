Обладатель самого привлекательного шрама. Главные роли Гаспара Ульеля

Вечер среды омрачился печальной новостью — французский актер Гаспар Ульель, голубоглазый обладатель рокового шрама на левой щеке, погиб в горах. Катаясь на горных лыжах, он столкнулся с другим лыжником и получил тяжелые травмы головы. Актер скончался в больнице в Гренобле. После трагического случая с известным на весь мир гонщиком Михаэлем Шумахером, сильно пострадавшим во время катания на горных лыжах несколько лет назад, скоропалительная смерть Ульеля — еще один аргумент не в пользу этого вида спорта.

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Свои соболезнования уже принесли политики и деятели культуры Франции. Так, министр культуры страны Розлин Башло-Наркен отметила: "Бесподобный актер ушел от нас на пике своей карьеры". А художественный директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо подчеркнул, что "Гаспар принадлежал к тому поколению актеров, которые создавали кино Франции будущего. Он был не только прекрасным, но и талантливым человеком. Он дал нам многое, и мы всегда будем его любить". Российская компания A-One, которая прокатывала фильм "Сен-Лоран. Стиль — это я", тоже выразила свои соболезнования: "Работать с таким талантом было для нас счастьем. Гаспар навсегда останется в наших сердцах". За свою 20-летнюю карьеру Ульель сыграл более чем в 40 фильмах. Вспоминаем самые яркие из них. "Долгая помолвка" (2004) В 90-х и начале двухтысячных Ульель в основном снимался в небольших по масштабу и бюджету фильмах для французского телевидения. Национальную известность ему принес исторический фильм режиссера-сюрреалиста Жан-Пьера Жене, снявшего прогремевшую на весь мир "Амели". Ульель сыграл солдата, пропавшего без вести во время Первой мировой войны. Его невеста Матильда в исполнении Одри Тоту отказывается верить в смерть возлюбленного и начинает собственное расследование, в результате которого раскрываются ужасные практики в рядах французской армии, осознанно отправляющей своих солдат на верную смерть. За эту актерскую работу Ульель получил главную кинопремию Франции — "Сезар". "Ганнибал: Восхождение" (2007)

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Деятели кино часто обращаются к образу доктора Ганнибала Лектора из книги Томаса Харриса. Уж больно он кинематографичный. Конечно, все помнят Ганнибала Энтони Хопкинса из фильма "Молчание ягнят" или более позднюю интерпретацию датского актера Мадса Миккельсена из популярного британского сериала. Однако Ульелю выпала возможность рассказать историю психиатра, любящего полакомиться человеческой плотью, с самого ее начала и даже вызвать к маньяку сочувствие. В детстве во время Второй мировой войны на глазах маленького Ганнибала убили всю его семью. Из концентрационного лагеря он сбегает в Париж к тете, где сталкивается с последствиями своего тяжелого детства. На любое оскорбление блистательный студент Ганнибал отвечает самым жестоким образом, и, несмотря на молодость и открывшиеся перед ним возможности, героем движет только одно — месть. Ганнибал в исполнении Ульеля получился дьявольски обаятельным, и, хотя критики остались не в восторге от самого фильма, блистательная игра француза не осталась незамеченной. "Сен-Лоран. Стиль — это я" (2014) Лучше Гаспара Ульеля может быть только Гаспар Ульель в дизайнерской одежде в стиле 60-х и модных очках в роговой оправе. Актер воплотил на экране образ одного из самых известных модельеров мира, чья империя процветает до сих пор, хотя его самого уже давно нет в живых. Картина рассказывает о периоде становления модного дома Ива Сен-Лорана — дизайнер упивается собственным успехом, но при этом его популярность порождает только отчаяние и страх перед предательством. "Я создал монстра, с которым теперь должен жить", — отмечает Сен-Лоран. Мучимый внутренними демонами гений проживает типичный для таких людей конфликт — постепенно его творения начинают жить собственной жизнью, и он теряет над ними контроль. Компанию Ульелю в фильме составили лучшие молодые актеры Франции: Луи Гаррель, Леа Сейду и Жереми Ренье.

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"Это всего лишь конец света" (2016) В драме канадского вундеркинда Ксавье Долана Ульель сыграл задумчивого писателя Луи, который возвращается домой после 12 лет разлуки, чтобы сообщить своей семье страшную новость о своей болезни. Однако у родни совсем другие планы на эту встречу. Никто из них не хочет слушать друг друга, и все полтора часа фильма лучшие актеры Франции — Венсан Кассель, Леа Сейду, Марион Котийяр и Ульель — кричат, злятся, плачут и ссорятся, но так и не удосуживаются по-настоящему понять друг друга. Во время премьеры на Каннском фестивале из-за шквала негативных оценок критики Долан признался, что почувствовал себя "мертвым внутри". Но его страдания и старания актеров окупились с лихвой — жюри присудило фильму Гран-при. "Лунный рыцарь" (2022) Одна из последних работ Ульеля — роль в новом супергеройском сериале Marvel "Лунный рыцарь" Кевина Файги. По сюжету, бывший военнослужащий по имени Марк Спектор (Оскар Айзек), страдающий от диссоциативного расстройства, случайно приобретает силы египетского лунного бога, что, конечно, никак не облегчает его жизнь. Итан Хоук сыграл в шоу роль то ли пророка, то ли руководителя секты, к которому обращается Марк. А вот роль Ульеля пока не раскрывалась. Судя по любви Голливуда нанимать европейских актеров на роль злодеев, такая участь могла постигнуть и француза.