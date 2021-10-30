"Прогресс" с едой для новогоднего стола космонавтов пристыковался к МКС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-18", который был запущен с космодрома Байконур в ночь на четверг, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

На корабле "Прогресс МС-18" доставлены рационы питания, в том числе для новогоднего стола. Как рассказал ТАСС ранее завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев, члены экипажа не заказывали икру.

Корабль также доставил на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

"Прогресс МС-18" пробудет в составе МКС до конца весны следующего года. Его затопление запланировано на 31 мая 2022 года.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-18" стартовала в четверг в 03:00 мск с космодрома Байконур. На нее были нанесены наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракету была нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и юбилея Сбербанка.