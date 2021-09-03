Космонавт Дубров смог поймать крышку, которая улетела в открытый космос

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Космонавт Петр Дубров сначала выпустил из рук, а потом поймал крышку разъема кабеля электропитания на "Науке", которая улетела во время выхода в открытый космос.

"Так, одна крышка улетела", - сказал Дубров при попытке убрать ее в специальный бокс во время переговоров, которые транслируются на сайте Роскосмоса.

Чуть позже космонавт доложил, что поймал улетевшую крышку и убрал ее в бокс.

В настоящий момент Дубров стыкует разъемы кабелей. На вопрос специалиста Главной оперативной группы управления о самочувствии, российские космонавты ответили, что у них "все замечательно".

Петр Дубров и Олег Новицкий начали внекорабельную деятельность в 17:41 мск в пятницу для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Ожидается, что выход в открытый космос продлится семь часов пять минут. Они выполняют работы в скафандрах "Орлан-МКС", дин из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход по российской программе состоялся 2 июня этого года.