Метеорный поток Персеиды над США. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly/American Meteor Society

В небе над США можно наблюдать метеорный поток Персеиды. В Штатах его видно в ночь с 11 на 12 августа.

В России поток можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 августа. Астрономы ожидают, что поток достигнет максимума активности к 23:00 мск 12 августа.

Звездопад наблюдается ежегодно с 23 июля по 24 августа. Метеоры образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Персеиды представляют собой белые яркие метеоры, свечение некоторых из них сохраняется в течение нескольких секунд. Метеоры будут пролетать по всему небу, поэтому смотреть можно в любую его часть, уточнили астрономы.