Ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур

ТАСС, 14 сентября. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.

Примерно через девять минут "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. "Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска.

Выведение аппаратов разгонным блоком займет около трех с половиной часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Данный пуск стал сотым для разгонного блока "Фрегат".

Это - второй запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 322. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года. Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.