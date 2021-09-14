Рогозин заявил, что пуск ракеты "Союз-2.1б" с Байконура прошел штатно

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 британскими спутниками связи OneWeb прошел штатно. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пуск штатно. Есть отделение разгонного блока "Фрегат" с 34 космическими аппаратами", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур в 21:07 мск. После выведения на орбиту число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 322. Работы велись по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года. Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.