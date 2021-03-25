В Приамурье специалисты приступили к поискам фрагментов отделяющихся частей "Союза-2.1б"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты в Амурской области приступили в Зейском районе к поискам отделившихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б", успешно стартовавшей в четверг с космодрома Восточный. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава Зейского района Дмитрий Василенко.

"На поиски фрагментов ракеты группа вылетела сегодня утром. Специалисты произвели предварительный облет района падения, который находится в 20 км от поселка Горный. После успешного запуска группа должна начать поиски, о первых результатах будет известно сегодня вечером", - сказал Василенко.

В четверг с космодрома Восточный был выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту.

Амурская область статус космической получила в 2016 году, когда с космодрома Восточный 28 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту три искусственных спутника земли. Всего инфраструктура космодрома Восточный успешно отработала семь пусков ракеты-носителя "Союз".

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром.