Запущенный 15 февраля с Байконура "Прогресс МС-16" пристыкуется к МКС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", на борту которого находятся инструменты для герметизации трещины, запасы топлива и воздуха, причалит к модулю "Пирс" Международной космической станции (МКС) в среду. Стыковка намечена примерно на 9:20 мск.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур в 07:45 мск в понедельник. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту. Полет "Прогресса" впервые после ноября 2018 года проходит по двухсуточной схеме.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС, которую космонавты обнаружили в октябре в промежуточной камере модуля "Звезда".

На "Прогрессе" на МКС отправлены приборы для детального изучения утечки воздуха. По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, на станцию планируется доставить мощный микроскоп, с помощью которого будет исследовано еще одно возможное место негерметичности.

Одной из важных задач "Прогресса МС-16" будет затопление модуля "Пирс", чтобы освободить место для многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого к МКС планируется летом.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты. Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.