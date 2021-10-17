Рогозин и Эрнст вылетели к планируемому месту посадки корабля с "киноэкипажем"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вместе с группой вертолетов отправились к предполагаемому месту посадки корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), на борту которого на землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Впервые в космос полетят актриса и режиссер

Без удостоверения супергероя. Впервые в космос полетят актриса и режиссер

На эту тему

"С группой вертолетов вылетаем к планируемому месту посадки корабля", - написал Рогозин с своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса также прикрепил фотографию из салона вертолета, где виден Эрнст.

Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 07:35 мск.

Пересильд и Шипенко на МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.