Корабль "Ю. А. Гагарин" с "киноэкипажем" включил двигатели на торможение

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Двигатели корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), на борту которого находится первый в истории "киноэкипаж", включены на торможение, чтобы сойти с орбиты. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

"В 06:41 мск прошла команда на включение двигателя корабля "Союз МС-18" на торможение, он устойчиво проработал 4,5 минуты. Для его выполнения корабль разворачивается двигателем вперед по траектории полета. Отработан импульс 128 м/с", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

От спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 07:35 мск.

Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Космонавт Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.