Руководитель полетом РС МКС рассчитывает, что корабль с Пересильд сядет "без кувырков"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Погода на месте предполагаемой посадки спускаемого аппарата корабля Ю. А. Гагарин ("Союз МС-18") хорошая, поэтому он может приземлиться на днище без кувырков. Об этом сообщил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев во время переговоров с космонавтом Олегом Новицким.

"Погода… я, честно говоря, такой не помню. <…> Облачности практически нет, все видно. Второй момент: ветра тоже максимум 2-3 метра у земли. Температура +4…+5 градусов. Довольно хорошая погода. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей", - сказал Соловьев в пятницу во время переговоров, трансляция которых идет на сайте NASA.

В свою очередь Новицкий отметил, что это было бы неплохо, но они ко всему готовы. Руководитель полетом российского сегмента попросил всех членов экипажа корабля "Союз МС-18" выспаться перед посадкой.

"Большая просьба и к тебе, и ко всей команде: обязательно перед посадкой надо отдохнуть, поспать, потому что в целом дело это довольно напряженное, длительное, физически сложное. И психология тут играет [роль]: выспавшийся человек менее раним с точки зрения психологических вещей", - добавил Соловьев.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите в целом 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким на корабле "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") 17 октября.