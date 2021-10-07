Не только кино. Почему "Вызов" — это подготовка к космонавтике будущего

Описание Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко (на первом плане) © EPA-EFE/ROSCOSMOS

Лет четыреста назад доплыть из Европы до Карибских островов было смертельно опасным и сложным мероприятием. Только бесстрашные моряки бросали вызов стихии Атлантического океана. Сейчас же это прекрасный курорт, куда туристы летают отдыхать или заходят на круизных лайнерах. Лет сто назад добраться до Северного полюса было сложной и опасной задачей, на которую решались только самые смелые исследователи. В наше время комфортабельные ледоколы спокойно возят на полюс туристов, желающих сфотографироваться в самой северной точке планеты. Это нормально, люди приспосабливают или делают удобным для жизни любое пространство. Теперь пришло время и для космоса. От космонавтов к участникам полета Космонавт — одна из самых сложных профессий по очень многим причинам. Чтобы пройти медицинскую комиссию, нужно иметь отличное здоровье и отменные психологические данные. Требуется постоянно поддерживать себя в хорошей физической форме, следить за весом. Обучение космонавта длится несколько лет и никогда не прекращается, им постоянно приходится изучать новые модификации кораблей и устройств на Международной космической станции (МКС).

Космонавт должен уметь работать руками, разбираться в программировании, электронике, астрономии, ставить эксперименты. Уметь выжить в экстренной ситуации и действовать в условиях сильнейшего стресса. И даже если вы прошли через все эти испытания и закончили обучение, то основные сложности только начинаются. Дальше космонавтов ждет долгое ожидание своего полета, иногда длящееся более десяти лет. Психологи говорят, что это самый трудный этап — нужно не перегореть, не опустить руки, а продолжать тренироваться, следить за здоровьем, обучаться и ждать своей очереди. Именно это и делает космонавтов такими уникальными специалистами. Профессионалами, которых ценят и уважают. И тут вдруг на Международную космическую станцию летят режиссер и актриса, которых готовили всего пару месяцев. Даже меньше, чем космических туристов, проходящих полугодовое обучение. Да, на МКС режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд будут снимать кино, заниматься своей привычной работой. Но как такое возможно, неужели профессия космонавта больше не нужна? Вовсе нет. Клим и Юлия никогда бы не добрались до МКС, если бы не командир корабля "Союз МС-19", опытнейший космонавт Антон Шкаплеров. Автоматика системы стыковки не сработала, и ему пришлось вручную стыковать корабль со станцией, что Антон и выполнил безупречно. Обратно на Землю Клима и Юлию повезет еще один профессиональный космонавт, Олег Новицкий. Поэтому говорить о том, что время космонавтов уходит, просто нельзя. Космонавты-профессионалы будут нужны всегда. Работа на будущее И в то же время 2021 год можно смело назвать началом эпохи непрофессиональных участников космических полетов. Две суборбитальные миссии Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса в июле 2021 года, у них на борту вообще не было космонавтов-профессионалов. Миссия Inspiration 4 компании SpaceX отправила на орбиту еще четверку туристов, не обучавшихся профессии астронавта.

Теперь еще и проект "Вызов" от Роскосмоса. Это все звенья одной цепи — космос становится все ближе к простым людям, которые не учились этому годами. Для Роскосмоса "Вызов" — это далеко не только съемка кинофильма. В этом полете будут решаться сразу несколько задач. Первая — это отработка сверхбыстрой тренировки в Центре подготовки космонавтов. Это поможет в будущем сократить время подготовки, к примеру, космических туристов. Кстати, для очень многих людей из бизнеса, готовых оплатить полет в космос, необходимость оторваться от работы на более чем полгода и посвятить время тренировкам в Звездном городке — очень серьезное препятствие. Сверхкороткая программа подготовки — отличное решение. Вторая задача — это опробовать полет к МКС экипажем из одного профессионального космонавта и двух участников космического полета. Все дело в том, что обычно "Союзом" в ручном режиме управляют два космонавта — командир корабля и бортинженер, который находится по левую руку от него. В этом полете все управление легло на плечи Антона Шкаплерова, для этого даже была немного изменена конструкция приборов управления, добавлен специальный пульт с дублированием наиболее важных команд, находившийся у бортинженера, чтобы командиру корабля не приходилось тянуться. Этот пульт разработали уже несколько лет назад, но возможности протестировать его работу в реальном полете пока не было. Уже в декабре 2021 года состоится еще один полет, в котором профессиональный космонавт Олег Артемьев повезет на борт двух японских туристов — миллиардера Юсаку Маэдзаву и его друга Йозо Хирано. В этом случае тоже все управление ляжет на плечи командира корабля.

Описание Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-19" © Сергей Савостьянов/ТАСС

Нужно сказать и про популяризационный аспект проекта "Вызов". Уже давно к космосу не было такого пристального внимания. О миссии говорят, спорят, следят за новостями. Трансляции запуска "Союза", стыковки со станцией и открытия люков только на YouТube-канале "Роскосмос ТВ" посмотрели более 600 тыс. человек. А ведь были еще трансляция "ВКонтакте", трансляции Первого канала в Сети и на телевидении. Дело будущего Но зачем нужно учиться возить в космос непрофессионалов? Первое — это, конечно, туристы. Второе — это возможность поработать в космосе специалистам в другой области.

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