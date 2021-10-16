Инцидент с ориентацией МКС почти не изменил время посадки экипажа с Пересильд

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Инцидент с потерей ориентации Международной космической станции (МКС) практически не повлиял на расчетное время посадки спускаемого аппарата корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") в степи Казахстана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Возвращение экипажа запланировано на 17 октября. "По уточненным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса - в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата в Казахстане - в 07:35:42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган", - отметили в госкорпорации.

Изначально предполагалось, что посадка произойдет в 07:36 мск в 146 км от Жезказгана.

Спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя членами экипажа на борту совершит посадку в степи Казахстана утром в воскресенье. На Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, а также первые побывавшие в космосе представители киноиндустрии - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" пробыл на орбите 12 суток, Новицкий находился на МКС с апреля.

Накануне в РКК "Энергия" сообщили ТАСС, что Международная космическая станция кратковременно теряла ориентацию во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18". Как уточнили в корпорации, ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.