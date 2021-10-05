Любимова назвала работу боевого расчета на Байконуре настоящим подвигом

"Сегодня благодаря слаженным фантастическим общим усилиям мы понимаем, что миллионы людей смотрели в потрясающем качестве то, как вы трудитесь, каких успехов вы достигаете, какие это невероятно слаженные общие удивительные силы, какой настоящий ежедневный подвиг", - сказала Любимова во время поздравления боевого расчета после запуска космического корабля с "киноэкипажем".

По словам министра, все очень переживали за этот пуск. "Можно было понять, какой труд скрывается за этой невероятной красоты картинкой, которую видит весь мир", - сказала она.

В свою очередь советник президента РФ Владимир Толстой назвал запуск корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" эпохальным событием. "Это эпохальное событие, сейчас будем ждать стыковки, пока все штатно, спасибо вам огромное", - сказал Толстой во время поздравления боевого расчета.

Советник президента поблагодарил боевой расчет за работу. "Мы очень все переживали, нервничали, но были уверены, потому что здесь работают профессионалы, которые ответственно относятся к тому, что они делают. Мы понимаем, что здесь цена - человеческая жизнь. Это самое ценное, что есть на Земле и в космосе тоже", - подчеркнул он.

О запуске

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена во вторник с 31-й площадки Байконура в 11:55 мск. Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3 часа 17 минут. Стыковка с модулем "Рассвет" МКС запланирована на 15:12 мск этого же дня.

На корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они будут снимать первый художественный фильм в космосе о женщин-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.