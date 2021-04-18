В Роскосмосе заявили, что решение о работе на МКС будет приниматься после 2024 года

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Решение о продолжении эксплуатации Международной космической станции Россией будет принято после 2024 года исходя из ее технического состояния и планов по развертыванию национальной орбитальной станции. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса.

"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", - отметили в госкорпорации.

Как подчеркнули в Роскосмосе, когда будет принято решение по данным вопросам, тогда начнутся переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.

Ранее в воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что сроки существования станции давно истекли, ее состояние оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции. В свою очередь Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что выйти из МКС РФ может в 2025 году.

В ноябре портал "Научная Россия" опубликовал часть выступления руководителя полета российского сегмента МКС, первого заместителя генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, в котором он заявил, что уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. По его мнению, многие из них не подлежат замене. Соловьев отметил, что после 2025 года прогнозируется лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, а дальнейшее финансирование станции он оценил в 10-15 млрд рублей.

Позднее Соловьев сообщил ТАСС, что его доклад на заседании Совета РАН по космосу носит информационный характер и не является предложением по дальнейшему развитию МКС. Он подчеркнул, что ни о каком прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет, так же как и не говорится о прекращении партнерских отношений с другими участниками этого проекта. В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация ведет мониторинг состояния МКС, но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано.