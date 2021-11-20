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Ракета компании Astra с грузом Космических сил США вышла на орбиту

Старт ракеты состоялся с площадки "Тихоокеанский космопорт" на острове Кадьяк в штате Аляска

ТАСС, 20 ноября. Ракета-носитель американской компании Astra с тестовым грузом Космических сил США успешно вышла на орбиту Земли. Об этом в пятницу сообщила компания на своей странице в Twitter.

Старт ракеты с площадки "Тихоокеанский космопорт" (Pacific Spaceport) на острове Кадьяк (штат Аляска) состоялся в 21:16 по местному времени (09:16 пятницы мск).

Ранее компания перенесла на сутки запланированный на четверг запуск своей ракеты-носителя.

Предыдущий подобный запуск, который прошел в конце августа, завершился неудачей: через несколько минут после старта двигатели ракеты отключились, она потеряла устойчивость и не доставила груз космических сил на орбиту.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять носитель к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.

В 2020 году Astra дважды совершала испытательные пуски своей ракеты, но они завершились неудачей.

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