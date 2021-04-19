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Российскую космическую станцию могут использовать для освоения Луны

Россия способна самостоятельно построить такую станцию, заявил вице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Будущая национальная космическая станция РФ может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1" в понедельник. "Безусловно, это одна из новых функций. И может быть, она очень серьезно рассматривается, станция, как некий передаточный пункт, такой промежуточный, в частности для полетов и освоения Луны и окололунного пространства", - сказал Борисов. 

Он сказал, что Россия способна самостоятельно построить подобную станцию. "Обязательно возьмем, но сами потянем", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, будет ли РФ строить станцию самостоятельно или возьмет кого-то в партнеры, если кто-то изъявит желание.

Ситуация, которая складывается на МКС, может в будущем привести к серьезным последствиям, вплоть до катастрофы, заявил вице-премьер. "Мы не можем подвергать угрозе жизни [космонавтов]. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям - до катастрофы. Это нельзя допускать", - сказал Борисов, говоря о необходимости создания российской орбитальной станции.

Он также сказал, что новая станция может располагаться выше Международной космической станции, то есть быть высокоорбитальной. "Нам нужно подниматься выше. <...> Это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию и особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще с освоением Северного морского пути", - сказал он.

Согласно договоренности участников проекта МКС, использовать станцию планируется до 2024 года, при этом ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока. Замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО "РКК "Энергия", Герой России Юрий Гидзенко в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что "решение на верхних уровнях принято", чтобы продолжить эксплуатацию станции до 2028 года. Со своей стороны генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация ведет мониторинг состояния МКС, но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано. Как сообщили в Роскосмосе, решение будет будет приниматься после 2024 года, исходя из состояния станции.

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В ноябре портал "Научная Россия" опубликовал часть выступления руководителя полета российского сегмента МКС, первого заместителя генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, который представил проект российской орбитальной служебной станции, разрабатываемой в РКК "Энергия". Предполагается, что она будет состоять из трех - семи модулей, которые смогут работать как в беспилотном режиме, так и с экипажем от двух до четырех человек.  Соловьев также заявил, что уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. По его мнению, многие из них не подлежат замене. Соловьев отметил, что после 2025 года прогнозируется лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, а дальнейшее финансирование станции он оценил в 10-15 млрд рублей.

Позднее Соловьев сообщил ТАСС, что его доклад на заседании Совета РАН по космосу носит информационный характер и не является предложением по дальнейшему развитию МКС. Он подчеркнул, что ни о каком прекращении работы станции после 2025 года речи не идет, так же как и не говорится о прекращении партнерских отношений с другими участниками проекта. В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация ведет мониторинг состояния МКС, но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано.

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