В Роскосмосе рассказали о состоянии здоровья Пересильд и Шипенко на МКС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые 5 октября прибыли на борт Международной космической станции (МКС), чувствуют себя хорошо. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

Почему "Вызов" — это подготовка к космонавтике будущего

Не только кино. Почему "Вызов" — это подготовка к космонавтике будущего

"Сегодня экипаж меняет местами ложементы кораблей "Союз МС-19" и "Союз МС-18" и продолжает съемки научно-просветительского проекта "Вызов". Состояние здоровья космонавтов и участников космического полета хорошее", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.

К публикации также прикреплена фотография экипажа, на которой Пересильд показывает сердечко.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена во вторник с 31-й площадки Байконура в 11:55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю "Рассвет" МКС в автоматическом режиме, поэтому причаливание было выполнено в телеоператорном режиме.

На корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.