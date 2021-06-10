Российские спутники сняли с орбиты кольцеобразное затмение Солнца

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские спутники "Метеор-М" и "Арктика-М" сняли с околоземной орбиты затмение Солнца, которое можно было наблюдать в четверг в некоторых регионах России.

"Оно [затмение] впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" и "Арктика-М" смогли запечатлеть это астрономическое явление с околоземной орбиты", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Публикация в соцсети также сопровождается снимками северного полушария Земли, где видна тень от Луны.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили ТАСС, что кольцеобразное затмение Солнца 10 июня будет впервые за полвека доступно для наблюдений из России - с территорий Якутии и Чукотки. В следующий раз жители страны смогут увидеть его через девять лет.