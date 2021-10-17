Экипаж с Пересильд перешел в корабль, на котором вернется на Землю

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перешли на корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") и закрыли люки перед возвращением на Землю, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Сначала в корабль зашли Пересильд и Шипенко, они оделись в скафандры и заняли свои места в спускаемом аппарате. Об этом Новицкий доложил Центру управления полетами, после чего сам перешел в корабль и закрыл люк. "О, рассвет пошел, как же круто!" - сказал Шипенко после того, как занял свое место. В свою очередь Пересильд напевала песню. "Так трогательно они провожают друг друга. Хорошая тут компания", - сказала Пересильд о членах экипажа МКС.

Расстыковка корабля с МКС намечена на 04:14 мск, после чего он перейдет в автономный полет, примерно в 06:41 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 07:35 мск.

Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.