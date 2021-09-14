Первые две группы запущенных с Байконура спутников OneWeb вывели на орбиту

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первая и вторая группы британских спутников связи OneWeb отделились от разгонного блока "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Только что получили подтверждение отделения первой и второй партий спутников "OneWeb" от разгонного блока "Фрегат" в 22:18 и 22:38 мск", - отметили в госкорпорации.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур в 21:07 мск. Спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 322.

Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года. Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.